Kocioł na pellety (Czym ogrzewać dom) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Palenie zbożem w piecu na pellet

Kluczowe znaczenie dla pomyślnego przebiegu procesu spalania ma wilgotność paliwa i jego jednorodność. Jeżeli uda się zapewnić jednorodne paliwo o niskiej wilgotności, to kocioł na pelety sprawnie poradzi sobie z jego spaleniem. Pestki owoców, na przykład oliwek często wykorzystywane w Europie południowej, mają odpowiednie cechy, by być dobrym paliwem. Plony rodzimych zbóż są dość niejednorodne i dlatego podczas spalania ich w kotłach grzewczych zdarzają się problemy. Jednak palenie zbożem jest możliwe - najlepsze rezultaty zaobserwowano w przypadku spalania owsa.

Piece na pellety nadają się do palenia zbóż, ziaren kukurydzy czy pestek owoców, ale paliwo musi być wystarczająco suche i nadawać się do podawania automatycznego.

Czy zbożem da się palić?

Najpopularniejsze jest palenie ziarnem owsa, z którego 3 kg można uzyskać mniej więcej tyle ciepła co z 1 litra oleju opałowego. Spalać można zboże nienadające się do celów spożywczych.

Owies opałowy to bardzo drobny surowiec, wymagający stałego dozowania, które powinno przebiegać automatycznie. Do spalania tego typu biomasy potrzebny jest więc piec z dobrze dobranym podajnikiem i palnikiem, bez których opalanie budynku generowałoby duże straty czasu.

Palenie owsem i kukurydzą - kiedy piec na pellet będzie dobrze działał?

Najważniejszy jest dobrze wyregulowany sterownik. Najlepszą metodą sterowania jest zastosowanie regulatora fuzzy logic drugiej generacji, modulującego pracę palnika, w połączeniu z dodatkowym modułem sondy lambda, który zapewnia idealne dopasowanie podawania paliwa oraz powietrza.

To pozwala dokładniej dopalić paliwo i wyciągnąć maksymalną energię opałową. Warto zwrócić uwagę na rodzaj sondy lambda zastosowanej do modulacji powietrza. Pełną daje jedynie sonda szerokopasmowa, która w ustawieniach fabrycznych przy tej metodzie reguluje całym zakresem i nie wymaga ingerencji osoby przeszkolonej do ustawiania podawania powietrza. Następnym ważnym elementem wpływającym na wydajność jest stalowy wymiennik, który pozwala na uzyskiwanie maksymalnej sprawności i ma małą wrażliwość na kamień kotłowy czy nagłe zmiany temperatury.

Przy spalaniu zbóż, kukurydzy lub pestek owoców bardzo ważny jest palnik niewymagający podkładania do paleniska i rozpalania oraz będący w stanie spalić takie paliwo. Palnik potrzebuje dużego otworu do podawania paliwa przez podajnik automatyczny. Dlatego ważna jest jednorodność spalanych zbóż.

Na polskim rynku jest wiele palników o różnych metodach rozpalania, podawania i spalania paliwa, ale nie każdy działa bez problemów. Na przykład palniki retortowe przy spalaniu pelletów wytwarzają nagar, czyli twardy osad pokrywający z czasem ściany komory spalania. Tego problemu nie ma natomiast przy eksploatacji palników dwupodajnikowych.