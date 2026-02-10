Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Podczas budowy domu, a często także w przypadku jego modernizacji, musimy wybrać źródło ciepła do ogrzewania. Kiedy działka jest położona w pobliżu sieci gazu ziemnego albo ma już przyłącze gazowe, zwykle decydujemy się na ogrzewanie tym paliwem. Gdy w sąsiedztwie nie ma gazociągu, można korzystać z równie wygodnego, choć droższego gazu płynnego ze zbiornika.

Przyjrzyjmy się, jak załatwić formalności i zrealizować taką inwestycję na działce położonej poza miastem na terenie, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Warto zwrócić się do kilku dostawców LPG z prośbą o przedstawienie oferty na posadowienie zbiornika i wykonanie instalacji LPG. Zwykle bardziej opłaca się wydzierżawić zbiornik do magazynowania gazu niż kupić go na własność.

Jeśli nie mamy zastrzeżeń do umowy zaproponowanej przez dostawcę, możemy ją podpisać niemal od ręki.

Zbiornik LPG na działce: warunki zabudowy

Po podpisaniu umowy z wybraną firmą o postawienie zbiornika na gaz płynny i wykonanie instalacji LPG, ta przygotowuje wniosek do gminy o warunki zabudowy. Do tego wniosku potrzebna jest aktualna kopia mapy zasadniczej z powiatowej służby geodezji i kartografii. Wniosek o jej wydanie musi złożyć właściciel działki lub jego pełnomocnik.

Kopię mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją zbiornika LPG i przyłącza należy dołączyć do wniosku o warunki zabudowy zawierającego opis przedsięwzięcia budowlanego.

Oczekiwanie na decyzję urzędu trwa mniej więcej 2 miesiące. To dlatego, że często wymaga ona uzgodnienia z innymi organami, np. wydziałem ochrony środowiska.

Kiedy otrzymamy decyzję, musimy odczekać jeszcze 3-4 tygodnie do czasu, aż się ona uprawomocni, ponieważ w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji przesłanych pocztą strony zainteresowane mogą wnieść do niej zastrzeżenia.

Obsługa geodezyjna

Wydane przez urząd warunki zabudowy muszą trafić do projektanta. Potrzebuje on także mapy do celów projektowych przygotowanej przez uprawnionego geodetę. Dlatego podczas oczekiwania na wydanie warunków zabudowy warto równolegle poszukać w okolicy geodety, który sporządzi nam taką mapę.

Można od razu umówić się z geodetą także na:

wytyczenie lokalizacji zbiornika LPG i przyłącza,

inwentaryzację powykonawczą,

wykonanie wpisów do dziennika budowy oraz zgłoszenie prac do powiatowej służby geodezyjnej w celu naniesienia wykonanej inwestycji na mapę zasadniczą.

Koszt obsługi geodezyjnej to mniej więcej 2000 zł.

Projekt budowlany, zgłoszenie i dziennik budowy

Gotowy projekt budowlany (jego sporządzenie zajmie projektantowi co najmniej tydzień) wraz ze projektem zagospodarowania działki, zgłoszeniem budowy, oświadczeniem o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych należy złożyć w starostwie. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów starostwo nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do realizacji inwestycji.

Gdy zgłoszenie nie zostało oprotestowane, składamy wniosek o wydanie dziennika budowy. Dostaniemy go w ciągu 2-3 dni. Koszt dziennika budowy to 20-30 zł. Dziennik budowy można tez kupić w sklepie z drukami. Wymaga on ostemplowania przez urząd.

Teraz pozostało już tylko zatrudnić kierownika budowy (za poprowadzenie inwestycji trzeba mu będzie zapłacić honorarium w wysokości około 1000 zł) i zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac budowlanych.

Pozwolenie na użytkowanie zbiornika gazu płynnego

Po zakończeniu prac operator gazowy napełnia zbiornik gazem i wtedy jest wzywany inspektor Urzędu Dozoru Technicznego. W ciągu miesiąca wydaje on decyzję zezwalającą na użytkowanie zbiornika LPG i przesyła wystawioną dla niego książkę UDT. W przypadku dzierżawienia zbiornika na gaz płynny opłata za badanie i wydanie decyzji obciąża operatora gazowego, jeśli wynegocjujemy to w umowie.

Ostatnia rzecz, jaką musimy załatwić, to zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:

dziennik budowy;

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wybudowanego obiektu z projektem i warunkami zgłoszenia;

protokół sprawdzenia wewnętrznej instalacji gazowej wystawiony przez osobę mającą uprawnienia,

decyzję UDT zezwalającą na eksploatację zbiornika z gazem;

dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Jeśli nadzór budowlany w ciągu dwóch tygodni od złożenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu, można zacząć użytkować zbiornik.

i Autor: Mariusz Bykowski Zawór odcinający i reduktor umieszcza się na ścianie budynku. Będą schowane w skrzynce gazowej

