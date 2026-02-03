Inspiracją projektową stał się spacer pośród starych drzew

Dom zaprojektowany przez Agatę Pierożyńską ze studia Habitat to przestrzeń, która współgra z naturą. Zlokalizowany na skraju lasu w Oławie, stanowi spokojną oazę dla trzyosobowej rodziny z psem.

Przestronność wnętrz oraz wykorzystanie naturalnych materiałów w połączeniu z widokiem na las stwarzają atmosferę wyciszenia i harmonii, której tak często brakuje w miejskim życiu. Projekt architektki jest odpowiedzią na potrzeby osób, które szukają równowagi między codziennymi obowiązkami a odpoczynkiem w przestrzeni zbliżonej do natury. Bliskość przyrody stała się punktem wyjścia do stworzenia miejsca, które ma za zadanie odprężać.

Postawiono na harmonię naturalnych materiałów. Drewno, mikrocement i subtelne światło

Wnętrza domu utrzymane są w naturalnych odcieniach beżu i drewna, co już od progu buduje poczucie spokoju. Drewno, z jego wyraźnym rysunkiem słojów, oraz miękkie tkaniny w odcieniach écru tworzą przestrzeń przyjazną dla zmysłów.

Centralnym elementem jest tu wykorzystanie mikrocementu w odcieniu kaszmiru, który zrównoważył dużą ilość drewnianych elementów w zabudowach meblowych, tworząc jednolitą, elegancką powierzchnię. Dzięki dużym przeszkleniom wnętrze staje się jasne, zdominowane przez naturalne światło, które zmienia się w zależności od pory dnia, podkreślając różnorodność materiałów i detali. Subtelność palety barw oraz odpowiednio dobrane proporcje sprawiają, że przestrzeń nie przytłacza, a raczej sprzyja odpoczynkowi i relaksowi.

Przestronny salon z duszą jest miejscem spotkań i odpoczynku

Salon to serce domu – przestronny, ale jednocześnie kameralny, łączy funkcje wypoczynkowe i reprezentacyjne. Dwukondygnacyjna przestrzeń z wiszącym szklanym pomostem, z którego rozciąga się widok na ogród, to miejsce, które sprzyja zarówno spotkaniom towarzyskim, jak i chwilom intymnego relaksu.

W projekcie salonu uwzględniono detale, które łączą formę z funkcją, jak na przykład zaoblona bryła wykończona drobną płytką. Forma ta integruje poręcz schodów, kominek, szafkę RTV oraz ścianę telewizyjną, tworząc jednolitą kompozycję. Duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie, a wieczorem za pomocą nastrojowego podświetlenia zyskują dodatkowy wymiar. Całość uzupełnia minimalistyczna, ale funkcjonalna zabudowa meblowa oraz naturalne akcenty, które wprowadzają ciepło i harmonię do przestrzeni.

Kuchnia jako przestrzeń codziennych rytuałów

Kuchnia, z wyspą umiejscowioną w centralnym punkcie, jest przestrzenią, w której codzienne rytuały stają się szczególne. Projekt tej strefy zharmonizował elementy funkcjonalności z estetyką, zapewniając otwartą, ale wyraźnie wydzieloną przestrzeń, która integruje się z częścią dzienną.

Drewno i beżowe odcienie w tej części domu stanowią kontynuację motywów z reszty wnętrza, wprowadzając ciepły, naturalny charakter. Meble zaprojektowane zostały w sposób minimalistyczny, ale jednocześnie z dbałością o detale, które poprawiają komfort użytkowania. Na szczególną uwagę zasługuje strefa robocza kuchni, w której każdy element, od blatu po oświetlenie, sprzyja tworzeniu przestrzeni sprzyjającej pracy.

Spójność koncepcyjna. Tak zaprojektowano sypialnię i łazienki

Sypialnia i łazienki to przestrzenie, które dopełniają koncepcję spokojnego, naturalnego domu. W sypialni dominują ciepłe odcienie drewna, które kontrastują z surowością mikrocementu, tworząc harmonijną całość. W łazienkach podobne zestawienie materiałów sprzyja wyciszeniu i regeneracji. Odpowiednio dobrane oświetlenie modeluje przestrzeń, dodając jej przytulności i ciepła.

W projekcie, który w pełni integruje przestrzeń z naturą, wnętrza nie dominują nad krajobrazem, lecz stanowią jego spokojne przedłużenie. Dom w Oławie to przykład przestrzeni, która została zaprojektowana z myślą o komforcie codziennego życia, równocześnie pozostając w harmonii z otaczającą przyrodą.

Spokój i harmonia z przyrodą w oławskim domu. Zobacz zdjęcia

