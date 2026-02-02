Przytulny apartament pełen detali

W południowej części Wrocławia powstał projekt nowoczesnego 67-metrowego apartamentu, autorstwa Anny Budzowskiej z pracowni Buduar. Łączy on elegancję z funkcjonalnością, tworząc przestrzeń, w której każdy detal ma swoje miejsce. Utrzymane w ciemnej, szlachetnej kolorystyce wnętrze pełne jest subtelnej elegancji i ciepła, które nadają mu przytulny, ale wyrafinowany charakter. Całość dopełnia starannie dobrana roślinność i tapety, które nadają przestrzeni wyjątkowy, intymny nastrój. Apartament jest zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego, co pozwala na bezpośredni dostęp do prywatnego ogrodu.

i Autor: Calligaris/ projekt Anna Budzowska/ fot. Migdał Studio/ Materiały prasowe To wnętrze stworzone z myślą o kobiecie marzącej o przytulnej, nastrojowej przestrzeni, utrzymanej w ciemniejszej, szlachetnej kolorystyce, pełnej detalu i subtelnej elegancji.

Postawiono na optymalizację przestrzeni. Przemyślane zmiany

Nowy projekt apartamentu nie zmieniał zasadniczo układu pomieszczeń, koncentrując się raczej na poprawie funkcjonalności przestrzeni. Projektantka usunęła fragment ścianki gipsowo-kartonowej, co pozwoliło na otwarcie widoku na okno tarasowe już od wejścia.

Zamiast wprowadzać rewolucyjne zmiany, zdecydowano się na optymalizację przestrzeni, co poprawiło doświetlenie wnętrza i sprawiło, że stało się ono bardziej przestronne. Dwie oddzielne sypialnie, salon z aneksem kuchennym i funkcjonalne strefy przechowywania tworzą spójną całość, która łączy elegancję z wygodą codziennego życia. Kuchnia została zaprojektowana "na miarę", a jej eleganckie wykończenie szlachetnymi materiałami sprawia, że jest nie tylko funkcjonalna, ale również ciekawa pod względem estetycznym.

Tu główną rolę odgrywają detale. Od materiałów po oświetlenie

Mieszkanie zostało zaprojektowane w sposób, który podkreśla znaczenie detali. Wnętrze łączy wysokiej jakości materiały, takie jak dębowa podłoga ułożona w jodłę francuską, orzechowe, fornirowanie i kamienne blaty, które nadają przestrzeni naturalnego ciepła. Dominująca w aranżacji zieleń, szczególnie w odcieniach oliwkowych oraz tapety o roślinnych motywach nadają wnętrzu charakteru i wprowadzają elementy natury do przestrzeni. Również oświetlenie odgrywa kluczową rolę w kreowaniu odpowiedniego klimatu w tym mieszkaniu. Nad stołem i półwyspem kuchennym zawisły lampy z onyksu, które emitują ciepłe, złote światło, doskonale komponujące się z resztą wystroju wnętrza.

W łazience szczególną uwagę zwraca zastosowanie jaśniejszej kolorystyki oraz oliwkowe akcenty, które w połączeniu z kamiennymi blatami oraz złotymi elementami armatury tworzą atmosferę eleganckiego, domowego SPA.

Współczesny design spotyka elegancję

Wnętrze apartamentu łączy nowoczesny design z klasycznymi elementami, tworząc spójną i elegancką przestrzeń. Krzesła i hokery, które pojawiają się w części dziennej, wprowadzają nowoczesny akcent, kontrastujący z bardziej klasyczną bazą projektu. Całość dopełniają tapety, które już od progu tworzą niepowtarzalny charakter wnętrza, a także subtelne motywy zwierzęce, jak tapeta z sowami w pokoju dziecka, które wprowadzają do mieszkania element narracji.

Wnętrze pełne nowoczesnych akcentów pełni funkcję wygodnego miejsca do życia na co dzień, dbając o komfort mieszkańców i ich potrzeby estetyczne. Przemyślane detale, jak metalowe akcenty w wykończeniu szczotkowanego mosiądzu, stanowią subtelną, ale istotną część aranżacji, tworząc przestrzeń, która jest zarówno funkcjonalna, jak i pełna elegancji.

Kobiece wnętrze we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia

