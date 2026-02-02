Spis treści
Przytulny apartament pełen detali
W południowej części Wrocławia powstał projekt nowoczesnego 67-metrowego apartamentu, autorstwa Anny Budzowskiej z pracowni Buduar. Łączy on elegancję z funkcjonalnością, tworząc przestrzeń, w której każdy detal ma swoje miejsce. Utrzymane w ciemnej, szlachetnej kolorystyce wnętrze pełne jest subtelnej elegancji i ciepła, które nadają mu przytulny, ale wyrafinowany charakter. Całość dopełnia starannie dobrana roślinność i tapety, które nadają przestrzeni wyjątkowy, intymny nastrój. Apartament jest zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego, co pozwala na bezpośredni dostęp do prywatnego ogrodu.
Postawiono na optymalizację przestrzeni. Przemyślane zmiany
Nowy projekt apartamentu nie zmieniał zasadniczo układu pomieszczeń, koncentrując się raczej na poprawie funkcjonalności przestrzeni. Projektantka usunęła fragment ścianki gipsowo-kartonowej, co pozwoliło na otwarcie widoku na okno tarasowe już od wejścia.
Zamiast wprowadzać rewolucyjne zmiany, zdecydowano się na optymalizację przestrzeni, co poprawiło doświetlenie wnętrza i sprawiło, że stało się ono bardziej przestronne. Dwie oddzielne sypialnie, salon z aneksem kuchennym i funkcjonalne strefy przechowywania tworzą spójną całość, która łączy elegancję z wygodą codziennego życia. Kuchnia została zaprojektowana "na miarę", a jej eleganckie wykończenie szlachetnymi materiałami sprawia, że jest nie tylko funkcjonalna, ale również ciekawa pod względem estetycznym.
Tu główną rolę odgrywają detale. Od materiałów po oświetlenie
Mieszkanie zostało zaprojektowane w sposób, który podkreśla znaczenie detali. Wnętrze łączy wysokiej jakości materiały, takie jak dębowa podłoga ułożona w jodłę francuską, orzechowe, fornirowanie i kamienne blaty, które nadają przestrzeni naturalnego ciepła. Dominująca w aranżacji zieleń, szczególnie w odcieniach oliwkowych oraz tapety o roślinnych motywach nadają wnętrzu charakteru i wprowadzają elementy natury do przestrzeni. Również oświetlenie odgrywa kluczową rolę w kreowaniu odpowiedniego klimatu w tym mieszkaniu. Nad stołem i półwyspem kuchennym zawisły lampy z onyksu, które emitują ciepłe, złote światło, doskonale komponujące się z resztą wystroju wnętrza.
W łazience szczególną uwagę zwraca zastosowanie jaśniejszej kolorystyki oraz oliwkowe akcenty, które w połączeniu z kamiennymi blatami oraz złotymi elementami armatury tworzą atmosferę eleganckiego, domowego SPA.
Współczesny design spotyka elegancję
Wnętrze apartamentu łączy nowoczesny design z klasycznymi elementami, tworząc spójną i elegancką przestrzeń. Krzesła i hokery, które pojawiają się w części dziennej, wprowadzają nowoczesny akcent, kontrastujący z bardziej klasyczną bazą projektu. Całość dopełniają tapety, które już od progu tworzą niepowtarzalny charakter wnętrza, a także subtelne motywy zwierzęce, jak tapeta z sowami w pokoju dziecka, które wprowadzają do mieszkania element narracji.
Wnętrze pełne nowoczesnych akcentów pełni funkcję wygodnego miejsca do życia na co dzień, dbając o komfort mieszkańców i ich potrzeby estetyczne. Przemyślane detale, jak metalowe akcenty w wykończeniu szczotkowanego mosiądzu, stanowią subtelną, ale istotną część aranżacji, tworząc przestrzeń, która jest zarówno funkcjonalna, jak i pełna elegancji.
Kobiece wnętrze we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia
