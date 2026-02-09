Burgund wyznacza rytm tej aranżacji

Mieszkanie na warszawskim Mokotowie to przestrzeń, w której nowoczesna klasyka spotyka się z odważnym akcentem kolorystycznym, tworząc wnętrze, które jest jednocześnie eleganckie i funkcjonalne. Za projekt odpowiada architektka Aleksandra Hańczuk ze studia Deer Design.

Burgund, jako główny element kolorystyczny, nadaje wnętrzu charakteru. Zastosowane materiały są trwałe i ponadczasowe, a zarazem w pełni funkcjonalne. Praktyczny układ mieszkania bazuje na pierwotnej propozycji dewelopera, z zachowaniem struktury, ale z wprowadzonymi przemyślanymi zmianami, które nie wiązały się z kosztownymi wyburzeniami. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię i dostosować ją do współczesnych potrzeb.

Układ funkcjonalny. Komfort liczy się najbardziej

W skład mieszkania wchodzi przestronny hol z dużą szafą i wygodnym siedziskiem, strefa dzienna z otwartą kuchnią, w której centralnym punktem jest półwysep, gabinet, sypialnia oraz łazienka.

Rezygnacja z wanny na rzecz prysznica i adaptacja WC na pralnię to decyzje podyktowane praktycznością i rosnącymi wymaganiami rynku wynajmu, gdzie liczy się zarówno funkcjonalność, jak i optymalne zagospodarowanie przestrzeni.

Wnętrze urządzone w stylu modern classic

Lokum położone tuż przy Parku im. Czesława Szczubełka korzysta z wyjątkowego otoczenia, które stanowi naturalne tło dla całej aranżacji. Bliskość zieleni i kameralny charakter okolicy wprowadzają spokój i są tłem dla całej koncepcji wystroju wnętrza.

Połączenie nowoczesnych rozwiązań z detalami inspirowanymi estetyką kamieniczną nadaje przestrzeni elegancję i ponadczasowy charakter. Styl modern classic został tu wprowadzony z zamiarem nawiązania do klasycznych form, które zachowują swoją atrakcyjność wizualną, ale także doskonale odpowiadają współczesnym potrzebom użytkowym.

Zastosowanie subtelnych sztukaterii, klasycznych podziałów ścian oraz proporcji podkreślających elegancję wnętrza nadaje aranżacji wyważony charakter, który nie ulega chwilowym trendom, lecz pozostaje świeży i funkcjonalny.

Niełatwe połączenie. Tak wydobyto pomysłowość w kontekście ponadczasowości

Jednym z głównych wyzwań projektowych była potrzeba połączenia dwóch pozornie sprzecznych założeń – stworzenia wnętrza odważnego, a jednocześnie ponadczasowego, odpornego na zmieniające się trendy. Jak to już zostało podkreślone kluczowym elementem stał się burgund – kolor konsekwentnie powtarzany w różnych strefach mieszkania, zestawiony z jaśniejszą paletą barw, co nadało przestrzeni charakteru, ale nie przytłoczyło jej.

Od początku kluczowe było znalezienie równowagi pomiędzy wyrazistością a uniwersalnością. Burgund pojawił się jako akcent nadający wnętrzu charakteru, został jednak osadzony w rozświetlonej, klasycznej bazie, dzięki czemu całość pozostała świeża, lekka i przestronna. Ponadto, zastosowanie ciemnego drewna i detali w odcieniach złota pozwoliło wydobyć walory przestrzeni w sposób wyważony i elegancki. Kolorystyka została dobrana w taki sposób, aby wnętrze zapadało w pamięć i było atrakcyjne dla szerokiego grona potencjalnych najemców. - podkreśla arch. Aleksandra Hańczuk z Pracowni Architektury Wnętrz Deer Design, autorka projektu.

Modern classic w burgundowym wydaniu. Zobacz zdjęcia

