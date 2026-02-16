Monochromatyczna paleta i miękkie linie. Wnętrze, które nie przytłacza

Punktem wyjścia dla architektki było założenie, że przestrzeń ma nie męczyć mieszkańców nadmiarem bodźców, ale działać uspokajająco, porządkując codzienność. Zredukowana paleta barw, oparta na odcieniach szarości, beżu i delikatnych tonach drewna, wprowadza do wnętrza spokój, a równocześnie pozwala na wyeksponowanie detali.

Zamiast mocnych akcentów kolorystycznych, apartament wzbogacają subtelne zmiany faktur, które w zależności od kąta padania światła, ujawniają swoje walory. Minimalizm nie jest tu celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia pożądanej atmosfery – harmonijnej, spójnej i wyciszonej. Czerń, użyta w niektórych detalach, dodaje przestrzeni głębi, ale nigdy nie przytłacza jej, zachowując równowagę pomiędzy subtelnością a wyrazistością.

Kaszmirowa kuchnia. Zwróć uwagę na biżuteryjne elementy dekoracyjne

W kuchni widać, jak estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Projekt zakładał stworzenie przestrzeni, która będzie tłem dla codziennych czynności, ale jednocześnie nie straci na estetyce. Matowe, kaszmirowe fronty szafek subtelnie pracują z naturalnym światłem, a zastosowanie stalowych ramek i szkła ryflowanego wprowadza do wnętrza głębię, nie przytłaczając go nadmiarem wizualnych bodźców.

Jednym z najważniejszych elementów, który od razu przyciąga uwagę, jest centralna wyspa z ryflowaniami – prosty, ale jednocześnie wyrafinowany element, który wpisuje się w całość kompozycji. Dzięki zastosowaniu blatu z kamienia Taj Mahal oraz płytek imitujących onyks na ścianie między szafkami, kuchnia zyskuje subtelną niemal biżuteryjną elegancję, gdzie główną rolę odgrywa światło, a nie kolor.

Aranżacja, która porządkuje przestrzeń

Całe mieszkanie zyskało spójność dzięki starannie dobranym materiałom. W całym wnętrzu zastosowano angielską jodełkę, która stanowi ponadczasową bazę. W kuchni płynnie przechodzi ona w podłogę z płytek imitujących alabaster, co wizualnie scala przestrzeń i zapewnia łatwe przejście między różnymi strefami.

Ściany w mieszkaniu zostały pomalowane kolorem kaszmiru, co wprowadza miękkość i ciepło, jednocześnie doskonale współpracując ze światłem. Zamiast ozdobników, architektka zdecydowała się na zastosowanie faktur i subtelnych podświetleń LED, które nadają w tej przestrzeni elegancki, ale i spokojny charakter.

Miejsce przeznaczone do odpoczynku. Funkcjonalna sypialnia

Sypialnia to przestrzeń zaprojektowana z myślą o regeneracji i odpoczynku. Łóżko zostało ustawione tak, by mieszkańcy mogli cieszyć się widokiem za oknem, a miękka tapicerka sprawia, że cała przestrzeń emanuje poczuciem komfortu.

Zamiast klasycznej zabudowy, zaprojektowano dodatkową szafę, która pełni funkcję przechowywania, a jednocześnie płynnie łączy przestrzeń z garderobą. Dzięki temu wnętrze zyskuje na funkcjonalności, nie tracąc na estetyce. W sypialni podobnie, jak w innych częściach mieszkania, panuje porządek, a każde pomieszczenie ma swoją logiczną strukturę, co zapewnia wygodę użytkowania bez poczucia przytłoczenia.

Domowe spa. Nastrojowe wnętrze łazienki

Łazienka, jak pozostałe przestrzenie w tym mieszkaniu, została zaprojektowana z myślą o praktyczności, ale również o stworzeniu atmosfery sprzyjającej relaksowi. Wybór płytek imitujących onyks i alabaster oraz subtelne użycie światła wprowadza do łazienki atmosferę domowego spa.

Duży prysznic typu walk-in oraz pojemna szafka z umywalką podblatową to rozwiązania, które pozwalają utrzymać przestrzeń w porządku, jednocześnie zapewniając komfort użytkowania. Detale armatury, jak umywalkowa bateria o harmonijnych liniach w złotym wykończeniu, wkomponowują się w całość wnętrza, podkreślając spokojną, obłą geometrię przestrzeni.

Soft minimalizm w Gdyni. Zobacz zdjęcia

