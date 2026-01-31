Spis treści
- Marmur: kolory i wzory
- Marmur właściwości: wady i zalety
- Marmur zastosowanie: co można z niego zrobić we wnętrzu?
- Gdzie kupić marmur? Wybieramy płyty i płytki marmurowe
- Klejenie płytek marmurowych
- Marmur cena: ile kosztują płytki marmurowe?
- Marmur: dwa pomysły na kominek
- Pielęgnacja marmuru
- Jak usunąć plamę z marmuru?
Marmur to bardzo szlachetny i dekoracyjny kamień. Coraz częściej pojawia się w aranżacji wnętrz, dodając im elegancji. Podpowiadamy jakie zastosowanie ma marmur oraz jakie są jego wady i zalety.
Marmur: kolory i wzory
Marmur występuje w wielu kolorach i wzorach. Od czystej klasycznej bieli lub kremowej jak kość słoniowa, przez żółć-pomarańcz, czerwień i zieleń, do szarości i pełnej czerni. Wzory marmuru mogą być prawie niewidoczne lub w postaci delikatnych przebarwień, bąbli różnych odcieni i deseni. Najbardziej charakterysatyczne dla marmuru są niezwykle wyraziste wstęgi użyleń ciemniejszego koloru.
Marmur właściwości: wady i zalety
Właściwości użytkowe marmuru nie są tak wysokie jak twardego granitu. Jest od niego nieco miększy i bardziej nasiąkliwy. Mimo to marmur jest chętnie wykorzystywany we wnętrzach. Zawsze jednak należy upewnić się co do odpowiedniości danego materiału do wybranego zastosowania. Jest marmur o twardości 2-4 w skali Mohsa (można go zarysować gwoździem) i taki o stopniu 5-6 w tej skali (granit ma stopień 7).
Sprawdź też:
Marmur jest nasiąkliwy i wrażliwy na działanie niektórych substancji chemicznych, np. kwasów i tłuszczów. Są gatunki marmuru, które mogą ulec trwałemu przebarwieniu pod wpływem kontaktu z kolorowymi substancjami. Sok z buraka, kawę czy coca-colę trzeba natychmiast wytrzeć z blatu marmurowego lub podłogi. Warto staranniej dokonać wyboru właściwego rodzaju marmuru na półkę na kosmetyki w łazience lub parapet z kwiatami. Marmur to kamień łatwy w obróbce, można z niego wycinać dość cienkie płyty, tanie i łatwe do układania. Narożniki można zrobić na ostro - pod kątem prostym - lub w razie potrzeby ściąć pod skosem albo wyoblić.
Pamiętaj, że... każda płyta marmuru jest inna, więc gdy chcemy wykorzystać materiał o bardzo wyrazistym wzorze, dobrze jest wcześniej ułożyć je na sucho, żeby ocenić aranżację we wnętrzu.
Marmur zastosowanie: co można z niego zrobić we wnętrzu?
Dzięki szlachetności, wielkim walorom dekoracyjnym i łatwości przygotowania marmur jest chętnie wykorzystywany we wnętrzach. Jest uważany za materiał ekskluzywny. Ale dzięki wielu twarzom może znaleźć bardzo różne zastosowania. Najtwardsze gatunki marmuru sprawdzą się na podłogach i schodach. Uroda marmuru sprawia, że jest używany na podłogi w reprezentacyjnych salonach lub pokojach kąpielowych. Z tańszych płytek marmurowych można zrobić bardzo trwałą podłogę w przedpokoju lub holu.
Sprawdź też:
Okładzina z płytek marmurowych będzie też efektownie zdobić ściany i podłogi w łazience. Z niedużych płytek marmurowych łatwo wykonać dowolne zabudowy, np. ramę wokół kominka lub ściankę nad blatem w kuchni, półki w łazience, czy marmurowe parapety pod oknami. Płyty marmuru można także wykorzystać jako blat w zabudowie kuchennej, a nawet na stole.
Warto wiedzieć, że... kamień naturalny to materiał, który bardzo dobrze przewodzi ciepło. Posadzka z marmuru to świetne rozwiązanie podłogi z ogrzewaniem. Ciepło z instalacji bardzo szybko zostanie przekazane do pomieszczeń.
Gdzie kupić marmur? Wybieramy płyty i płytki marmurowe
Kamien naturalny, w tym marmur, w postaci wielkowymiarowych płyt o grubości mniej więcej 3 cm sprzedają firmy kamieniarskie. Można zamówić u nich docięcie go na odpowiedni wymiar. Tak grube płyty marmurowe są bardzo ciężkie, więc w pozycji pionowej na ścianach wymagają montażu na podkonstrukcji. Obecnie bardzo wielu producentów kamienia naturalnego dostarcza marmur w postaci płytek o grubości i formatach takich jak płytki ceramiczne. Mają obe grubość 1-2 cm i wymiary 60 x 60, 60 x 30, 60 x 40, 30 x 30 cm. Można je znaleźć w sklepach z ceramiką oraz marketach budowlanych. Zmniejszenie gabarytów płyt marmurowych pozwala układać je tak jak gres czy ceramikę - na klej.
Sprawdź też:
Klejenie płytek marmurowych
Do jego przyklejania marmuru należy stosować kleje przeznaczone do kamienia naturalnego. Najlepiej, gdy ich producent wyraźnie deklaruje, że dany klej może być użyty do mocowania marmuru. Do mocowania bardzo jasnych, przeziernych płyt marmuru należy stosować białe kleje do kamienia zawierające biały cement.
Marmur cena: ile kosztują płytki marmurowe?
Ceny marmuru zależą od wielkości i grubości płyt oraz kraju pochodzenia. Najtaniej zapłacimy za mozaikę z niewielkich płytek marmurowych - mniej więcej 100 zł/m2. Płytki marmurowe o gabarytach takich jak ceramiczne i grubości 1-2 cm można kupić za 140-250 zł/m2. Slaby o grubości 2-3 cm kosztują 400-1000 zł/m2. Najtańszy jest marmur z Chin, Indii i Turcji. Najbardziej szlachetne i najdroższe gatunki marmuru są sprowadzane z Włoch i Hiszpanii.
Marmur: dwa pomysły na kominek
Trudno obecnie wyobrazić sobie dom bez kominka. To serce każdego salonu, często jego najbardziej reprezentacyjny fragment. Obudowanie instalacji kominkowej szlachetnym marmurem podnosi prestiż tego miejsca. Nie bez znaczenia jest też to, że kamień naturalny jest niewrażliwy na wysoką temperaturę.
Pielęgnacja marmuru
Powierzchnię wykonaną z marmuru powinno się zaimpregnować, żeby zapobiec wchłanianiu przez niego zanieczyszczeń. Zależnie od stopnia eksploatacji zabieg ten należy powtarzać 1-2 razy w roku. Regularne czyszczenie i impregnowanie marmuru pozwoli cieszyć się pięknymi okładzinami wykończeniowymi przez długie lata. Trwałość marmuru bez uszczerbku na urodzie ocenia się na kilkadziesiąt lat.
Jak usunąć plamę z marmuru?
Zabrudzone miejsce należy dokładnie przykryć ściereczką nasączoną środkiem wyciągającym dobranym do rodzaju zanieczyszczenia i nasiąkliwości marmuru. Następnie całość trzeba przykryć folią i brzegi dokładnie okleić taśmą, żeby nie było dostępu powietrza. Taki opatrunek należy pozostawić na 2-3 doby, by usunąć plamę z marmuru.