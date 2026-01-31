Rozmowa Muratora: Janusz Komurkiewicz, 35-lecie Fakro, Dach Formu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marmur to bardzo szlachetny i dekoracyjny kamień. Coraz częściej pojawia się w aranżacji wnętrz, dodając im elegancji. Podpowiadamy jakie zastosowanie ma marmur oraz jakie są jego wady i zalety.

Marmur: kolory i wzory

Marmur występuje w wielu kolorach i wzorach. Od czystej klasycznej bieli lub kremowej jak kość słoniowa, przez żółć-pomarańcz, czerwień i zieleń, do szarości i pełnej czerni. Wzory marmuru mogą być prawie niewidoczne lub w postaci delikatnych przebarwień, bąbli różnych odcieni i deseni. Najbardziej charakterysatyczne dla marmuru są niezwykle wyraziste wstęgi użyleń ciemniejszego koloru.

i Autor: materiały prasowe Interstone/ Materiały prasowe W tym wnętrzu najważniejszą ozdobą jest posadzka z różowego marmuru z czarnymi użyleniami.

Marmur właściwości: wady i zalety

Właściwości użytkowe marmuru nie są tak wysokie jak twardego granitu. Jest od niego nieco miększy i bardziej nasiąkliwy. Mimo to marmur jest chętnie wykorzystywany we wnętrzach. Zawsze jednak należy upewnić się co do odpowiedniości danego materiału do wybranego zastosowania. Jest marmur o twardości 2-4 w skali Mohsa (można go zarysować gwoździem) i taki o stopniu 5-6 w tej skali (granit ma stopień 7).

Marmur jest nasiąkliwy i wrażliwy na działanie niektórych substancji chemicznych, np. kwasów i tłuszczów. Są gatunki marmuru, które mogą ulec trwałemu przebarwieniu pod wpływem kontaktu z kolorowymi substancjami. Sok z buraka, kawę czy coca-colę trzeba natychmiast wytrzeć z blatu marmurowego lub podłogi. Warto staranniej dokonać wyboru właściwego rodzaju marmuru na półkę na kosmetyki w łazience lub parapet z kwiatami. Marmur to kamień łatwy w obróbce, można z niego wycinać dość cienkie płyty, tanie i łatwe do układania. Narożniki można zrobić na ostro - pod kątem prostym - lub w razie potrzeby ściąć pod skosem albo wyoblić.

Pamiętaj, że... każda płyta marmuru jest inna, więc gdy chcemy wykorzystać materiał o bardzo wyrazistym wzorze, dobrze jest wcześniej ułożyć je na sucho, żeby ocenić aranżację we wnętrzu.

i Autor: Michał Glinicki, Jacek Kucharczyk Cała łazienka została wykończona kamieniem. Marmurowa ścianka wydziela z wnętrza część sanitarną. Z marmuru wykonano też posadzkę i blat przy umywalce. Projekt łazienki: ARC Architekci - Adam Pulwicki, Rafał Mroczkowski

Marmur zastosowanie: co można z niego zrobić we wnętrzu?

Dzięki szlachetności, wielkim walorom dekoracyjnym i łatwości przygotowania marmur jest chętnie wykorzystywany we wnętrzach. Jest uważany za materiał ekskluzywny. Ale dzięki wielu twarzom może znaleźć bardzo różne zastosowania. Najtwardsze gatunki marmuru sprawdzą się na podłogach i schodach. Uroda marmuru sprawia, że jest używany na podłogi w reprezentacyjnych salonach lub pokojach kąpielowych. Z tańszych płytek marmurowych można zrobić bardzo trwałą podłogę w przedpokoju lub holu.

Okładzina z płytek marmurowych będzie też efektownie zdobić ściany i podłogi w łazience. Z niedużych płytek marmurowych łatwo wykonać dowolne zabudowy, np. ramę wokół kominka lub ściankę nad blatem w kuchni, półki w łazience, czy marmurowe parapety pod oknami. Płyty marmuru można także wykorzystać jako blat w zabudowie kuchennej, a nawet na stole.

Warto wiedzieć, że... kamień naturalny to materiał, który bardzo dobrze przewodzi ciepło. Posadzka z marmuru to świetne rozwiązanie podłogi z ogrzewaniem. Ciepło z instalacji bardzo szybko zostanie przekazane do pomieszczeń.

i Autor: Andrzej Szandomirski Marmur ma wiele twarzy. Na podłodze i ścianach łazienki ułożono płyty marmurowe białe i zielone. Projekt: Jerzy Bogusławski, BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY

Gdzie kupić marmur? Wybieramy płyty i płytki marmurowe

Kamien naturalny, w tym marmur, w postaci wielkowymiarowych płyt o grubości mniej więcej 3 cm sprzedają firmy kamieniarskie. Można zamówić u nich docięcie go na odpowiedni wymiar. Tak grube płyty marmurowe są bardzo ciężkie, więc w pozycji pionowej na ścianach wymagają montażu na podkonstrukcji. Obecnie bardzo wielu producentów kamienia naturalnego dostarcza marmur w postaci płytek o grubości i formatach takich jak płytki ceramiczne. Mają obe grubość 1-2 cm i wymiary 60 x 60, 60 x 30, 60 x 40, 30 x 30 cm. Można je znaleźć w sklepach z ceramiką oraz marketach budowlanych. Zmniejszenie gabarytów płyt marmurowych pozwala układać je tak jak gres czy ceramikę - na klej.

i Autor: Andrzej Szandomirski Przestronny hol obok wejścia wyłożono wielkimi płytami marmurowymi w tonacji beżowo-brązowej. Delikatny rysunek marmuru jest jedną z głównych dekoracji tego pomieszczenia.

Pamiętaj, że... Klejenie płytek marmurowych Do jego przyklejania marmuru należy stosować kleje przeznaczone do kamienia naturalnego. Najlepiej, gdy ich producent wyraźnie deklaruje, że dany klej może być użyty do mocowania marmuru. Do mocowania bardzo jasnych, przeziernych płyt marmuru należy stosować białe kleje do kamienia zawierające biały cement.

i Autor: materiały prasowe Dunin/ Materiały prasowe Z niewielkich mozaikowych płytek marmuru można zrobić klasyczną posadzkę w biało-czarnej stylizowanej łazience.

Marmur cena: ile kosztują płytki marmurowe?

Ceny marmuru zależą od wielkości i grubości płyt oraz kraju pochodzenia. Najtaniej zapłacimy za mozaikę z niewielkich płytek marmurowych - mniej więcej 100 zł/m2. Płytki marmurowe o gabarytach takich jak ceramiczne i grubości 1-2 cm można kupić za 140-250 zł/m2. Slaby o grubości 2-3 cm kosztują 400-1000 zł/m2. Najtańszy jest marmur z Chin, Indii i Turcji. Najbardziej szlachetne i najdroższe gatunki marmuru są sprowadzane z Włoch i Hiszpanii.

Marmur: obudowa kominka Marmur: dwa pomysły na kominek Trudno obecnie wyobrazić sobie dom bez kominka. To serce każdego salonu, często jego najbardziej reprezentacyjny fragment. Obudowanie instalacji kominkowej szlachetnym marmurem podnosi prestiż tego miejsca. Nie bez znaczenia jest też to, że kamień naturalny jest niewrażliwy na wysoką temperaturę.

i Autor: Radosław Wojnar Żeby kominek wykończyć marmurem, w wielkim slabie wycięto otwór na jego instalację obudowy. Projekt wnętrz: Magdalena Beczak

i Autor: Piotr Mastalerz Rama z ogniście pomarańczowego marmuru natychmiast kieruje nasz wzrok na kominek.

Pielęgnacja marmuru

Powierzchnię wykonaną z marmuru powinno się zaimpregnować, żeby zapobiec wchłanianiu przez niego zanieczyszczeń. Zależnie od stopnia eksploatacji zabieg ten należy powtarzać 1-2 razy w roku. Regularne czyszczenie i impregnowanie marmuru pozwoli cieszyć się pięknymi okładzinami wykończeniowymi przez długie lata. Trwałość marmuru bez uszczerbku na urodzie ocenia się na kilkadziesiąt lat.