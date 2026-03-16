Połączenie funkcjonalności i elegancji. Tak je osiągnięto

Wnętrze dwupoziomowego apartamentu należy do Pauliny Wojcińskiej, znanej twórczyni internetowej, która promuje świadome podejście do życia i dobrostan psychiczny. Mieszkanie zostało zaprojektowane we współpracy z pracownią Decoroom, której celem było stworzenie przestrzeni łączącej elegancję z funkcjonalnością.

Króluje tu połączenie nowoczesnych elementów z delikatnymi akcentami stylu modern classic. Jasne, neutralne barwy m.in.: biel i szarości, w połączeniu z naturalnymi materiałami, jak drewno, tworzą przestrzeń pełną harmonii i spokoju. Projekt powstał z myślą o wygodzie codziennego życia właścicielki, jednocześnie dbając o estetykę, która pozwala na pełen relaks w harmonijnym otoczeniu. Wszystko zostało zaplanowane tak, by mieszkanie było miejscem pełnym równowagi i spokoju, a zarazem dostosowane do dynamicznego stylu życia Pauliny.

Od początku zależało mi na wnętrzu, które będzie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim wygodne w codziennym życiu. Zespół Decoroom wspierał mnie na różnych etapach realizacji – od inspiracji po dobór konkretnych rozwiązań i dopracowanie detali. Dzięki ich doświadczeniu oraz kompleksowemu podejściu cały proces przebiegł bardzo sprawnie, a efekt końcowy w pełni odpowiada mojej wizji tej przestrzeni – mówi Paulina Wojcińska, twórczyni internetowa.

Detale, które definiują przestrzeń

Ważnym elementem aranżacji są detale, które nadają apartamentowi charakteru. Przykładem są dwie pary drzwi, które pełnią zarówno funkcję ozdobną, jak i praktyczną. Stworzone na specjalne zamówienie, zgeometryzowane, subtelnie nawiązują do stylu art déco, wprowadzając do przestrzeni elementy elegancji i wyrafinowania.

Pierwsze z nich prowadzą do podzielonej na dwie części garderoby. Drugie, przeszklone drzwi w łazience zapewniają odpowiednią prywatność, a jednocześnie pozwalają światłu w naturalny sposób przenikać do wnętrza.

Zastosowanie rozwiązań smart home

Kolejnym atutem tego apartamentu są inteligentne rozwiązania technologiczne, które wspierają codzienne funkcjonowanie. Oświetlenie, ogrzewanie, rolety oraz karnisze sterowane są przez system smart home, dzięki czemu mieszkańcy mają pełną kontrolę nad każdym elementem przestrzeni. Automatyczne czujniki obecności oraz zalania podnoszą bezpieczeństwo, a aplikacja umożliwia zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca, co zapewnia wygodę i oszczędność czasu.

Dwie łazienki - dwie odsłony aranżacyjne

W mieszkaniu znajdują się dwie łazienki, które stanowią przestrzenie sprzyjające relaksowi. Jedna z nich wyróżnia się intensywnymi kolorami, takimi jak głęboki błękit i ciepła czerwień, nadając pomieszczeniu energii i charakteru.

Druga została zaprojektowana jako strefa wypoczynku, z drewnianymi akcentami, wolnostojącą wanną i eleganckimi detalami, które sprzyjają wyciszeniu po całym dniu. Obie przestrzenie łączą ponadczasową estetykę z funkcjonalnością, doskonale wpisując się w klimat całego mieszkania.

