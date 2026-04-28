Potrzeba dużej wyobraźni, żeby w tym budynku zobaczyć dom, który nie tylko będzie się nadawał do mieszkania, ale zachwyci niebanalnym wyglądem. Taką wyobraźnią może się pochwalić architekt i inwestor Jacek Marciniak i jego żona Małgorzata.

Przed przebudową nic nie zapowiadało, że brzydki budynek gospodarczy ze ścianami z pustaka żużlowego może przejść taką metamorfozę. Po przebudowie bryła urzeka prostą formą.

Inspiracje i koncepcja przebudowy starej ślusarni na dom

Inwestorzy do tej pory mieszkali w bloku w centrum miasta. – Oczywiście, jak każdy architekt, miałem w szufladzie biurka kilka gotowych projektów domów jednorodzinnych, które powstawały z myślą o nas. Chciałem zrealizować któryś z nich – opowiada pan Jacek.

– Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się dać drugie życie budynkowi ślusarni, który niespodziewanie wszedł w nasze posiadanie.

Dom położony jest w Mirowie, spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych, która, choć administracyjnie przynależy do Częstochowy, zachowała swój pierwotny, wiejski charakter. Niedaleko znajduje się nowoczesny kościół według projektu Romualda Loeglera, do którego stylistyki subtelnie nawiązał pan Jacek, opracowując koncepcję przebudowy.

Drugim źródłem inspiracji był kompleks tradycyjnych murowanych stodół w pobliskiej miejscowości. Nowy dom harmonijne łączy modernizm nowoczesnych projektów z ciepłem naturalnych materiałów, nawiązujących do tradycyjnej wiejskiej zabudowy.

Przebudowa starej ślusarni w nowoczesny dom z pięknymi wnętrzami – zobacz zdjęcia PRZED i PO

Zmiany bryły budynku: nowy dach, elewacja i zachowane elementy industrialne

Kształt i rozmiar budynku zachowano bez znaczących zmian. Ponieważ stan dachu pozostawiał wiele do życzenia, inwestorzy zdecydowali się na całkowitą jego wymianę. Przy okazji podwyższono ściany i wzmocniono konstrukcję przez spięcie bryły nowym wieńcem okalającym.

Nadbudowane ściany mają widoczną od wewnątrz konstrukcję szkieletową, która nadaje im dekoracyjny wygląd muru pruskiego, z zewnątrz zaś pokryte są poszyciem z desek w układzie poziomym pomalowanych na czarno. Do ślusarni dobudowane były ściany dodatkowego pomieszczenia gospodarczego, ale dawny gospodarz nie zdążył zrobić dachu. Wykonali go nowi właściciele – ma taki sam spadek jak podniesiony dach.

Ściany ślusarni i przybudówki wykonane z pustaka żużlowego dziś tworzą jednolitą elewację – zostały ocieplone od zewnątrz, pokryte tynkiem i pomalowane na biało. Są nieco wysunięte względem poddasza. W ten sposób prosta bryła budynku została urozmaicona. Mimo że pokrycie dachu wymieniono, a ściany budynku podniesiono, zachowano taki sam kąt nachylenia zadaszenia jak w pierwotnym projekcie. Podobnie zachowano układ i kształt dawnych okien.

Odstępstwem od tej zasady są okna na zachodniej elewacji – duże wychodzące na taras, małe doświetlające łazienkę oraz dwa dodatkowe okna w tej samej ścianie na piętrze, które były konieczne, aby doświetlić poddasze.

- Przez pewien czas zastanawialiśmy się nad zamurowaniem okna na północnej elewacji, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu – dopowiada pan Jacek.

- Mamy z niego piękny widok na ogród i stare drzewa owocowe. Inwestorzy zdecydowali się na montaż okien z PCW. O takim wyborze przesądziły przede wszystkim względy ekonomiczne.

i Autor: Piotr Mastalerz, projekt: architekt Jacek Marciniak

Projekt wnętrza: otwarta przestrzeń, loftowy charakter i funkcjonalne rozwiązania

Dawniej budynek składał się z 3 pomieszczeń z niezależnymi wejściami. Przejście znajdowało się także między dwoma pokojami. To właśnie tę ścianę inwestorzy postanowili wyburzyć, tworząc przestronną część mieszkalną. Organizując przestrzeń wewnątrz domu, starano się unikać niepotrzebnych ścian i podziałów. W rezultacie na parterze powstał jeden duży pokój stanowiący połączenie kuchni z jadalnią i salonem.

Ta niechęć do podziałów we wnętrzu jest widoczna także w otwieraniu przestrzeni w pionie. Część stropu dzielącego dolną i górną kondygnację postanowiono wyburzyć, pozostawiając jedynie stalowe belki konstrukcyjne.

Reszta poddasza została zagospodarowana jako wspólna przestrzeń z miejscem do spania i kącikiem wypoczynkowym z fotelami, stolikiem, książkami.

- W przyszłości, głównie ze względów bezpieczeństwa, wstawimy na górze balustradę – wyjaśnia pan Jacek.

- Chcemy jednak, żeby miała taką formę, która pozwoli utrzymać otwarty charakter wnętrza. Może być balustrada szklana lub z linek. Dodatkową przestrzenią użytkową jest nieduża piwniczka. - Bardzo ucieszyło nas to pomieszczenie.

Okazuje się, że spośród wszystkich elementów domu to ono wykonane jest z najpiękniejszego i najszlachetniejszego materiału, bo z naturalnego kamienia wapiennego – jurajskiego – mówi pan Jacek.

- Trzeba jednak przyznać, że doprowadzenie jej do obecnego stanu wymagało dużo pracy – dodaje pani Małgorzata. - Dawny właściciel traktował ją jako typową graciarnię. Wynosiliśmy z niej całe wiadra śmieci, zanim dokopaliśmy się do kamiennego podłoża.

Loftowe wnętrza i naturalne materiały – surowość z charakterem

We wnętrzach wyraźnie widoczne jest upodobanie właścicieli do surowych, naturalnych materiałów i stylu loftowego. To nie tylko nieotynkowane (jedynie pomalowane) ściany z pustaków i drewniana weranda, ale też zachowana na parterze podłoga z zaimpregnowanego betonu oraz widoczne drewniane elementy konstrukcji dachu.

Szczególnym elementem dekoracyjnym jest wyeksponowany strop Kleina ze stalowymi belkami pomalowanymi na czarno i nieotynkowanymi, zaimpregnowanymi płytami z cegły. - Widok tego stropu wzbudza mieszane uczucia wśród odwiedzających nas gości – śmieje się pani Małgorzata.

– Jedni przyglądają mu się z zachwytem. Porównują go do elementów wyposażenia loftów lub, zgoła przeciwnie, do klimatu wiejskiego domu w Prowansji. Inni zerkają na niego bez przekonania, dopytują, kiedy zamierzamy to wreszcie otynkować i pomalować. Inwestorzy nie planują malowania stropu, natomiast wahają się w kwestii tynkowania ścian.

– Nierówna, chropowata powierzchnia ścian nadaje wnętrzu surowy, wiejski charakter. Ładnie to wygląda, z drugiej jednak strony w tych nierównościach chętnie zadomawiają się różne pajączki. Wciąż zastanawiamy się, czy tak to zostawimy – mówi pan Jacek. Wrażenie surowości, które nadają wnętrzu naturalne chropawe materiały, łagodzą elementy wyposażenia: stare meble i rodzinne pamiątki.

Diagnostyka elewacji starego budynku – co sprawdzić przed remontem?

Zanim rozpoczniemy prace modernizacyjne, kluczowe jest przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu technicznego zewnętrznych ścian budynku. Taka diagnostyka to fundament, który pozwoli uniknąć kosztownych błędów i zapewni trwałość nowej elewacji. Należy dokładnie sprawdzić, czy stary tynk nie kruszy się i nie odpada od muru – prostym testem jest jego delikatne opukanie na całej powierzchni. Równie ważna jest weryfikacja obecności pęknięć, zawilgoceń oraz ewentualnych wykwitów pleśni czy grzybów.

W przypadku starych budynków, gdzie często brakuje pełnej dokumentacji technicznej, warto rozważyć konsultację z ekspertem budowlanym lub wykonanie analizy termowizyjnej. Badanie to precyzyjnie wskaże miejsca, przez które ucieka ciepło, co pomoże w zaplanowaniu skutecznej termoizolacji. Należy pamiętać, że wszelkie biologiczne zanieczyszczenia, takie jak pleśń, muszą zostać usunięte przy użyciu specjalistycznych preparatów biobójczych, a nie tylko mechanicznie zdrapane. Dopiero tak przygotowane, suche i stabilne podłoże jest gotowe na dalsze etapy prac.

Wybór materiałów izolacyjnych i technologii ociepleniowych dla starych murów

Kolejnym krokiem po ocenie stanu elewacji jest dobór odpowiedniej technologii ocieplenia. Na rynku dominują dwa podstawowe materiały: styropian oraz wełna mineralna. Styropian jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, cenionym za niską nasiąkliwość i łatwość w obróbce. Z kolei wełna mineralna, choć droższa, charakteryzuje się doskonałą paroprzepuszczalnością, co pozwala ścianom „oddychać”, oraz jest materiałem całkowicie niepalnym, co ma szczególne znaczenie przy budynkach o konstrukcji drewnianej.

Do ocieplenia starych murów najczęściej wykorzystuje się tak zwaną metodę lekką mokrą, która polega na przyklejeniu płyt izolacyjnych do ściany, a następnie pokryciu ich siatką zbrojącą i tynkiem cienkowarstwowym. Alternatywą jest metoda lekka sucha, dająca większą swobodę w wyborze materiału wykończeniowego, takiego jak deski czy panele elewacyjne. Niezależnie od wybranej technologii, nie można zapominać o ociepleniu fundamentów, które często stanowią istotne źródło strat ciepła w starym budownictwie.

Łączenie tradycji z nowoczesnością – jak zachować charakter starego budynku?

Modernizacja starego budynku nie musi oznaczać rezygnacji z jego historycznego charakteru. Kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie tradycyjnych elementów z nowoczesnymi rozwiązaniami. Warto zachować i odnowić oryginalne detale, takie jak ceglane fragmenty muru, gzymsy czy opaski wokół okien, które nadają budynkowi unikalną duszę. Można je wyeksponować, zestawiając je z nowoczesnymi materiałami, na przykład gładkim tynkiem w odcieniach bieli, szarości czy grafitu.

Aby uniknąć estetycznych pomyłek, dobrze jest skorzystać z narzędzi wizualizacyjnych, które pozwolą zobaczyć efekt jeszcze przed rozpoczęciem prac. Dobry projekt elewacji uwzględnia nie tylko kolorystykę i fakturę, ale także takie detale jak stolarka okienna, balustrady czy oświetlenie zewnętrzne. Ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowanie nowoczesnej sztukaterii, na przykład boni czy gzymsów wykonanych z trwałych materiałów, które nawiązują do klasycznej stylistyki, jednocześnie wpisując się we współczesne trendy.

