Krakowski projekt. Luksus wyrażony w minimalistycznej formie

Projekt tego 200-metrowego domu na Woli Justowskiej w Krakowie to interesująca reinterpretacja przestrzeni codziennego użytku w kontekście quiet luxury, czyli subtelnego luksusu, który opiera się na prostocie i dbałości o detale. Aranżacja stworzona przez pracownię MOKAA cechuje się zarówno funkcjonalnością, jak i estetyką, której podstawą jest dyskretna elegancja.

Architektom udało się stworzyć przestronny, wygodny dom, który nie tylko odpowiada na potrzeby codziennego życia, ale również na wymagania estetyczne współczesnych użytkowników. Kluczowym elementem projektu była zmiana układu funkcjonalnego wnętrz, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, wprowadzić więcej światła oraz stworzyć przestronny, ale jednocześnie kameralny klimat. W przypadku tego projektu nie chodziło o efektowność czy przełamywanie konwencji, ale o stworzenie spójnej całości, która w pełni odpowiada codziennym potrzebom mieszkańców.

Autor: MOKAA/ foto: Luksusowy dom z basenem przy salonie quiet luxury Vibe House MOKAA/ Materiały prasowe

Zmiany w układzie funkcjonalnym. Nowa logika przestrzeni

Projekt wymagał przemyślanych decyzji funkcjonalnych, które miały kluczowe znaczenie dla komfortu codziennego życia. Jedną z podstawowych zmian, którą zaproponowali architekci, było przeniesienie wejścia na bok budynku, co już na wstępie wprowadziło nową logikę przestrzenną.

Zmieniono także układ parteru, który został podzielony na dwie główne strefy: dzienną, z kuchnią i salonem oraz przestrzeń rekreacyjną. Tego typu rozdzielenie funkcji przestrzennych umożliwiło lepsze wykorzystanie przestrzeni, sprawiając, że dom stał się bardziej funkcjonalny i komfortowy. Dzięki takiej reorganizacji udało się stworzyć równowagę pomiędzy funkcjami reprezentacyjnymi i tymi bardziej prywatnymi, a cała przestrzeń zyskała na spójności.

Aranżacja była także wyzwaniem pod względem dostosowania wnętrz do stylu życia inwestora, który jest jednym z popularnych twórców internetowych w Polsce. Dom musiał więc spełniać nie tylko funkcje codziennego użytku, ale również stanowić atrakcyjne tło do nagrań video i zdjęć, co wymagało staranności w każdym detalu aranżacji wnętrz.

Basen jako integralna część strefy dziennej

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów wewnątrz jest basen, który został umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni i salonu. Tego rodzaju połączenie strefy rekreacyjnej z codzienną przestrzenią mieszkalną nie jest typowe w przypadku domów o podobnej wielkości. Architekci zdecydowali się na to rozwiązanie, aby podkreślić ideę włączenia relaksu i wellness do codziennego życia, a nie traktowanie ich jako osobnych stref, oddzielonych od głównych funkcji domu. Przestrzeń basenu została wizualnie oddzielona od reszty wnętrza przeszkleniem, które zapewnia prywatność, ale nie blokuje dostępu do naturalnego światła.

i Autor: MOKAA/ foto: Luksusowy dom z basenem przy salonie quiet luxury Vibe House MOKAA/ Materiały prasowe

Projekt wymagał dużych prac budowlanych, związanych z adaptacją garażu na strefę wellness, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia głębokich prac budowlanych, w tym dodatkowej izolacji fundamentów oraz dostosowania przestrzeni do montażu basenu.

Materiały tworzące atmosferę. Postawiono na prostotę i elegancję

Wnętrza domu oparte zostały na prostej, ale wyrazistej palecie materiałów, które tworzą spójną i ponadczasową atmosferę. Główne materiały to fornir drewniany w czekoladowym odcieniu, wielkoformatowe spieki imitujące kamień oraz dymne szkło. Tego typu materiały, które łączą naturalną teksturę z nowoczesnym wzornictwem, wprowadzają do wnętrza elementy subtelnego luksusu.

Wyciszenie i luksus to zdecydowanie dobre określenia dla tego domu. Jest wygodny do użytkowania, posiada części rekreacyjne. Jest przyjazny do mieszkania i przestronny, mimo małego metrażu zastanej bryły. Do tego ponadczasowe kolory i wysokiej jakości materiały. Tak, to zdecydowanie styl quiet luxury, który jest charakterystyczny dla biura projektowego MOKAA – mówi o projekcie architektka Anna Lorenz, współwłaścicielka pracowni MOKAA.

Projektanci postawili na rozwiązania, które nie krzyczą „luksus”, ale poprzez swoją jakość i harmonię wyrażają elegancję. W aranżacji dominują neutralne barwy — biel, beże, szarości i czerń — które stwarzają spokojną, zharmonizowaną przestrzeń, sprzyjającą odpoczynkowi i koncentracji. Nie ma tutaj miejsca na nadmiar dekoracji czy zbyt efektowne dodatki. Każdy element ma swoje miejsce i rolę w całościowej kompozycji, a elegancja płynie z dbałości o szczegóły. Zamiast wyrazistych dekorów, mamy tu precyzyjnie dopracowane detale, takie jak czarne akcenty liniowe w oświetleniu, meblach i lamelach, które wprowadzają do wnętrza pewien rytm, dyscyplinując całość kompozycji.

Przestronność w kompaktowej bryle: efektywne wykorzystanie przestrzeni

Mimo stosunkowo małej bryły budynku, projektanci udało się osiągnąć poczucie przestronności na piętrze. Kluczem do sukcesu było odpowiednie zaprojektowanie otwartej strefy master bedroom, gdzie przestronność wynika z mądrego rozplanowania przestrzeni, a nie z jej dużej powierzchni. Za zagłówkiem łóżka znajduje się przestronna garderoba, a wanna wolnostojąca oddzielona jest od reszty przestrzeni jedynie szklaną ścianką, co nadaje jej lekkości i elegancji.

i Autor: MOKAA/ foto: Luksusowy dom z basenem przy salonie quiet luxury Vibe House MOKAA/ Materiały prasowe

Z kolei funkcje wymagające większej prywatności, jak toaleta czy prysznic, zostały umieszczone w zamkniętej części łazienki, co umożliwia zachowanie płynności w układzie przestrzeni, a jednocześnie zapewnia odpowiednią intymność. Taki układ sprzyja poczuciu przestronności, jednocześnie nie dominując nad całą powierzchnią piętra. Udało się stworzyć przestrzeń, która łączy elementy elegancji z funkcjonalnością, dzięki czemu całość projektu zyskuje na spójności i wygodzie codziennego użytkowania.

200-metrowy dom na Woli Justowskiej. Zdjęcia

