Dom po 2000 roku. Więcej przestrzeni i nowe aspiracje Polaków

Po 2000 r. gospodarka polska przyspieszała, przełomowym momentem było wejście Polski do UE w 2004 r. To wtedy nastąpił wyraźny boom budowlany, spowodowany rosnącą dostępnością kredytów hipotecznych. Coraz więcej rodzin decydowało się na budowę domu poza miastem. Ceny działek i materiałów rosły, ale budowa była znacznie tańsza niż dziś.

Budowano często systemem gospodarczym (z pomocą rodziny i znajomych) lub z lokalnymi ekipami. Pojawiły się katalogi projektów gotowych, m.in. Muratora – to była rewolucja. Ludzie masowo kupowali gotowe projekty, zamiast zamawiać indywidualne.

W tym okresie dominowały domy z poddaszem użytkowym. Bryła domu była najczęściej prostokątna lub zbliżona do kwadratu – nazywana potocznie "nowoczesną kostką". Dominowały dachy dwuspadowe lub wielospadowe, stosunkowo proste w konstrukcji. Nowoczesne, minimalistyczne bryły pojawiały się jeszcze rzadko – budowali je głównie bardziej świadomi inwestorzy z większymi możliwościami finansowymi. Niezwykle popularny był także styl dworkowy – z kolumnami, portykami i symetryczną bryłą.

Elewacje wykonywano przede wszystkim z tynku strukturalnego, najczęściej w popularnym wzorze "baranek". Bardzo modny był też klinkier, a niekiedy dodawano elementy drewniane lub kamienne, szczególnie przy cokołach i narożach.

W wielu nowych domach liczyła się przede wszystkim przestrzeń i wygoda. Popularność zdobywały projekty z dużym salonem, otwartą kuchnią, garażem w bryle budynku. Za nowoczesne uchodziły szerokie schody, wykusze, kominki oraz duże okna wpuszczające światło do wnętrz.

To był także moment, gdy rynek materiałów wykończeniowych bardzo się zmienił. Powstawały kolejne markety budowlane, a Polacy po raz pierwszy mogli wybierać spośród dziesiątek modeli płytek, paneli czy gotowych mebli kuchennych. Inspiracji szukano w katalogach firm meblowych, pismach wnętrzarskich, które już miały ugruntowaną pozycję na rynku, jak miesięcznik Cztery Kąty, ukazujący się od 1991 roku, lub debiutujące, jak polska edycja ELLE Decoration (09.2000).

Inspiracje można też było czerpać z programów telewizyjnych o urządzaniu wnętrz, ale te dopiero raczkowały. Jednym z pierwszych był Ładny dom w TVN, emitowany w latach 2000-2001, w którym mogliśmy podglądać przygotowania Cezarego Żaka do budowy własnego domu. Aktor jeździł do supermarketów, wybierał materiały do budowy domu oraz konsultował się ze specjalistami.

Kolejną niezwykle popularną audycją był program Kto was tak urządził?, który pojawił się na antenie TVN w 2002. Prowadzącą była Małgorzata Meier, uczestniczka pierwszej edycji Big Brothera, metamorfozy wnętrz były niespodziankami dla właścicieli mieszkań. W 2005 na antenie TV4 pojawił się magazyn o urządzaniu wnętrz Dekoratornia, ostatni odcinek ukazał się w 2014 roku.

Autor: Andrzej Szandomirski

Jakie materiały i dekoracje były modne w domach po 2000 roku?

Wielu budujących szukało materiałów, które wyglądały solidnie i nowocześnie, ale były dostępne cenowo. Popularność zdobyły panele laminowane, płytki imitujące marmur, meble z płyt MDF i parapety z konglomeratu. W wielu domach można było zobaczyć:

schody z lakierowanego drewna

gres polerowany

kamień dekoracyjny przy kominku

elementy ze szkła i chromu

sufity podwieszane

zabudowy z płyt gipsowo kartonowych z wnękami, często podświetlanymi

W dekoracjach wnętrz bardzo widoczna była także fascynacja stylem kolonialnym i motywami afrykańskimi. W wielu domach pojawiały się ciemne drewniane meble, rattanowe dodatki, bambusowe rolety oraz dekoracje inspirowane egzotycznymi podróżami. Modne były figurki słoni i żyraf, misy z drewna egzotycznego, lampy z plecionymi abażurami czy obrazy przedstawiające sawannę i afrykańskie krajobrazy.

Dekoracje ścian i modne tynki strukturalne

Ściany wykańczano bardziej dekoracyjnie niż dziś. Popularność zdobyły tynki strukturalne, przecierki i masy dekoracyjne imitujące kamień lub stiuk. Takie wykończenia miały dodawać wnętrzom elegancji i nowoczesnego charakteru.

Modne były również wnęki oraz łuki z karton-gipsu, często podświetlane halogenami. W salonach i na korytarzach pojawiały się ściany z wyraźną fakturą albo dekoracyjnymi przetarciami. Do najpopularniejszych rozwiązań należały:

tynki typu "baranek" i "kornik"

stiuki weneckie

farby dekoracyjne z połyskiem

przecierki w odcieniach beżu, piasku i wanilii

ozdobne wnęki z płyt gipsowo-kartonowych

Bardzo często jedną ze ścian malowano na mocniejszy kolor. Popularne były odcienie morelowe, pistacjowe, terakotowe i jasnobrązowe. Dekoracyjne wykończenie ścian miało podkreślać, że wnętrze jest urządzone nowocześnie i zgodnie z ówczesnymi trendami.

Autor: Andrzej Szandomirski

Autor: Piotr Mastalerz

i Autor: Piotr Mastalerz

Salon w latach 2000–2005. Kominek, duża sofa i rozbudowane RTV

Typowy salon z tego okresu był przestronny, jasny i urządzony z wyraźną aspiracją do elegancji oraz komfortu. Dominował w nim duży kominek, który stanowił centralny punkt wnętrza. Kominki były najczęściej murowane z kamienia, marmuru, cegły klinkierowej lub ozdobnie wykończone kaflami. Często miały okazałą obudowę, półkę nad paleniskiem i ozdobne detale.

Podłoga była prawie zawsze drewniana lub z paneli laminowanych w ciepłych odcieniach dębu, lub wiśni, często przykryta dywanem.

Meble wypoczynkowe to zwykle duże, wygodne narożniki lub komplety sof i foteli w kolorach beżowym, kremowym, czerwonym lub bordowym. Często pojawiały się obicia z tkanin tapicerskich, ekoskóry lub alcantary. Obok kanap stały stoliki kawowe – szklane na metalowych lub drewnianych nogach, czasem wiklinowe lub masywne drewniane.

Okna były duże, często z wyjściem na taras lub ogród, udekorowane dekoracyjnie upięte zasłonami na wzór amerykański. W wielu wnętrzach widać też drewniane belki stropowe lub podwieszane sufity, co dodawało pomieszczeniu charakteru. W roli dekoracji najczęściej spotykało się:

żywe rośliny w donicach (dużo palm, paproci i dracen)

żyrandole i kinkiety (często klasyczne lub kryształowe)

obrazy, lustra nad kominkiem, rodzinne fotografie

ozdobne wazony, świece i figurki

Ogólny klimat salonów z początku XXI wieku to mieszanka stylu dworkowego, rustykalnego i aspirującego do zachodniego "luksusu".

Autor: Andrzej Szandomirski

Kuchnia na początku XXI wieku. Olcha, luksfery i dużo szafek

Kuchnia w latach 2000-2005 była zwykle duża i funkcjonalna, często połączona z jadalnią. Modnym rozwiązaniem była ściana z luksferów, która dekorowała i częściowo wydzielała przestrzeń. W zabudowie meblowej dominowały drewniane lub fornirowane meble z zaokrąglonymi frontami i uchwytami, najczęściej w kolorze jasnego drewna (buk, olcha), wiśni lub jasnego beżu. Bardzo modne, ale i awangardowe, były kuchnie "wymurowane" samodzielnie, z dodatkiem gotowych frontów, lub przesłonami z tkaniny. Blaty były laminowane, najczęściej w odcieniach jasnego marmuru lub drewna.

Na ścianach królowały płytki ceramiczne z dekorami – bordowe, kremowe lub z motywami kwiatowymi. Podłogę wykańczano płytkami gresowymi lub panelami. W centralnym miejscu stał duży stół z krzesłami, a nad nim wisiał efektowny żyrandol lub lampa z abażurem. Kuchnie były pełne szafek – Polacy lubili mieć dużo schowków. Często pojawiały się również elementy chromowane i oświetlenie halogenowe w szafkach górnych.

Autor: Andrzej Szandomirski

i Autor: Andrzej Szandomirski

Sypialnia sprzed 20 lat. Masywne łóżko i ciężkie tkaniny

Sypialnia była przede wszystkim miejscem przytulnym i "eleganckim". Centralnym elementem było duże, masywne łóżko małżeńskie, najczęściej z wysokim, tapicerowanym lub drewnianym zagłówkiem. Po obu stronach stały szafki nocne z lampkami (często z abażurami lub halogenami). Dominowały obszerne garderoby – albo w formie wielkich meblościanek, albo wbudowanych szaf wnękowych z lustrzanymi drzwiami, które optycznie powiększały pomieszczenie.

Na podłodze najczęściej układało się panele laminowane lub wykładzinę dywanową, a na niej puszysty dywanik przy łóżku. Okna zasłaniano ciężkimi zasłonami z firanami, często w kolorach beżowych, bordowych lub złocistych. Ściany malowano w ciepłych odcieniach (kremowy, brzoskwiniowy, jasny brąz), a jedną ścianę niekiedy akcentowano głębszym kolorem lub tapetą.

W sypialniach często znajdowało się też toaletka z lustrem i taboretem, dodatkowe komody oraz mnóstwo tekstyliów: narzuty, poduszki dekoracyjne, pledy i falbaniaste abażury. Na ścianach wisiały obrazy (często kwiatowe lub pejzaże), lustra i rodzinne fotografie. Całość tworzyła atmosferę ciepła, dostatku i kameralności – sypialnia miała być "eleganckim azylem" po dniu pracy.

Łazienka z lat 2000–2005. Kolor, okrągła wanna i błyszczące płytki

Łazienka w tym okresie miała być przede wszystkim "luksusowa". Najczęściej montowano dużą wannę okrągłą wolnostojącą lub narożną, bardzo często z hydromasażem. Obok stawiano kabinę prysznicową z brodzikiem. Ściany i podłogi pokrywały płytki ceramiczne – najczęściej imitujące marmur, beżowe, kremowe, z delikatnymi wzorami, ale też w zdecydowanych kolorach.

Sanitariaty były białe, często z ceramicznymi postumentami lub meblami pod umywalkę. Nad lustrem montowano oświetlenie halogenowe lub kinkiety. Popularne były ozdobne baterie chromowane, półki na kosmetyki i rolety rzymskie lub żaluzje. Łazienki urządzano tak, by sprawiały wrażenie "jak w hotelu" - ten trend jest zresztą z nami do dziś.

Autor: Andrzej Szandomirski

i Autor: Michał Glinicki, Jacek Kucharczyk