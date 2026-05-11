W cichej części warszawskiego Ursynowa powstał dom, który właśnie został uznany za najlepsze wnętrze rezydencji prywatnej w Polsce. W międzynarodowym konkursie International Property Awards otrzymał najwyższe, pięciogwiazdkowe wyróżnienie i tytuł "Best Residential Interior Private Residence Poland". To opowieść o konsekwencji, funkcji i architekturze, która przekłada się na wygodę domowników.

Dom na Ursynowie, który wygrał z całą Polską

380-metrowy dom w zabudowie bliźniaczej stanął na nowym osiedlu na zielonym Ursynowie. Właściciele – para około pięćdziesięcioletnich rodziców z trójką dzieci – nie szukali spektakularnej willi. Szukali miejsca, które udźwignie intensywne życie rodzinne i towarzyskie, a jednocześnie zapewni każdemu na prywatność.

Za projekt odpowiada pracownia Inter-Arch Architects pod kierunkiem Agnieszki Buczkowskiej-Korlińskiej. Architektka nie ograniczyła się do aranżacji wnętrz. Przeprojektowała układ funkcjonalny domu od podstaw i nadzorowała realizację w każdym detalu. To właśnie całościowy nadzór nad procesem – od koncepcji po detale – zdecydował o znakomitym efekcie.

Nowy plan domu: rodzinny dół, prywatność u góry

Pierwotny układ deweloperski został całkowicie zmieniony. W nowym parter stał się otwartą, płynną przestrzenią dzienną. W centrum znalazł się duży stół – serce domu, przy którym może usiąść kilkanaście osób. Kuchnia została otwarta na salon i delikatnie wyniesiona. To pozwoliło zaznaczyć jej odrębność bez zamykania przestrzeni. Oś widokowa prowadzi od wejścia aż do ogrodu, wzmacniając poczucie głębi i światła.

Piętro to strefa synów – dwie dwustrefowe sypialnie oraz apartament rodziców z prywatną łazienką i garderobą. Na poddaszu powstało w pełni autonomiczne mieszkanie dorosłej córki – z własną łazienką, garderobą i wyjściem na taras. Dom jest więc jednocześnie wspólnotą i zbiorem niezależnych światów.

i Autor: Yassen Hristov, projekt wnętrza: Agnieszka Buczkowska-Korlińska/Inter-Arch Architects/ Materiały prasowe

Ważna rola materiałów

To wnętrze nie opiera się na dekoracyjności. Tu najważniejsze są materiały, to one budują nastrój. Na parterze zrezygnowano z drewna na podłodze. Zastąpił je kamień o surowej fakturze, który wizualnie łączy wnętrze z ogrodem. Dębowe okładziny pojawiają się na ścianach i suficie, otulając strefę wypoczynku. W kuchni grafitowe fronty MDF zestawiono z kamieniem Cosmic Black i Emperador Brown. W salonie pojawia się m.in. Crema Marfil oraz podświetlany Onyx White. Miedź w detalach odbija światło i ociepla kompozycję. Każdy materiał ma swoją funkcję. Nic nie jest tu przypadkowe.

Oświetlenie buduje się intymność

Oświetlenie zaprojektowano warstwowo. Zamiast dominujących opraw pojawiają się linie świetlne, miękkie poświaty i podświetlenia ukryte w zabudowach stolarskich. W prywatnej przestrzeni rodziców światło współgra z kamieniem i drewnem w odcieniach beżu, szarości i oliwki. Ich łazienka jest naturalnym przedłużeniem sypialni – otwarta, minimalistyczna, z dużą taflą lustra i dyskretnie zintegrowanymi niszami. Ta przestrzeń służy przede wszystkim wyciszeniu.

i Autor: Yassen Hristov, projekt wnętrza: Agnieszka Buczkowska-Korlińska/Inter-Arch Architects/ Materiały prasowe

Spójna dekoracja wnętrz

Kolory są stonowane – dominują różne odcienie szarości i beżu, które działają kojąco i stanowią neutralne tło wyeksponowania dekoracji i sztuki, jak na przykład kobiecy portret w salonie, namalowany przez portugalskiego artystę na odzyskanych deskach, czy autorska mozaika w łazience gościnnej. W strefie wypoczynkowej stoją wygodne, niskie meble o minimalistycznych formach, w neutralnych tkaninach. Kanapy ustawiono tak, aby widok na ogród i światło dzienne były jednym z kluczowych elementów aranżacji. Salon to nowoczesna, elegancka, przyjazna i funkcjonalna przestrzeń, w której można zarówno przyjąć gości, jak i spędzić spokojne popołudnie z rodziną.

Kuchnia jest minimalistyczna, ale nie chłodna. Jest otwarta na salon, lecz dzięki subtelnej zmianie poziomów i szlachetnym materiałom jest odrębną strefą. Grafitowe fronty zabudowy kuchennej dodają przestrzeni głębi, a miedziane dodatki rozświetlają wnętrze. Układ funkcjonalny jest ergonomiczny, zapewnia wygodę podczas codziennego użytkowania.

Sypialnia główna to przykład, jak można połączyć luksus i funkcjonalność. Stonowane brązy i uspokajające szarości sprzyjają relaksowi. Drewniana okładzina ścienna z trójwymiarowych trójkątnych elementów wprowadza nieco dynamiki w tę elegancką przestrzeń.

Najbardziej reprezentacyjna jest łazienka przynależna do sypialni rodziców. Dominują w niej jasne, ciepłe odcienie, zestawione z dużą lustrzana taflą. Lustro nie pełni tu wyłącznie funkcji użytkowej – ma za zadanie pogłębić perspektywę. Zabudowy są minimalistyczne, pozbawione widocznych uchwytów. Fronty tworzą jednolite płaszczyzny, które wzmacniają efekt monolitu. Dwie umywalki ustawiono na kamiennym blacie. Mają prostą, geometryczną formę, złota armatura i wiszące lampy są dekoracyjną kropką nad i.

Ukryta technologia

Dom wyposażono w pompę ciepła powietrze–woda, wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz system inteligentnego zarządzania budynkiem. Instalacje zostały w pełni zintegrowane i wizualnie ukryte. Przy takiej skali detalu kluczowy był stały nadzór autorski. Precyzyjne szczeliny cieniowe, stolarka na zamówienie, łączenia kamienia z drewnem – wszystko wymagało ścisłej koordynacji wszystkich ekip.

i Autor: Yassen Hristov, projekt wnętrza: Agnieszka Buczkowska-Korlińska/Inter-Arch Architects/ Materiały prasowe

Szacunkowe koszty projektu i realizacji wnętrza rezydencji premium

Projekt tej skali, jak nagrodzony dom na Ursynowie, to inwestycja, która wymaga znaczącego budżetu. Realizacja luksusowej rezydencji o powierzchni przekraczającej 200 m² to wyzwanie finansowe, które warto precyzyjnie oszacować. Przyjmuje się, że doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego może kosztować około 2500 zł za metr kwadratowy. To jednak dopiero początek wydatków, ponieważ osiągnięcie stanu deweloperskiego często podwaja tę kwotę.

Kluczowe dla ostatecznego efektu jest wykończenie wnętrz, które w segmencie premium, z użyciem szlachetnych materiałów i zaawansowanych technologii, może pochłonąć dodatkowo minimum 1000 zł za metr kwadratowy. W praktyce oznacza to, że budowa i kompleksowe wykończenie rezydencji o powierzchni 200 m² to przedsięwzięcie, na które należy przygotować budżet siedmiocyfrowy. Finalny koszt jest wypadkową nie tylko metrażu, ale przede wszystkim jakości materiałów, stopnia skomplikowania projektu i zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Jak zaplanować wnętrze rezydencji dopasowane do potrzeb rodziny i otoczenia?

Sukces projektu na Ursynowie tkwi w idealnym dopasowaniu przestrzeni do dynamiki życia pięcioosobowej rodziny. Proces projektowy luksusowej rezydencji zawsze powinien zaczynać się od dogłębnej analizy potrzeb przyszłych mieszkańców – liczby sypialni, łazienek, przestrzeni wspólnych i prywatnych, a także dodatkowych udogodnień, takich jak gabinet, spiżarnia czy strefa relaksu. Równie istotne jest, aby projekt harmonijnie wpisywał się w otoczenie i był zgodny z warunkami zabudowy czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kluczowe jest więc znalezienie równowagi między spersonalizowanym układem funkcjonalnym a kontekstem architektonicznym i krajobrazowym działki. Duży metraż daje swobodę w kształtowaniu niezależnych stref dla każdego domownika, tak jak w przypadku oddzielnego mieszkania dla córki na poddaszu ursynowskiego domu. Jednocześnie architekt musi zadbać o to, by stylistyka budynku i jego usytuowanie na działce tworzyły spójną całość z otoczeniem, co podnosi wartość nie tylko samej nieruchomości, ale i całej okolicy.

Kluczowe cechy wyróżniające luksusowe wnętrza rezydencji

Współczesne rezydencje premium, których przykładem jest dom z Ursynowa, wyróżnia kilka fundamentalnych cech. Pierwszą z nich jest ponadprzeciętny metraż, zwykle przekraczający 200 m², który zapewnia mieszkańcom wysoki komfort i swobodę. Jednak sama przestrzeń to nie wszystko. Równie ważna jest bezkompromisowa funkcjonalność, czyli układ pomieszczeń zaprojektowany tak, by idealnie odpowiadał rytmowi życia domowników, łącząc strefy dzienne ze strefami prywatnymi w logiczną i wygodną całość.

Kolejnym wyróżnikiem jest reprezentacyjny charakter, który nie musi oznaczać przepychu. Może on wyrażać się zarówno w klasycznej elegancji, jak i w nowoczesnym minimalizmie, gdzie o luksusie świadczy jakość użytych materiałów, precyzja wykonania detali oraz zastosowanie zaawansowanych, energooszczędnych technologii. To właśnie połączenie imponującej skali, przemyślanej funkcji i najwyższej jakości wykonania sprawia, że wnętrze staje się prawdziwie luksusowe.

Murowane starcie Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE