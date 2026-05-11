Poradnik architekta. Projekt wnętrz domu krok po kroku

Dlaczego architekt wnętrz jest potrzebny?

Zewsząd atakują nas reklamy elementów wyposażenia; płytek, mebli, promocje na sprzęt AGD. Portale społecznościowe ozdobione są pięknymi zdjęciami wnętrz idealnych. Zawsze jasnych, modnych, czystych. Dom to nie jest już tylko miejsce do mieszkania, urządzone tym co akurat było dostępne na rynku. Ma być azylem, oazą spokoju, miejscem relaksu i wyciszenia po pracy, bezpieczną przestrzenią do wychowywania dzieci oraz atrakcyjnym wizualnie miejscem do przyjmowania gości. Do tego warto aby były minimum dwie łazienki, przestronny salon z otwartą/zamkniętą kuchnią, garderoby, sypialnie, domowe biuro itd. Ogrom wymagań może przytłaczać.

Dlatego jeżeli czujemy, że sami nie damy rady, bo np. przestrzeń jest mała, a funkcji dużo albo każdy z domowników preferuje zupełnie inny styl aranżacji, to warto zwrócić się do specjalisty - architekta wnętrz.

Jak wybrać pracownię projektową i czy nas na to stać?

Podjęliśmy decyzje i co dalej… Uruchamiamy komputer, wpisujemy w wyszukiwarkę hasło: “projektant wnętrz” i zalewają nas tysiące odpowiedzi… Jak dodamy do tego słowa: “dobry”, “profesjonalny”, “tani”, to faktycznie można utonąć. Raczej odradzam taki sposób selekcji. Moim zdaniem nadal najpewniejszym źródłem poszukiwania fachowców są znajomi i ich rekomendacje. Warto popytać, czy ktoś korzystał, czy ma kogoś godnego polecenia, był zadowolony, dobrze wspomina współpracę itd. Przy okazji można organoleptycznie zapoznać się z “dziełem” architekta. Zobaczyć, czy łazienki są dobrze rozplanowane, a reszta pomieszczeń oddaje charakter domowników i odpowiada na ich potrzeby.

Jeżeli mamy taką możliwość to z polecenia wybieramy 2-3 firmy, możemy wspierać się też prasą lub portalami branżowymi, gdzie projektanci prezentują swoje wizytówki. Ostatecznej selekcji warto dokonać po spotkaniu. Nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz, gdzie mamy możliwość zadać wszystkie pytania jakie na ten moment przychodzą nam do głowy. Oceniamy jak dobrze rozmawia nam się z daną osobą i, czy oferowane stawki np. za m2 projektowanej przestrzeni mieszczą się w naszym założonym budżecie. Podejmując decyzję warto pamiętać, że współpraca z architektem wnętrz bywa bardzo intensywna i trwa często wiele miesięcy. Może być naprawdę trudno np. kiedy kończy nam się budżet lub nie jesteśmy przekonani do jakiegoś rozwiązania funkcjonalnego lub wizualnego. Więc jeżeli na start wydaje nam się, że się nie rozumiemy, nie rozmawia nam się dobrze, to lepiej nie wchodzić w dalszą współpracę.

Jeżeli chodzi o stawki to nie ma jednej, rynkowej. Są bardzo różne, wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za m2 projektowanej przestrzeni. Wszystko zależy od lokalizacji projektu i pracowni, zakresu, terminów, oczekiwań klienta, ilości osób, która będzie pracowała nad projektem. Większość pracowni ma elastyczny cennik i zazwyczaj właśnie to pierwsze spotkanie pozwala dopasować budżet do możliwości i potrzeb klienta.

Od czego zaczynamy proces projektowy?

Kluczowy jest bardzo wnikliwy wywiad z klientem przeprowadzony najczęściej w formie ankiety. Większość pracowni kieruje się zasadą, że projekt ma być jak najlepszą odpowiedzią na potrzeby klienta. Aby je poznać trzeba go najpierw wysłuchać i zadać dodatkowe pytania pomocnicze. Dobra ankieta to taka, w której klient ma odpowiedzi już sformułowane i nie musi się zastanawiać nad trudnymi terminami. Projektant musi wydobyć z klienta maksymalnie dużo, często nawet sprzecznych rzeczy. Czasem musi też zadać bardzo intymne pytania. Dopiero później zaczyna się proces filtrowania i składania wszystkich potrzeb w spójną całość.

Dlatego jeżeli wybraliśmy już firmę, z którą chcemy współpracować warto samemu przygotować się do spotkania. Zastanowić się czego chcemy, w jakich miejscach czujemy się dobrze, jakie kolory i materiały nam się podobają. Dodatkową wartością są pozbierane zdjęcia z internetu lub miejsc, gdzie przebywaliśmy i coś nas urzekło.

Na koniec niezwykle istotne jest określenia budżetu. Musimy dać projektantowi wytyczne, określić widełki w jakich się poruszamy. Niestety nie wszystko ma tańsze zamienniki.

Etap 1: układ funkcjonalny

Zazwyczaj pierwszym etapem projektowym jest opracowanie układu funkcjonalnego, czyli płaskiego rzutu z góry, na którym mamy preferowany układ ścian i wyposażenia. Standardowo klient w cenie otrzymuje 3-4 niezależne propozycje. Czasami układ wnętrz jest oczywisty, a czasami wymaga bardzo dużo wspólnej pracy.

Etap 2: koncepcja wizualna

Kolejnym etapem jest opracowanie koncepcji wizualnej. Na bazie wybranego układu przestrzeni zaczynamy rzut przekształcać w model 3d, czyli wizualizacje. Dodajemy kolory, faktury, połyski. Meble gabarytowe zmieniamy na konkretne modele, dodajemy oświetlenie i dekoracje. Forma opracowania bywa różna, zależy od wybranej pracowni i potrzeb klienta. Czasem wystarczą kolorowe rysunki, a niekiedy trzeba zrobić fotorealistyczną wizualizację lub animacje projektowanego wnętrza. Najważniejsze aby klient wiedział jak będzie wyglądało jego docelowe mieszkanie i po wykonanym remoncie nie było rozczarowania. Wszelkie wybrane okładziny i kolory warto zobaczyć na żywo. Zdjęcie często nie oddaje ich prawdziwego charakteru i nie widać detalu np. poziomu połyskliwości lub natężenia koloru.

Etap 3: dokumentacja techniczna i kosztorysy

Jak już wiemy co chcemy i jak ma dane wnętrze wyglądać, to teraz trzeba przygotować dokumentację techniczną, która pozwoli na realizację projektu. Na tym etapie architekt ustala wszystkie detale z wykonawcami i rysuje projekty. Określa wnętrza szaf, mebli kuchennych dopasowując je do naszych potrzeb. Wybiera detale np. rodzaj połączenia posadzki drewnianej i gresu, sposób montażu paska ledowego w suficie podwieszonym itd. Dajmy mu trochę czasu, to proces, który musi trwać nawet i parę tygodni.

Czasami klienci życzą sobie też wykonania kosztorysów. Referencje produktowe im nie wystarczają, chcą poznać pełne koszty prac wykończeniowych, stolarskich, tapicerskich oraz elementów wyposażenia. Wtedy architekt zbiera wyceny od poszczególnych wykonawców i robi listę najdrobniejszych produktów, które finalnie wpływają na cenę całości np. odpływ do prysznica, syfon wannowy itd.

Etap 4: nadzór autorski

Ostatni etap to nadzory autorskie nad przebiegiem prac wykończeniowych. Wtedy to architekt bierze na siebie doglądanie wykonawców. Weryfikuje czy prace wykonywane są zgodnie z zaakceptowanym projektem, a wykonawcy realizują swoje prace starannie i estetycznie. Czy to potrzebne? Nie ma reguły, zależy od czasu jakim dysponuje inwestor. Bywają budowy, których nie trzeba specjalnie nadzorować; projekt jest prosty, budynek dobrze technicznie wykonany, ekipa doświadczona w pracach budowlanych. Gorzej to wygląda przy adaptacji starego budownictwa. Tu najczęściej nie dysponujemy żadnymi planami wyjściowymi. Instalacje są w kiepskim stanie, często trzeba bardzo uważać na elementy konstrukcyjne budynku. W takich wypadkach warto skorzystać z pomocy pracowni projektowej.

Czym powinien zakończyć się projekt?

Obopólną satysfakcją z dobrze wykonanej pracy. Klient jest zadowolony z projektu, który okazał się idealnie skrojony na jego miarą, a pracownia ma kolejną udaną realizacją w swoim portfolio.

Dlatego niezwykle istotne jest aby cały czas była komunikacja między inwestorem a projektantem. Jeżeli coś nam się nie podoba, warto to powiedzieć na etapie projektu.

Dobry projektant powinien sprawnie przeprowadzić nas przez cały proces projektowy. Cierpliwie odpowiadając na wszelkie pytania i podając argumenty, które pozwolą nam dokonać właściwych dla nas wyborów.

Anna Betley-Uchańska, architekt wnętrz, Pracownia ABU Wnętrza Z wykształcenia architekt wnętrz, z zamiłowania artysta plastyk. Po ukończeniu studiów pracowała dla dużych, warszawskich biur projektowych. Od 2009 roku prowadzi Pracownię ABU Wnętrza. Nie boi się koloru, ani odważnych rozwiązań funkcjonalnych.