Projekt mieszkania na warszawskiej Ochocie autorstwa pracowni FUGA Architektura Wnętrz to doskonały przykład tego, jak subtelna, naturalna kolorystyka może być jednocześnie bardzo wyrazista i pełna charakteru. Właściciele chcieli uniknąć typowego „królestwa beżu”, a otrzymali wnętrze spokojne, ale nasycone życiem – pełne miękkich, organicznych form i starannie dobranych akcentów kolorystycznych.

Od czego zaczęto? Funkcjonalna metamorfoza 66 m²

Prace projektowe rozpoczęły się od gruntownego uporządkowania układu funkcjonalnego. Architektki Katarzyna Burak i Antonina Sadurska otworzyły strefę dzienną, tworząc jedną, spójną i dobrze doświetloną przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. Część prywatną – sypialnię z kącikiem do pracy oraz osobny gabinet – wyraźnie wydzielono, zapewniając mieszkańcom komfort i intymność.

Kluczowe okazało się także rozwiązanie problemu ciasnego wejścia. Dzięki zabudowie w delikatnym pastelowym różu, która delikatnie „wchodzi” do salonu, zyskano nie tylko mnóstwo miejsca do przechowywania, ale też wygodne siedzisko do zakładania butów, które podczas imprez staje się dodatkowym miejscem do siedzenia.

Wejście, które od razu nadaje ton całemu wnętrzu

Już od progu widać konsekwencję projektową. Zabudowa w holu w pudrowym różu subtelnie zapowiada paletę kolorystyczną całego mieszkania. Ten odcień pojawia się później w salonie, kuchni i toalecie gościnnej, tworząc spójną, przyjemną dla oka historię.

Strefa dzienna – serce mieszkania pełne wiosennych kolorów

To właśnie w otwartej strefie dziennej styl organiczny modern classic pokazuje swoją największą siłę. Baza to ciepłe beże i brązy naturalnych materiałów – dębowej deski podłogowej i kwarcytu na blatach. Jednak to nie one dominują.

Architektki przełamały je różnorodnymi odcieniami zieleni – od delikatnej szałwii, przez pastelowe tony, po głębsze, zgaszone i lekko musztardowe zielenie. Do tego pudrowy róż i mocny akcent artystyczny w postaci obrazu Grzegorza Jarzynowskiego. Efekt jest zaskakująco świeży i energetyczny.

W części wypoczynkowej króluje jasna sofa zestawiona z organicznym fotelem marki IWC oraz stolikiem kawowym z ryflowanego szkła. Przy okrągłym stole jadalnianym stanęły eleganckie krzesła polskiej marki The Good Living. Całość dopełnia designerskie oświetlenie Brokis.

Autor: Zdjęcia i stylizacja: Aleksandra Dermont, projekt: Katarzyna Burak, Antonina Sadurska, Ewa Burak, Paulina Ostasz-Pięcek/Fuga Architektura Wnętrz/ Materiały prasowe

Kuchnia zintegrowana ze strefą dzienną – sprytne i piękne rozwiązanie

Kuchnia została zaprojektowana jako integralna część salonu. Wysoka, jasna zabudowa skupiona jest na jednej ścianie, dzięki czemu przestrzeń nie przytłacza. Dolne szafki z ciepłego drewna i kwarcytowy blat dodają elegancji i głębi. Nad nimi pojawia się tylko fragment zaokrąglonej, podwieszanej zabudowy w zielono-musztardowym odcieniu – prawdziwy „efekt wow”, który nie zaburza harmonii.

Najciekawsze jest jednak płynne przejście dolnej zabudowy kuchennej w szafkę RTV. Ta horyzontalna linia porządkuje całą strefę dzienną, wizualnie powiększa przestrzeń i maksymalizuje miejsce do przechowywania.

Autor: Zdjęcia i stylizacja: Aleksandra Dermont, projekt: Katarzyna Burak, Antonina Sadurska, Ewa Burak, Paulina Ostasz-Pięcek/Fuga Architektura Wnętrz/ Materiały prasowe

Dwie łazienki – dwa zupełnie różne nastroje

Toaleta gościnna przy wejściu to mała, ale bardzo wyrazista przestrzeń. Brudny róż, wpuszczona w blat umywalka, organiczne lustro bez ramy i buduarowe oświetlenie tworzą niemal scenograficzny, intymny klimat.

Łazienka właścicieli utrzymana jest w spokojniejszej, szaro-zielonkawej tonacji. Prysznic i umywalka wpuszczona w blat z konglomeratu sprawiają, że jest to przestrzeń funkcjonalna, relaksująca i ponadczasowa.

i Autor: Zdjęcia i stylizacja: Aleksandra Dermont, projekt: Katarzyna Burak, Antonina Sadurska, Ewa Burak, Paulina Ostasz-Pięcek/Fuga Architektura Wnętrz/ Materiały prasowe

Projekt FUGA Architektura Wnętrz udowadnia, że można połączyć spokój, elegancję i odrobinę odwagi. Organiczny modern classic w wydaniu tej pracowni to nie sztywny styl, a raczej filozofia projektowania – lekka, ciepła, bliska naturze i idealnie dopasowana do współczesnego życia.

Jeśli szukasz inspiracji na mieszkanie, w którym chce się być – zarówno na co dzień, jak i przy okazji większych uroczystości – ten projekt jest idealnym punktem odniesienia.

Zobacz więcej zdjęć z tego stylowego mieszkania

12