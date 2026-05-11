Spis treści
- Dom w stylu japandi pod Warszawą – harmonia minimalizmu i przytulności
- Czym charakteryzuje się styl japandi w praktyce?
- Kuchnia otwarta na salon – serce domowego życia
- Salon z kominkiem – miejsce prawdziwego relaksu
- Sypialnia na poddaszu – oaza ciszy i dobrego snu
- Łazienki – minimalistyczne i relaksacyjne
- Polskie rzemiosło w służbie japandi
- Dlaczego japandi tak dobrze sprawdza się w Polsce?
Dom w stylu japandi pod Warszawą – harmonia minimalizmu i przytulności
Styl japandi od kilku lat króluje w światowych trendach wnętrzarskich. Połączenie japońskiej dbałości o każdy detal z duńską i szwedzką miłością do naturalnych materiałów i ciepła daje efekt, który idealnie sprawdza się w polskich domach. Przykładem może być realizacja pracowni Decoroom – spokojny, uporządkowany dom pod Warszawą, w którym każdy kąt sprzyja wyciszeniu i regeneracji.
Projekt powstał pod okiem architektek wnętrz Agnieszki Zaranek i Elżbiety Pietrzak z pracowni Decoroom. Inwestorzy postawili na konsekwentną, ale nie chłodną estetykę – bazę stanowią ciepłe beże, złamane biele, naturalne drewno i subtelne faktury. Dzięki temu wnętrze jest jednocześnie eleganckie i "ciepłe".
Czym charakteryzuje się styl japandi w praktyce?
Japandi to nie tylko paleta kolorów. To filozofia: mniej znaczy więcej, ale to „mniej” musi być najwyższej jakości. W tym domu widać to na każdym kroku – od zaoblonych narożników mebli, przez starannie dobrane oświetlenie, po idealnie dopasowane zabudowy stolarskie. Całość tworzy spójną, uporządkowaną przestrzeń, w której nic nie jest przypadkowe.
Kuchnia otwarta na salon – serce domowego życia
Otwarta strefa dzienna to prawdziwa wizytówka projektu. Kuchnia łączy się płynnie z jadalnią i salonem, tworząc jedną, kojącą przestrzeń. Centralnym elementem jest wyspa z eleganckim fornirem i jasnym blatem z konglomeratu Santamargherita (wykończenie trawertyn mat). Zaoblone fronty zabudowy wykonano w stolarni Decoroom – to meble na wymiar, które idealnie wpisują się w japandi.
Na podłodze położono gres Cementum Ash włoskiejj marki Marzzi – stonowany, praktyczny i idealnie wpisujący się w naturalną paletę. Subtelne oświetlenie i zintegrowane AGD podkreślają minimalistyczny charakter, nie zakłócając harmonii. Obok stoi drewniany stół z krzesłami – naturalny akcent, który łączy kuchnię z częścią wypoczynkową.
Salon z kominkiem – miejsce prawdziwego relaksu
Salon utrzymano w ciepłych odcieniach drewna i beżu. Dębowa podłoga nadaje wnętrzu przytulności i elegancji. Centralnym punktem jest niska, modułowa sofa zestawiona z geometrycznym stolikiem kawowym. Dominuje tu poczucie ładu i spokoju.
Ważną funkcję pełni kominek wykończony naturalnym kamieniem Taj Mahal – subtelny, ale wyraźny akcent, który porządkuje kompozycję. Drewniane schody łączą kondygnacje i dodają wnętrzu lekkości. Całość utrzymana jest w neutralnej palecie barw.
Sypialnia na poddaszu – oaza ciszy i dobrego snu
Sypialnia to przestrzeń, w której japandi pokazuje swoją najmocniejszą stronę. Centralne łóżko z giętym zagłówkiem zaprojektowano i wykonano specjalnie na potrzeby tej realizacji. Zabudowy stolarskie idealnie dopasowano do skosów dachu, maksymalnie wykorzystując przestrzeń.
Bezpośrednio przy sypialni znajduje się garderoba z funkcjonalnymi szafami na wymiar. Dominują tu naturalne drewno, miękkie tekstylia i stonowane kolory – idealne tło do regeneracji po całym dniu.
Łazienki – minimalistyczne i relaksacyjne
Na parterze zaprojektowano praktyczną, jasną łazienkę z czarną armaturą i przeszkloną kabiną Radaway. Proste formy i ograniczone materiały podkreślają nowoczesny, uporządkowany charakter.
Na piętrze łazienka ma zdecydowanie bardziej spa-like klimat. Jasny kamień o wyraźnym użyleniu, wolnostojąca wanna Kaldewei pod oknem dachowym, monolityczna umywalka i armatura Grohe (w tym toaleta myjąca) tworzą przestrzeń idealną na wieczorne rytuały relaksu. Obłe formy i naturalne światło dopełniają całości.
Polskie rzemiosło w służbie japandi
To, co wyróżnia ten projekt, to wysoka jakość wykonania. Zabudowy meblowe powstały w stolarni Decoroom, drzwi i schody – w pracowni Kerno. Dzięki temu inwestorzy zyskali meble idealnie dopasowane do przestrzeni, z najwyższej jakości materiałów i wykończenia.
Dlaczego japandi tak dobrze sprawdza się w Polsce?
Styl ten odpowiada naszej potrzebie spokoju i bliskości natury, jednocześnie oferując praktyczne, łatwe w utrzymaniu rozwiązania. Ciepłe drewno i neutralne kolory świetnie znoszą polskie pory roku – zimą dodają ciepła, latem nie przytłaczają.
Ten Dom pod Warszawą to dowód, że japandi nie musi być surowy ani bezosobowy. Wręcz przeciwnie – może być bardzo ciepły, funkcjonalny i „szyty na miarę” potrzeb mieszkańców. To przestrzeń, w której chce się po prostu być.
