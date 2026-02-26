W cichej części warszawskiego Ursynowa powstał dom, który właśnie został uznany za najlepsze wnętrze rezydencji prywatnej w Polsce. W międzynarodowym konkursie International Property Awards otrzymał najwyższe, pięciogwiazdkowe wyróżnienie i tytuł "Best Residential Interior Private Residence Poland". To opowieść o konsekwencji, funkcji i architekturze, która przekłada się na wygodę domowników.

Dom na Ursynowie, który wygrał z całą Polską

380-metrowy dom w zabudowie bliźniaczej stanął na nowym osiedlu na zielonym Ursynowie. Właściciele – para około pięćdziesięcioletnich rodziców z trójką dzieci – nie szukali spektakularnej willi. Szukali miejsca, które udźwignie intensywne życie rodzinne i towarzyskie, a jednocześnie zapewni każdemu na prywatność.

Za projekt odpowiada pracownia Inter-Arch Architects pod kierunkiem Agnieszki Buczkowskiej-Korlińskiej. Architektka nie ograniczyła się do aranżacji wnętrz. Przeprojektowała układ funkcjonalny domu od podstaw i nadzorowała realizację w każdym detalu. To właśnie całościowy nadzór nad procesem – od koncepcji po detale – zdecydował o znakomitym efekcie.

Nowy plan domu: rodzinny dół, prywatność u góry

Pierwotny układ deweloperski został całkowicie zmieniony. W nowym parter stał się otwartą, płynną przestrzenią dzienną. W centrum znalazł się duży stół – serce domu, przy którym może usiąść kilkanaście osób. Kuchnia została otwarta na salon i delikatnie wyniesiona. To pozwoliło zaznaczyć jej odrębność bez zamykania przestrzeni. Oś widokowa prowadzi od wejścia aż do ogrodu, wzmacniając poczucie głębi i światła.

Piętro to strefa synów – dwie dwustrefowe sypialnie oraz apartament rodziców z prywatną łazienką i garderobą. Na poddaszu powstało w pełni autonomiczne mieszkanie dorosłej córki – z własną łazienką, garderobą i wyjściem na taras. Dom jest więc jednocześnie wspólnotą i zbiorem niezależnych światów.

i Autor: Yassen Hristov, projekt wnętrza: Agnieszka Buczkowska-Korlińska/Inter-Arch Architects/ Materiały prasowe

Ważna rola materiałów

To wnętrze nie opiera się na dekoracyjności. Tu najważniejsze są materiały, to one budują nastrój. Na parterze zrezygnowano z drewna na podłodze. Zastąpił je kamień o surowej fakturze, który wizualnie łączy wnętrze z ogrodem. Dębowe okładziny pojawiają się na ścianach i suficie, otulając strefę wypoczynku. W kuchni grafitowe fronty MDF zestawiono z kamieniem Cosmic Black i Emperador Brown. W salonie pojawia się m.in. Crema Marfil oraz podświetlany Onyx White. Miedź w detalach odbija światło i ociepla kompozycję. Każdy materiał ma swoją funkcję. Nic nie jest tu przypadkowe.

Oświetlenie buduje się intymność

Oświetlenie zaprojektowano warstwowo. Zamiast dominujących opraw pojawiają się linie świetlne, miękkie poświaty i podświetlenia ukryte w zabudowach stolarskich. W prywatnej przestrzeni rodziców światło współgra z kamieniem i drewnem w odcieniach beżu, szarości i oliwki. Ich łazienka jest naturalnym przedłużeniem sypialni – otwarta, minimalistyczna, z dużą taflą lustra i dyskretnie zintegrowanymi niszami. Ta przestrzeń służy przede wszystkim wyciszeniu.

i Autor: Yassen Hristov, projekt wnętrza: Agnieszka Buczkowska-Korlińska/Inter-Arch Architects/ Materiały prasowe

Spójna dekoracja wnętrz

Kolory są stonowane – dominują różne odcienie szarości i beżu, które działają kojąco i stanowią neutralne tło wyeksponowania dekoracji i sztuki, jak na przykład kobiecy portret w salonie, namalowany przez portugalskiego artystę na odzyskanych deskach, czy autorska mozaika w łazience gościnnej. W strefie wypoczynkowej stoją wygodne, niskie meble o minimalistycznych formach, w neutralnych tkaninach. Kanapy ustawiono tak, aby widok na ogród i światło dzienne były jednym z kluczowych elementów aranżacji. Salon to nowoczesna, elegancka, przyjazna i funkcjonalna przestrzeń, w której można zarówno przyjąć gości, jak i spędzić spokojne popołudnie z rodziną.

Kuchnia jest minimalistyczna, ale nie chłodna. Jest otwarta na salon, lecz dzięki subtelnej zmianie poziomów i szlachetnym materiałom jest odrębną strefą. Grafitowe fronty zabudowy kuchennej dodają przestrzeni głębi, a miedziane dodatki rozświetlają wnętrze. Układ funkcjonalny jest ergonomiczny, zapewnia wygodę podczas codziennego użytkowania.

Sypialnia główna to przykład, jak można połączyć luksus i funkcjonalność. Stonowane brązy i uspokajające szarości sprzyjają relaksowi. Drewniana okładzina ścienna z trójwymiarowych trójkątnych elementów wprowadza nieco dynamiki w tę elegancką przestrzeń.

Najbardziej reprezentacyjna jest łazienka przynależna do sypialni rodziców. Dominują w niej jasne, ciepłe odcienie, zestawione z dużą lustrzana taflą. Lustro nie pełni tu wyłącznie funkcji użytkowej – ma za zadanie pogłębić perspektywę. Zabudowy są minimalistyczne, pozbawione widocznych uchwytów. Fronty tworzą jednolite płaszczyzny, które wzmacniają efekt monolitu. Dwie umywalki ustawiono na kamiennym blacie. Mają prostą, geometryczną formę, złota armatura i wiszące lampy są dekoracyjną kropką nad i.

Ukryta technologia

Dom wyposażono w pompę ciepła powietrze–woda, wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz system inteligentnego zarządzania budynkiem. Instalacje zostały w pełni zintegrowane i wizualnie ukryte. Przy takiej skali detalu kluczowy był stały nadzór autorski. Precyzyjne szczeliny cieniowe, stolarka na zamówienie, łączenia kamienia z drewnem – wszystko wymagało ścisłej koordynacji wszystkich ekip.

