Gdyńska kamienica. Wnętrze dostosowane do rodziny 2+2

Kamienice przy ulicy Świętojańskiej to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc tej części Gdyni. Ich modernistyczna ekspresja z lat 30. XX wieku stanowi ważny element tożsamości miasta. W tym kontekście apartament zaprojektowany przez pracownię masz.design pełni rolę mostu między przeszłością a teraźniejszością.

Zniszczone dwa lokale, z których powstała nowa przestrzeń, stały się fundamentem dla nowoczesnego mieszkania stworzonego z myślą o czteroosobowej rodzinie. Wnętrze, które łączy elegancję z funkcjonalnością, opiera się na ponadczasowych materiałach i precyzyjnie dobranych detalach.

Efektem pracy architektek były dwie koncepcje, które stanowiły kompromis między tradycją a nowoczesnością. Długotrwały proces renowacji, trwający niemal dwa lata, obejmował kompleksowe prace – od zdzierania okładzin aż do odkrycia surowych cegieł, przez naprawę stropów i osuszanie, aż po precyzyjne przywrócenie detali architektonicznych.

Funkcjonalność połączona z elegancją

Strefa dzienna wyróżnia się minimalistycznym podejściem do designu. Każdy detal jest tu starannie przemyślany i dopasowany do reszty, tak by przestrzeń miała spójny charakter. Ciepłe drewno, subtelna sztukateria i marmurowe akcenty tworzą tło dla dużych okien, przez które wpada naturalne światło. Buduje to atmosferę spokoju i klasy, która nie przytłacza, ale stwarza poczucie komfortu i przestronności.

Sercem domu jest kuchnia – przestrzeń pełna naturalnych materiałów, które nadają jej spokojny, ale wyrazisty charakter. Kamień Patagonia w połączeniu z drewnem o szlachetnym usłojeniu tworzy elegancką i ponadczasową kompozycję. Zastosowanie oleju na drewnianych powierzchniach podkreśla ich naturalną strukturę i barwę, co sprawia, że drewno nabiera głębi i szlachetności.

Przestrzeń, która rośnie z rodziną

Projekt apartamentu uwzględnia potrzeby całej rodziny, a szczególną uwagę poświęcono wydzieleniu strefy prywatnej. Sypialnia rodziców została zaaranżowana z myślą o intymności i spokoju. Oddzielona od reszty mieszkania garderobą, tworzy przestrzeń do odpoczynku i relaksu, której kolorystyka sprzyja wyciszeniu. Wnętrze wypełniają ciepłe odcienie drewna, a minimalistyczne meble i dekoracje wnoszą do sypialni elegancję bez nadmiaru.

Pokoje dziewczynek to przykład bardziej kreatywnego podejścia do designu. Zamiast stosować standardowe rozwiązania, projektantki postawiły na miękkie, ilustracyjne akcenty, które wzbudzają wyobraźnię. W jednym z pokoi główną rolę odgrywa tapeta z baśniowym motywem, natomiast w drugim, inspirowanym naturą, zapanowała spokojna paleta zieleni, która sprzyja harmonii i bliskości z przyrodą. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala na adaptację przestrzeni, która z czasem może zmieniać się razem z dziećmi.

Łazienka w duchu klasyki i nowoczesności

W łazience połączono klasyczne elementy z nowoczesnym podejściem do przestrzeni funkcjonalnej. Marmur, szczotkowane złoto i drewno tworzą kontrast, który dodaje wnętrzu głębi.

Pomimo niewielkiej powierzchni udało się zaprojektować przestrzeń, która zaspokaja potrzeby współczesnej rodziny – zarówno funkcjonalność, jak i elegancja łączą się w tym przypadku w sposób naturalny. Detale, takie jak toaleta z górnopłukiem, nawiązują do historycznego charakteru budynku, a jednocześnie wpisują się w minimalistyczny wyraz nowoczesnej łazienki.

Rodzinny apartament na Świętojańskiej w Gdyni. Zdjęcia

