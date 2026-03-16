Przemyślana przestrzeń. Minimalizm, który zaskakuje elegancją

Projekt domu stworzony przez pracownię Klyszcz Architektura to przykład, jak minimalizm może być zarówno elegancki, jak i funkcjonalny. Na 450 m² powierzchni, przestrzeń została podzielona w sposób, który odpowiada codziennym rytuałom mieszkańców, zachowując jednocześnie harmonię i porządek.

W kluczowych pomieszczeniach, takich jak salon czy kuchnia, zastosowano wyważoną paletę materiałów – drewno, kamień i metal – które razem budują nowoczesną, ale nie zimną atmosferę. Dzięki dużym oknom, naturalne światło przenika do wnętrz, oświetlając każdą powierzchnię i podkreślając urok subtelnych detali, takich jak ryflowane drewno, kamienne akcenty czy delikatne złote wykończenia.

i Autor: Kontakt Simon/ biuro projektowe Klyszcz Architektura/ foto: Anna Laskowska Dekorialove/ Materiały prasowe

Kamień, drewno i metal. Tak połączono naturę z luksusem

Wnętrze tego domu to miejsce, gdzie naturalne materiały odgrywają kluczową rolę. Jesionowe drewno i wielkoformatowe płyty kamienne stanowią podstawę estetyki. Zastosowanie wyselekcjonowanych spieków nadaje elegancji, a subtelne złote akcenty wykończeń wprowadzają element luksusu, nie przytłaczając przestrzeni.

Centralnym punktem w przestrzeni dziennej jest kominek, który znajduje się w monumentalnej, kamiennej bryle. Wokół niego zaprojektowano wygodne miejsce do wypoczynku z niskimi sofami, tworząc tym samym harmonijne centrum domu, które porządkuje przestrzeń salonu i jadalni. Takie rozwiązanie nie tylko podkreśla elegancki charakter, ale również pełni funkcję integrującą całą rodzinę, stając się sercem domu.

Akcenty, które tworzą atmosferę

Ważnym elementem projektu są detale, które przyciągają uwagę i nadają wnętrzom unikalnego charakteru. Jednym z najciekawszych punktów projektu są schody, które zaprojektowano jako rzeźbiarską formę. Połączenie drewna z czarnymi stalowymi profilami nadaje im elegancki wygląd, a ich minimalistyczna konstrukcja stanowi centralny punkt w przestrzeni. Precyzyjne wykonanie, w tym wielkoformatowe spieki w przestrzeni klatki schodowej, podkreśla dbałość o każdy element.

Z kolei stół z czarnego dębu stanowi jeden z wyjątkowych elementów wyposażenia, który wpisuje się w estetykę całego domu. Takie rozwiązania sprawiają, że projekt nie tylko zachwyca nowoczesnym designem, ale także przyciąga wzrok.

Techniczne detale, które dopełniają przestrzeń

W projekcie dużą wagę przyłożono do technicznych detali, które nie przytłaczają przestrzeni, lecz ją delikatnie dopełniają. Zastosowane elementy, takie jak włączniki i gniazda o prostej, geometrycznej formie, dobrze komponują się z minimalistycznym stylem wnętrz.

Każdy detal, od wyposażenia kuchni po armaturę w łazienkach, zaprojektowany został z myślą o wygodzie użytkowania. Takie podejście do detali, zarówno w kwestii wyposażenia, jak i technicznych elementów, tworzy przestrzeń, w której forma i funkcja współistnieją w idealnej harmonii, a architektura staje się naturalnym tłem codziennego życia.

Minimalizm na 450-metrach. Zobacz śląską realizację

16

17

