Dyskretne odniesienia do klasyki. Konsekwentna paleta barw na warszawskich Bielanach

Miękka nowoczesność w praktyce. Jak ją wprowadzono?

Mieszkanie pokazowe na warszawskich Bielanach zaprojektowane przez architektkę Olgę Zajączkowską z DDB Design & Build jest przykładem zastosowania przemyślanych decyzji aranżacyjnych, które mogą zmienić sposób odbioru przestrzeni.

Mieszkanie pokazowe powinno być uniwersalne, a jednocześnie na tyle wyraziste, by zapadało w pamięć. Kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy neutralną bazą a detalem, który buduje charakter wnętrza. To przestrzeń, w której klient ma odnaleźć potencjał dla własnej historii.

Podstawę aranżacji tworzy stonowana paleta – złamana biel, delikatny popiel i grafit. Na tym tle wyraźnie wyróżniają się faktury zastosowanych materiałów. Matowe fronty mebli łączą się z półmatowymi blatami, a szklane elementy wprowadzają poczucie lekkości. Różnorodne tkaniny ocieplają wnętrze, nadając mu przytulny charakter. W strefie dziennej i korytarzu pojawiła się tapeta o subtelnej, tekstylnej strukturze, która wizualnie łączy obie przestrzenie, a gra światła i cieni podkreśla głębię oraz niuanse faktury.

i Autor: arch. Olga Zajączkowska, DDB Design & Build/Deer Group/ foto: Zagórny Studio/ Materiały prasowe

Detale, które tworzą przestrzeń i odniesienia do klasyki

Jednym z najważniejszych elementów projektu była korekta proporcji korytarza. Drzwi z pionowymi panelami sięgającymi sufitu wprowadziły rytm pionowy, optycznie wysmuklając przestrzeń. Zabudowa na końcu osi widokowej domyka perspektywę i porządkuje kompozycję.

Matowe fronty meblowe w odcieniu popielatym harmonizują z panelami podłogowymi i armaturą w stalowo-grafitowym wykończeniu. Ograniczenie kontrastów kolorystycznych kieruje uwagę na fakturę i sposób, w jaki światło odbija się od powierzchni, podkreślając subtelne niuanse.

Aranżacja wnętrza łączy nowoczesną stylistykę z delikatnymi nawiązaniami do klasyki. Proste bryły mebli zestawiono z formami o miękkich liniach, co tworzy zróżnicowanie bez nadmiernej ekspresji. W sypialni przedścianka z abstrakcyjną tapetą wyznacza wyrazisty punkt w stonowanym otoczeniu. Szkło i połysk zastosowane w mieszkaniu w ograniczonej ilości pełnią funkcję kontrapunktu wobec dominujących matowych powierzchni, wprowadzając subtelną lekkość.

i Autor: arch. Olga Zajączkowska, DDB Design & Build/Deer Group/ foto: Zagórny Studio/ Materiały prasowe

Największym wyzwaniem jest stworzenie wnętrza charakterystycznego, mimo że operujemy subtelną paletą barw. W mieszkaniach pokazowych detal musi pracować na rzecz wyobraźni odbiorcy – to on pozwala zobaczyć, jak przestrzeń może funkcjonować w codziennym życiu – dodaje architektka.

Aranżacja, która została dostosowana do przestrzeni

Układ funkcjonalny mieszkania został zachowany w zgodzie z pierwotnym projektem, co pozwala realnie ocenić jego potencjał aranżacyjny. Wprowadzone akcenty pełnią rolę kompozycyjną, a nie konstrukcyjną, a starannie dobrane materiały podkreślają spójność i harmonię przestrzeni. Takie podejście pozwala zobaczyć, jak przy subtelnych zmianach i dbałości o detale można wydobyć charakter wnętrza, nie ingerując w jego strukturę

Mieszkanie na warszawskich Bielanach. Zobacz zdjęcia

