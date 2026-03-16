Jak wyglądało zaniedbane 45 m² na Mokotowie przed metamorfozą?

Kupione przez Annę mieszkanie było nie tylko zaniedbane, ale też niefunkcjonalne: salon, kuchnia, łazienka, sypialnia o powierzchni 7 m², miniprzedpokój – po prostu kilka klitek, na które nikt nie miał pomysłu.

– Było brzydko, ciemno, klaustrofobicznie – wspomina Anna. – Ja jednak widziałam oczami wyobraźni przyjemną otwartą przestrzeń pełną światła i zieleni. Od zawsze interesowałam się sztuką oraz projektowaniem i dekorowaniem wnętrz. Skończyłam nawet odpowiednie kursy, w tym Art&Decor. Od razu więc wiedziałam, że aby osiągnąć taki efekt, trzeba zacząć od niewielkich wyburzeń, zmieniających układ przestrzenny. Trochę mi zajęło ułożenie w głowie wszystkiego. Gdy wreszcie któraś kolejna wersja projektu została uznana za najlepszą, przyszedł czas na generalny remont. Efekty prac, w które była zaangażowana cała nasza rodzina, widać na tych zdjęciach. Moje dekoratorskie zacięcie przydało się podczas sesji fotograficznej: sama przygotowałam wnętrza do zdjęć, nie była potrzebna już stylistka.

Remont generalny i... stał się cud!

Najpierw usunięto z mieszkania wszystkie zastane graty, skuto do końca odpadające tynki i płytki, zerwano podłogi. Między salonem a kuchnią były drzwi, z których zrezygnowano, a otwór powiększono. Podobny los spotkał ścianę między przedpokojem a sypialnią. Konieczne okazały się przeróbki instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

– Zależało nam na poprawie komfortu użytkowania, ale także chcieliśmy np. schować rury w ścianach, bo spółdzielnia po wymianie na nowe poprowadziła je jak stare, po wierzchu – wspomina Anna. – Po tym wszystkim położyliśmy nowe tynki. Zdecydowaliśmy się na tradycyjne, czyli cementowo-wapienne. Co prawda, schną one około miesiąca, ale uznaliśmy, że te będą najlepsze.

– Już na wczesnym etapie okazało się, że bliscy, którzy początkowo uważali pomysł kupienia tego mieszkania za chybiony, zaczęli zmieniać zdanie, a wnętrza po wstępnych pracach zaczęły im się bardzo podobać – śmieje się Anna. – Najstarszy syn, Filip, uznał, że to najchętniej tu by się przeprowadził. Zaczęliśmy więc wykańczać i urządzać mieszkanie "pod niego". Oczywiście, on sam, jego dziewczyna oraz mąż, młodszy syn i ja braliśmy czynny udział w pracach remontowych.

Jesteśmy rodziną z zacięciem artystycznym i technicznym, więc większość robót zrobiliśmy sami. Fachowcom powierzyliśmy wyłącznie te prace wymagające specjalistycznych kwalifikacji. Ja głównie zajmowałam się projektowaniem – słuchając uwag Filipa, który miał przecież tu zamieszkać – ale też brałam czynny udział w "działaniach bojowych".

Mąż to złota rączka, więc sam położył parkiet, płytki, zamontował sprzęty w kuchni i łazience. Filip pomalował ściany, wraz z dziewczyną położyli fugi. Młodszy syn, Maksymilian, między innymi namalował większość obrazów. Ten remont to było takie nasze rodzinne wspólne dzieło. Jesteśmy z niego dumni.

i Autor: I. Dziedzicki Przyjemny szarobeżowy kolor ścian powstał z „autorskiej” mieszkanki złożonej z beżowej farby Trunk marki Flügger oraz dodatku farby szarej). Ściany podkreślone delikatną barwą ujęto w białe ramy stworzone przez listwy przypodłogowe i marginesy z farby sufitowej. Na stonowanym tle doskonale prezentują się meble: biblioteczka kupiona na Olx.pl i przemalowana z brązowej na ciepłą szarość (706, Flügger) oraz szafka RTV (Mo Woodwork) nawiązująca stylem do estetyki lat 50.–60. XX wieku. Rattanowa lampa wisząca plecione kosz i osłonka na doniczkę oraz egzotyczne rośliny wprowadzają nutkę boho.

Nowe życie wnętrza – jasna, nowoczesna aranżacja z duszą i boho

Annę cechuje umiłowanie piękna i nie tylko tego zewnętrznego zaklętego w kwiatach, pejzażach, szlachetnych materiałach i harmonijnych formach, ale także – wewnętrznego piękna człowieka.

– To, jacy jesteśmy determinuje nasze zachowania, potrzeby, wpływa na gust – mówi. – Uważam więc, że mieszkanie powinno być skrojone na miarę, odzwierciedlać osobowość człowieka, jego oczekiwania i upodobania. Aranżując mieszkanie dla Filipa, wiele rozmawialiśmy, bo zależało mi, aby czuł, że to jego miejsce. Na przykład bardzo spodobał mu się pomysł zastosowania antracytowych metalowych przeszklonych ram jako fragmentów ścian oraz w ogóle metalu jako jednego z materiałów. Od razu go zaakceptował.

Z kolei o kolorach długo dyskutowaliśmy. W końcu wspólnie wybraliśmy stonowane jasne odcienie. Jego pomysłem było wprowadzenie dodatków w żółcieniach, błękitach i zgaszonej miętowej zieleni. Wspaniale komponują się z roślinami, które bardzo lubi i do których ma dobrą rękę. Jest zadowolony z ostatecznego efektu i to jest najważniejsze!

Jak przeprowadzić remont starego mieszkania? Rady Anny

Zwróć uwagę na jego walory . Może stolarka drzwiowa czy okienna jest warta zachowania, choć jej odnowienie będzie wymagało pracy. Zwróć uwagę na posadzki – często parkiet czy deski można odświeżyć, by potem dodały vintage'owego uroku wnętrzom. Dobrze położone płytki w klasyczny wzór też warto zachować.

. Może stolarka drzwiowa czy okienna jest warta zachowania, choć jej odnowienie będzie wymagało pracy. Zwróć uwagę na posadzki – często parkiet czy deski można odświeżyć, by potem dodały vintage'owego uroku wnętrzom. Dobrze położone płytki w klasyczny wzór też warto zachować. Rozważ zmianę układu przestrzennego – często wystarczy zlikwidować jedną ścianę albo jej część, by wnętrze stało się bardziej funkcjonalne i przestronne oraz ładniejsze.

– często wystarczy zlikwidować jedną ścianę albo jej część, by wnętrze stało się bardziej funkcjonalne i przestronne oraz ładniejsze. Jeśli musisz zmieniać okna, podłogi, ceramikę łazienkową itp., zainwestuj w najlepszej jakości, na jakie cię w danej chwili stać. Posłużą ci długie lata, będą cały czas świetnie wyglądały, a przy ewentualnej sprzedaży, podniosą wartość lokalu.

zainwestuj w najlepszej jakości, na jakie cię w danej chwili stać. Posłużą ci długie lata, będą cały czas świetnie wyglądały, a przy ewentualnej sprzedaży, podniosą wartość lokalu. Aby obniżyć koszty remontu, wykonajcie sami wszelkie prace , które nie wymagają fachowej wiedzy na wysokim poziomie. W wielu przypadkach wystarczy poszukać instruktażowego filmiku na You Tube i np. pomalujcie ściany, połóżcie panele itp.

, które nie wymagają fachowej wiedzy na wysokim poziomie. W wielu przypadkach wystarczy poszukać instruktażowego filmiku na You Tube i np. pomalujcie ściany, połóżcie panele itp. Dostosujecie wnętrza do potrzeb i gustów tak, by nadać im charakter i indywidualny rys. To nie jest moje pierwsze mieszkanie, które urządziłam. Zawsze trzymam się tych zasad, bo się sprawdzają w życiu. Aranżowałam nasz dom w Konstancinie powoli, ale konsekwentnie trzymając się wybranego stylu. Chyba odniosłam sukces, bo nie tylko domownikom, ale i osobom nas odwiedzającym się podoba. Pochwalę się, że nawet kręcono w tych wnętrzach sceny do znanego serialu!