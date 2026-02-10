Instalacja elektryczna – etapy wykonania

Instalacja elektryczna wykonywana jest dwufazowo:

na etapie stanu zerowego oraz stanu surowego przed tynkami

i później, podczas wykańczania domu

W skład prac I etapu wchodzi przyłącze budynku, rozprowadzenie kabli, wykonanie puszek instalacyjnych. Podczas prac wykończeniowych do puszek są montowane gniazda lub włączniki, a także jest podłączane oświetlenie i urządzenia elektryczne, takie jak płyta grzewcza, lodówka lub piekarnik w zabudowie, domofon, dzwonek elektryczny.

Oba te etapy prac są wyceniane osobno. Na I etapie koszt obejmuje prace wykonawcy oraz materiały. Na II etapie firmie instalacyjnej płacimy przede wszystkim za montaż, ponieważ urządzenia elektryczne w większości wypadków wybiera inwestor.

Jaki jest koszt instalacji elektrycznej? Szacujemy

Ile będzie kosztować wykonanie instalacji elektrycznej w 2026 roku? Ile elektryk bierze od punktu? Pamiętajmy, że instalację elektryczną powinni wykonywać fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami. To zapewni odpowiednią jej jakość oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

Każdą instalację wycenia się indywidualnie, bo różne mogą być jej rozbudowanie, skomplikowanie, a także oczekiwania inwestora. W branży można uzyskać ogólną informację, że za wykonanie typowej instalacji elektrycznej przyjmuje się od 1 tys. zł za 10 m² domu, czyli koszt zrobienia elektryki w domu o powierzchni 100 m² wyniesie od 10 tys. zł w górę.

Jeśli w skład prac firmy instalacyjnej będzie wchodzić również instalacja odgromowa, alarmowa, wyprowadzenie instalacji do bramy I do ogrodu, podłączenie kuchenki indukcyjnej, wykonanie gniazda siłowego 430V itp, koszt może wynosić od 15 tys. za 10 m² powierzchni domu.

Od czego zależy koszt instalacji elektrycznej?

Na to, ile zapłacimy elektrykowi, wpływ mają stawki, które stosuje dana firma, a są one różne na terenie kraju – w dużych miastach znacznie wyższe niż w małych miasteczkach i na wsi. Każdy wykonawca inaczej też wycenia własną pracę, uwzględniając wykorzystywane materiały. Istotne są takie sprawy jak: skomplikowanie instalacji, inteligentne rozwiązania w niej zastosowane, konieczne dodatkowe prace, np. bruzdowanie. Ważne są także odległości.

Zarówno w małym budynku, jak i w bardzo dużym może być do wykonania zbliżona liczba punktów. Lecz cena za doprowadzenie instalacji do poszczególnych punktów może być zgoła odmienna ze względu na zużycie materiału. Podobnie jest w kwestii przyłącza do budynku, gdy trzeba na przykład przeprowadzić prace ziemne. Jeśli mówimy o odległościach, to lepiej jest też znaleźć dobrą firmę blisko domu, żeby nie płacić za dojazd.

Wycena projektu instalacji elektrycznej

Żeby zorientować się w kosztach wykonania instalacji elektrycznej, najlepiej przesłać jej projekt do kilku firm i porównać oferty obejmujące wycenę poszczególnych elementów oraz całości. Ważne jest także dokładne ustalenie, co obejmuje dany element – jakie prace i jakie materiały.

Ile zapłacimy za punkt elektryczny w 2026?

W tabeli przedstawiamy koszt brutto za punkt wykonania różnych prac elektrycznych. Uwaga, ceny mogą się nieco różnić w zależności od regionu.

Usunięcie usterki elektrycznej 100-200 zł (czasem jeszcze trzeba dodać dojazd)

Wykonanie punktu komputerowego internet, telefon – skrętka UTP kat 5 – od 100 zł za sztukę

Wykonanie punktu wideofon, domofon – skrętka UTP – od 100 zł za sztukę

Wykonanie punktu czujnik alarmu, kontrola dostępu – 100 zł za sztukę

Wykonanie wykopu ręcznego 85-145 zł/ metr bieżący

Zasypanie wykopu 15-30 zł/mb

Wykonanie podsypki pod kabel 1 mb 10-40 zł/mb

Ułożenie kabla w wykopie 10-11 zł/mb

Podłączenie kabla pod złącze kablowe 250-500 zł/szt

Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych 250-370 zł/szt

Montaż złącza kablowego 2000-3000 zł/szt

Wykonanie punktu elektrycznego 140-200 zł/szt

Montaż oświetlenia 25-120 zł/szt

Podłączenie kuchni elektrycznej 140-200 zł/szt

Zainstalowanie punktu gniazda elektrycznego 40-60 zł za sztukę

Montaż gniazda 3 fazowego 38-45 zł/punkt

Ułożenie przewodów od 5×4 do 5×35 8-14zł/mb

Bruzda – wykonanie bruzdy na 1 kabel (cegła) 7-13 zł/mb

Bruzda – wykonanie bruzdy w żelbetonie na 1 kabel 30-40 zł/mb

Wykonanie kanału telewizyjnego na przewody 150-280 zł/szt

Montaż instalacji alarmowej 80-150 zł/punkt

Montaż i podłączenie centrali alarmowej od 130 z

Montaż domofonu 200-500 zł/szt

Osadzenie rozdzielni powyżej 104 modułów 350-400 zł/szt

Wykonanie uziemienia 150-1000 zł

Wykonanie instalacji odgromowej 1700-5000 zł

