Wymiana instalacji elektrycznej 2026. Jaki to koszt w domu, a jaki w mieszkaniu?

Dlaczego warto przeprowadzić wymianę instalacji elektrycznej?

W starych budynkach instalacje elektryczne często pochodzą z lat 70. lub 80. XX wieku, co oznacza przestarzałe przewody aluminiowe, brak uziemienia i niewystarczającą liczbę obwodów. Całkowita wymiana eliminuje ryzyko pożarów spowodowanych przegrzewaniem się kabli, poprawia efektywność energetyczną i umożliwia podłączenie nowoczesnych urządzeń, takich jak ładowarki do samochodów elektrycznych czy systemy fotowoltaiczne. Ponadto, nowa instalacja dostosowana do aktualnych norm budowlanych zwiększa wartość nieruchomości i zapewnia spokój na lata, unikając częstych awarii i kosztownych napraw punktowych.

Czemu lepiej nie robić wymiany instalacji elektrycznej samodzielnie?

Wymiana instalacji elektrycznej wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu norm PN-IEC i uprawnień SEP, których brak może prowadzić do błędów zagrażających życiu, jak niewłaściwe uziemienie czy przeciążenie obwodów. Samodzielne prace często kończą się dodatkowymi kosztami na poprawki, a w razie wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Profesjonalny elektryk gwarantuje zgodność z przepisami, używa certyfikowanych materiałów i oferuje gwarancję, co chroni przed odpowiedzialnością prawną i zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo dla domowników.

Aktualne ceny wymiany instalacji elektrycznej w domach 2026

Dla domów jednorodzinnych koszty wymiany instalacji elektrycznej w 2026 roku wahają się w zależności od województwa i etapów prac, takich jak układanie przewodów, montaż punktów, skrzynki rozdzielczej oraz oświetlenia.

Dolnośląskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Kujawsko-pomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Lubelskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Lubuskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Łódzkie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Małopolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Mazowieckie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Opolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Podkarpackie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Podlaskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Pomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Śląskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Świętokrzyskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Warmińsko-mazurskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Wielkopolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Zachodniopomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 150 m² ok. 35 000–55 000 zł.

Aktualne ceny wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach 2026

Dla mieszkań koszty wymiany instalacji elektrycznej w 2026 roku są niższe niż w domach ze względu na mniejszy metraż, ale etapy prac pozostają podobne: układanie przewodów, montaż punktów, skrzynki rozdzielczej oraz oświetlenia.

Dolnośląskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Kujawsko-pomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Lubelskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Lubuskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Łódzkie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Małopolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Mazowieckie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Opolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Podkarpackie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Podlaskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Pomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Śląskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Świętokrzyskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Warmińsko-mazurskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Wielkopolskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

Zachodniopomorskie: układanie przewodów 26–52 zł/mb, montaż punktu gniazda 90–130 zł/pkt, montaż skrzynki rozdzielczej 312–780 zł/szt, montaż oświetlenia 78–104 zł/pkt, całkowity koszt dla 50 m² ok. 11 000–16 000 zł.

W latach 2023-2025 ceny usług elektrycznych rosły średnio o 5-10% rocznie z powodu inflacji i wzrostu kosztów materiałów, takich jak miedź. W 2026 roku odnotowano dalszy wzrost o 10-15%, co wynika z zaostrzonych norm bezpieczeństwa i wyższych stawek robocizny w dużych miastach.

Jak znaleźć dobrą firmę do wymiany instalacji elektrycznej?

Aby znaleźć rzetelną firmę do wymiany instalacji elektrycznej, zacznij od sprawdzenia opinii w internecie i rekomendacji od znajomych, skupiając się na tych z uprawnieniami SEP i doświadczeniem w podobnych projektach. Warto poprosić o kilka wycen, porównując zakres prac, materiały i gwarancję, unikając najtańszych ofert, które mogą oznaczać niską jakość. Sprawdź certyfikaty i ubezpieczenie OC firmy, a także umowę z jasno określonymi terminami i etapami płatności, co zapewni bezpieczeństwo i satysfakcję z usługi.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

