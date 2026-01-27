Przyjaźń, która stała się podstawą projektu

Cała historia aranżacji tego mieszkania rozpoczęła się od wymiany wiadomości między koleżankami.

- Wszystko zaczęło się ponad trzy lata temu, kiedy mój telefon eksplodował od wiadomości. "KUPIŁAM! KUPIŁAM!" - napisała Ania, moja przyjaciółka i współlokatorka ze studiów. Po czym dorzuciła "Dobra, podobno Hania, jesteś specjalistką od kamienic, to zróbmy to!” - wspomina z uśmiechem architektka Hanna Pietras.

Tak zaczęła się przygoda, której efektem jest interesujące wnętrze pełne harmonii. Ania, właścicielka mieszkania, która na co dzień pracowała wówczas na Bliskim Wschodzie, zaprosiła Hannę, swoją dawną współlokatorkę i zaprzyjaźnioną projektantkę, do stworzenia projektu, który miał połączyć jej osobiste wspomnienia z miastem i przestrzenią. Do prac nad projektem dołączyła także Gosia – architektka i stała współpracowniczka pracowni Hanna Pietras Architects.

- Zebrał się nasz mały, architektoniczny dream team. Ania z jej ogromną wyobraźnią, Gosia z analityczną precyzją i ja, tradycyjnie w roli osoby, która koordynuje i gasi pożary, zanim zdążą wybuchnąć – mówi Hanna.

Mieszkanie naznaczone historycznym tłem

Lokal o powierzchni 60 m², usytuowany w jednej z łódzkich kamienic z początku XX wieku, to przestrzeń, w której historia spotyka się z nowoczesnością. Architektura budynku – wysokie sufity, przestronne okna i klasyczne detale – stały się więc punktem wyjścia dla projektantek.

Zależało mi, by maksymalnie uszanować tkankę budynku, ale bez rezygnacji z komfortu i współczesnych rozwiązań. Chciałam, aby stary i nowy świat mogły ze sobą współistnieć, a nie rywalizować.

Projektowi towarzyszyła idea szacunku dla przeszłości, ale także potrzeba komfortu i funkcjonalności, które zapewniały współczesne technologie i materiały. Tak powstała przestrzeń, w której przeszłość i teraźniejszość harmonijnie się łączą.

Od Bliskiego Wschodu do Łodzi. Międzykulturowe inspiracje

Jednym z głównych motywów, który zainspirował projekt, była architektura Bliskiego Wschodu. Właścicielka mieszkania spędziła wiele lat w Kuwejcie, co niewątpliwie wpłynęło na projektowanie przestrzeni.

- Ania miała mniej więcej milion pomysłów na każdy metr kwadratowy, a my z zespołem czuwałyśmy, żeby marzenia spotkały się z rzeczywistością kamienicy… i budżetu - wyjaśnia Hanna Pietras i dodaje:

- Nie chciałyśmy stworzyć wnętrza dosłownego. To nie miała być "orientalna dekoracja", ale przestrzeń, w której przenikają się doświadczenia Ani - od pracy w Kuwejcie po korzenie w Łodzi.

Finalnie we wnętrzu dominują stonowane, złamane beże, naturalne drewno oraz kamień, które wprowadzają do mieszkania ciepło, a jednocześnie pozwalają na wyeksponowanie mocnych detali. Wnętrze jest miejscem, gdzie spotykają się dwa światy – świat Orientu i Łodzi, połączone w harmonijny sposób.

Kluczowym elementem wnętrza, który wzmacnia autentyczność przestrzeni, jest ponad 120-letnia sosnowa podłoga. Została starannie odrestaurowana, aby w pełni oddać ducha budynku.

Jak połączono światło, funkcjonalność i detale

Pomimo że projekt powstawał głównie w trybie online, ponieważ właścicielka Ania mieszkała wtedy w Kuwejcie, cały proces nie stracił na spójności. Hanna Pietras w pełni skupiła się na stworzeniu przestrzeni, która ma być nie tylko estetyczna, ale także funkcjonalna.

Kuchnia miała być minimalistyczna, ale pełna światła. Lustro i stal odbijają przestrzeń, dzięki czemu wnętrze wydaje się większe, a jednocześnie nabiera charakteru.

Wnętrze jest pełne detali, które razem tworzą spójną całość. Każdy element – od regałów polskiej marki po wyselekcjonowane lampy – jest starannie dobrany, aby wnętrze miało zarówno funkcjonalny, jak i emocjonalny charakter.

