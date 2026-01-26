Potrzeba wyciszenie a intensywne barwy. Jak odnaleźć równowagę we wnętrzach?

Pantone stawia w 2026 roku na Cloud Dancer – kolor, który ma dawać przestrzeń na oddech i wprowadzać do wnętrz poczucie klarowności myśli. Ta subtelna biel ma stanowić opozycję wobec przesytu we wnętrzach.

W projektach premium od lat pracujemy na wyciszonych bazach, bo one pozwalają budować jakość poprzez światło, materiał i proporcje. Cloud Dancer dobrze wpisuje się w ten sposób myślenia, jako świadomy wybór, który porządkuje przestrzeń - wyjaśnia Agnieszka Zaremba z pracowni Tissu Architecture.

Wybór tegorocznego koloru roku to podkreślenie rangi minimalistycznej filozofii we wnętrzach, która wyznacza rytm aranżacji, jednocześnie jej nie przytłaczając.

Z kolei na przeciwległym biegunie, w odpowiedzi na rosnącą świadomość estetyczną klientów, również odważniejsze kolory wkraczają śmiało do wnętrz. Można pokusić się o stwierdzenie, że aktualnie mogą pełnić ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej rolę. Dlaczego? W przestrzeniach prywatnych, szczególnie tych tworzonych z myślą o użytkownikach o mocnych, indywidualnych preferencjach, intensywne barwy stają się odpowiedzią na realne potrzeby, a nie przelotne trendy.

Jak zaznacza Kaja Niedźwiedzka z pracowni Deer Design:

- Z mojego doświadczenia wynika, że coraz odważniejsza obecność koloru we wnętrzach prywatnych nie jest chwilową modą, lecz efektem rosnącej świadomości klientów i stawiania ich realnych potrzeb ponad aktualne trendy. Neutralne barwy, takie jak Cloud Dancer, oczywiście odpowiadają na bardzo silną dziś potrzebę wyciszenia i porządku wizualnego, stąd zapewne taki wybór koloru roku. Intensywniejsze odcienie pojawiają się natomiast tam, gdzie rzeczywiście mają sens, bo podkreślają charakter wnętrza, zaznaczają funkcję przestrzeni lub po prostu oddają osobowość domowników. Coraz częściej klienci nie boją się takich decyzji i traktują różne odcienie jako element tożsamości wnętrza, a nie dekorację. W praktyce projektowej nie chodzi więc o podążanie za modą, lecz o sięganie po kolor wtedy, gdy ma on uzasadnienie estetyczne i użytkowe. Raz będzie to spokojna, neutralna paleta, innym razem wyrazistszy akcent wynikający z temperamentu mieszkańców lub specyfiki przestrzeni. Kluczowe pozostaje wyważenie tych wyborów i odniesienie ich do stylu życia, a nie do aktualnych trendów.

Trendy a rzeczywiste potrzeby użytkowników. Co jest najważniejsze?

W projektowaniu wnętrz kolory coraz częściej są dobierane nie na podstawie aktualnych nowinek branżowych, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i preferencjami użytkowników przestrzeni. Zgodnie z obserwacjami projektantek, intensywne barwy coraz częściej pojawiają się tam, gdzie mają one sens.

Wybór Cloud Dancer Kolorem Roku 2026 faktycznie pokazuje nasze zmęczenie nadmiarem, ale niekoniecznie odzwierciedla realne decyzje klientów. W praktyce kolor pojawia się w naszych projektach wtedy, gdy wnętrze realnie tego potrzebuje, a nie wtedy, gdy „wypada”. Zdarzało się, że przy bardzo spokojnej architekturze i neutralnej bazie to właśnie mocny kolor, wynikający z kontekstu kulturowego lub osobistych preferencji klientów, nadawał przestrzeni sens. Nigdy jednak nie używałyśmy w pracowni koloru, by nadążać za trendami - zaznacza Magdalena Kostrzewa-Świątek z pracowni Tissu Architecture.

Różnorodne podejść do kolorów w projekcie wnętrz pokazuje, że neutralne barwy, takie jak Cloud Dancer, nie zawsze muszą dominować. Nierzadko to właśnie odważniejszy akcent kolorystyczny sprawia, że przestrzeń nabiera wyrazistości i charakteru. Kolor w projektowaniu wnętrz staje się narzędziem wyrazistym, ale również funkcjonalnym.

W praktyce oznacza to, że intensywne kolory są wykorzystywane oszczędnie – zazwyczaj jako akcenty, które wprowadzają dynamikę do wnętrza, ale nigdy nie przytłaczają całej przestrzeni. Często strefy funkcjonalne mogą wyróżniać się mocniejszym kolorem, co pozwala na ich wyraźne oddzielenie od reszty mieszkania.

- W większości realizacji mieszkaniowych neutralna baza pozostaje punktem wyjścia do dalszej pracy z kolorem i daje większą elastyczność aranżacyjną w dłuższej perspektywie. Na jej tle mocne barwy mogą pełnić rolę elementu porządkującego przestrzeń, a nie wyłącznie dekoracji. Przykładem może być wyraźnie zaznaczona kolorystycznie strefa jadalni w otwartej przestrzeni dziennej, która wizualnie oddziela ją od salonu bez potrzeby stosowania ścian czy przeszkleń. Kolor bywa też narzędziem do podkreślenia osi widokowej, rytmu zabudowy lub funkcji konkretnego miejsca, jak wnęka do pracy czy strefa wejścia. Dzięki temu wnętrze zyskuje czytelną strukturę i spójność, a kolor staje się integralną częścią projektu. Dobrze użyty nie dominuje przestrzeni, lecz prowadzi użytkownika i nadaje wnętrzom charakteru w przemyślany, czytelny sposób - Kaja Niedźwiedzka, architektka wnętrz Deer Design.

Wyzwania i zalety odważnych kolorów

Projektowanie z mocnymi barwami w roli głównej wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Intensywne kolory mogą nie tylko przyciągać wzrok, ale także zmieniać postrzeganą wielkość przestrzeni czy wpływać na nastrój. Należy więc dobrze zaplanować, w jakich częściach wnętrza takie akcenty będą miały największy sens.

Choć mogą pełnić funkcję dekoracyjną, w profesjonalnym projektowaniu zawsze są traktowane jako element kompozycji. Właściwie dobrany kolor może nie tylko podkreślić architekturę, ale także stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu. I to właśnie ta subtelność i precyzja w użyciu poszczególnych barw sprawiają, że wnętrza zyskują na wyjątkowości, a kolor staje się jednym z głównych elementów wyrażających charakter przestrzeni.

Jakie kolory będą modne w 2026 roku?

W 2026 roku kolorystyka wnętrz będzie opierać się na poszukiwaniach równowagi – od wyciszonych neutralnych barw po intensywne akcenty, które nadają wnętrzom osobistego charakteru. Cloud Dancer jako Kolor Roku 2026 Pantone może stanowić punkt wyjścia do projektowania przestrzeni, które zaoferują poczucie spokoju i przestronności, ale nie zamkną nas w monotonnym, pozbawionym wyrazu świecie.

Z kolei odważne barwy w projektach będą się pojawiały tam, gdzie mają prawdziwe uzasadnienie – podkreślając indywidualność, potrzeby użytkowników i specyficzną funkcję wnętrza. Kolor we wnętrzach 2026 to nie tylko chwilowa moda, ale świadoma odpowiedź na zmieniające się potrzeby mieszkańców, którzy coraz śmielej łączą we wnętrzach harmonię i autentyczność.

Biel kontra odważne barwy we wnętrzach. Zdjęcia

