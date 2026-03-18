Jak wyglądają narcyzy?

Narcyz (łac. Narcissus) to nazwa rodzaju roślin należącego do rodziny Amarylkowatych (Amaryllidaceae). Znane nam i sadzone w ogrodach narcyzy pochodzą od kilkudziesięciu gatunków rosnących dziko w Europie i Azji. Kwiaty roślin należących do tego rodzaju składają się dwóch części: zewnętrznych płatków i części wewnętrznej zwanej przykoronkiem. Płatki są podłużne i zaostrzone, a przykoronek u niektórych odmian ma kształt rurki, u innych jest większy i bardziej okazały niż płatki. Może być tej samej barwy co płatki lub różnić się od nich.

Odmiany narcyzów podzielono na 12 grup, a kryterium były gatunki, od których pochodzą oraz budowa kwiatów Jedną z grup stanowią narcyzy Poeticus (Narcissus poeticus). Ich pachnące kwiaty mają małe kolorowe przykoronki otoczone białymi płatkami. Na łodydze często rozwijają się dwa kwiaty. Te właśnie rośliny popularnie nazywamy narcyzami.

W innej grupie są narcyzy trąbkowe nazywane popularnie żonkilami (Narcissus jonquilla) – u tych roślin płatki i przykoronek mają zbliżoną długość, z każdej cebuli wyrasta zwykle jeden duży kwiat (najczęściej biały lub żółty (ale coraz częściej można spotkać również odmiany dwukolorowe).

Czy żonkil to narcyz?

Reasumując: odpowiedź na pana pytanie brzmi: tak, żonkil to żółty narcyz (każdy żonkil jest narcyzem, ale nie każdy narcyz jest żonkilem).