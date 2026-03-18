Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.
Jak wyglądają narcyzy?
Narcyz (łac. Narcissus) to nazwa rodzaju roślin należącego do rodziny Amarylkowatych (Amaryllidaceae). Znane nam i sadzone w ogrodach narcyzy pochodzą od kilkudziesięciu gatunków rosnących dziko w Europie i Azji. Kwiaty roślin należących do tego rodzaju składają się dwóch części: zewnętrznych płatków i części wewnętrznej zwanej przykoronkiem. Płatki są podłużne i zaostrzone, a przykoronek u niektórych odmian ma kształt rurki, u innych jest większy i bardziej okazały niż płatki. Może być tej samej barwy co płatki lub różnić się od nich.
Odmiany narcyzów podzielono na 12 grup, a kryterium były gatunki, od których pochodzą oraz budowa kwiatów Jedną z grup stanowią narcyzy Poeticus (Narcissus poeticus). Ich pachnące kwiaty mają małe kolorowe przykoronki otoczone białymi płatkami. Na łodydze często rozwijają się dwa kwiaty. Te właśnie rośliny popularnie nazywamy narcyzami.
W innej grupie są narcyzy trąbkowe nazywane popularnie żonkilami (Narcissus jonquilla) – u tych roślin płatki i przykoronek mają zbliżoną długość, z każdej cebuli wyrasta zwykle jeden duży kwiat (najczęściej biały lub żółty (ale coraz częściej można spotkać również odmiany dwukolorowe).
Czy żonkil to narcyz?
Reasumując: odpowiedź na pana pytanie brzmi: tak, żonkil to żółty narcyz (każdy żonkil jest narcyzem, ale nie każdy narcyz jest żonkilem).
Kiedy i jak sadzić cebulki narcyzów?
Narcyzy najlepiej sadzić na przełomie sierpnia i września. Dla ułatwienia późniejszej lokalizacji cebulek i ochrony przed szkodnikami warto stosować ażurowe koszyczki. Otwory w pojemniku nie ograniczają rozwoju korzeni. Cebule można wcześniej zaprawić środkiem grzybobójczym (np. Funabenem). Cebulki zaprawia się na sucho lub moczy je w wybranym fungicydzie. Narcyzy sadzi się na głębokości 4-8 cm (zależnie od wielkości cebulek i grupy roślin, do której należą). Można przyjąć zasadę, że głębokość sadzenia ma być równa trzykrotnej wysokości cebuli. Średnio odstępy pomiędzy poszczególnymi okazami wynoszą 15-20 cm.
Jak pielęgnować narcyzy posadzone w ogrodzie?
Narcyzy po posadzeniu należy podlać. Jesienią nie dokarmiamy ich, nawóz warto zastosować dopiero wczesną wiosną – przed i w czasie kwitnienia. Podłoże, w którym znajdują się cebule, zaleca się ściółkować (drobną warstwą żwiru, przekompostowanej kory, kompostu lub trocin). To ograniczy wyparowywanie wody z gleby. Zabieg zaleca się w szczególności wykonywać na glebach lekkich. Po wystąpieniu pierwszych przymrozków warto dosypać dodatkowe warstwy ściółki ochronnej. Mogą to być gałązki iglaków.
