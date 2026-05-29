Jakie nawozy stosować do nawożenia roślin w czerwcu?

W czerwcu do nawożenia stosujemy nawozy wieloskładnikowe lub kompost. Pamiętajmy jednak, że nadmiar nawozów chemicznych zamiast pomóc – szkodzi. Należy więc zawsze stosować dawki zalecane w opisie na opakowaniu. Natomiast kompost jest bezpieczny – nie można nim przenawozić.

Co nawozimy w czerwcu?

W czerwcu nawozimy:

rośliny rabatowe – te w pełni kwitnienia oraz te, które zakwitną jesienią;

rośliny przycięte po pierwszym kwitnieniu – pobudzimy je w ten sposób do ponownego tworzenia kwiatów (ostróżki, łubiny trwałe, przymiotna ogrodowe, złocienie różowe, pełniki, chabry górskie, kocimiętki);

młode 3-5-letnie krzewy i drzewa liściaste i iglaste (starsze nie muszą być latem dokarmiane, bo ich korzenie sięgają głęboko i stamtąd pobierają potrzebne składniki pokarmowe);

zarówno młode, jak i starsze krzewy kwitnące, takie jak: azalie, różaneczniki, hortensje, róże, budleje, krzewuszki i powojniki wielkokwiatowe;

żywopłoty, bo intensywnie cięte rośliny tworzą ciągle nowe, liczne pędy i dlatego potrzebują wielu minerałów.

Jak nawozić trawnik w czerwcu?

Nawożenie trawnika - jeśli nie zrobiliśmy tego w maju, w czerwcu nawozimy trawnik mieszankami nawozowymi do trawników i regularnie podlewamy – zwłaszcza podczas suszy.

Jakie warzywa nawozimy w czerwcu?

W czerwcu przeprowadzamy nawożenie późnych odmian warzyw oraz gatunków o długim okresie wegetacji, jak: kapustne, pomidory, warzywa korzeniowe.

Nawożenie w czerwcu roślin uprawianych w pojemnikach

Rośliny uprawiane w pojemnikach mają ograniczoną ilość podłoża i szybko wyczerpują zawarte w nim substancje odżywcze. Najczęściej stosujemy dostępne na rynku nawozy przeznaczone do roślin kwitnących.

Czerwcowe nawożenie nawozami naturalnymi - kompostem i gnojówkami

Kompost nie zawsze zaspokaja potrzeby roślin. Jeśli pomimo jego stosowania słabo rosną lub są bladozielone, należy je zasilić wyciągami roślinnymi, tzw. gnojówkami, czyli przefermentowanymi roztworami, m.in. z pokrzywy, mniszka i ze skrzypu.

Gnojówki przygotowuje się następująco: 1 kg świeżych roślin (ostatecznie suszonych w ilości 200 g) zalewa się 10 l wody. Fermentacja trwa 2–3 tygodnie. Należy często mieszać roztwór, by fermentacja zachodziła w warunkach tlenowych. Preparat jest gotowy, jeżeli podczas mieszania się nie pieni. Dodanie do roztworu 500 g mielonego dolomitu lub 6 kropli wyciągu z kwiatów kozłka lekarskiego (waleriany) osłabi wydzielający się nieprzyjemny zapach.

Gnojówka z pokrzywy. Rośliny zbiera się przed kwitnieniem. Gnojówka z pokrzyw jest bardzo bogata w składniki mineralne dobrze przyswajalne przez rośliny (azot, fosfor, potas, wapń, magnez i żelazo). Można ją stosować przez cały sezon w stężeniu 1:10 do podlewania gleby i w stężeniu 1:20 do oprysku roślin. Takie nawożenie jest szczególnie korzystne dla warzyw: kalafiora, selera, kapusty, ogórka, pomidora, a także roślin ozdobnych.

Gnojówka ze skrzypu. Gnojówkę sporządza się z roślin zebranych w ciągu całego okresu wegetacji, choć najlepiej jest je ścinać od czerwca do lipca. Stężenie do podlewania gleby i oprysku roślin wynosi 1:5. Dostarcza krzemu, wapnia, siarki, potasu i magnezu. Uodparnia też rośliny i zwalcza choroby grzybowe: mączniaki (prawdziwe i rzekome), rdzę, szarą pleśń i kędzierzawość brzoskwini.

Gnojówka z mniszka. Zbiera się kwitnące ziele od kwietnia do sierpnia. Gnojówkę stosuje się bez rozcieńczania do podlewania gleby, natomiast do oprysku roślin stosuje się nierozcieńczony wyciąg (1,5 kg mniszka na 10 l wody). Przyspiesza wzrost roślin i tworzenie się próchnicy w glebie.

