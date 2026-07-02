Dlaczego ogórki są gorzkie?

Pojawienie się goryczkowego smaku w ogórkach zauważalne jest przede wszystkim w uprawach gruntowych, rzadziej ten problem dotyka plantacji w szklarni. Smak goryczki nadają warzywom kukurbitacyny, to związki naturalnie występujące w ogórkach, których rolą jest m.in. odstraszanie szkodników. Jest to więc substancja wytwarzana przez ogórki i nie świadczy o ich chorobie, a wręcz odwrotnie, o zdrowej kondycji.

Związki kukurbitacyny gromadzą się w liściach, łodygach i korzeniach. Czasami tak się zdarza, że dostają się również do owocu ogórka. Przenikają od strony łodygi, dlatego najwięcej goryczki może znajdować się w najbardziej zielonych częściach ogórka, czyli u nasady. Kiedy dochodzi do wniknięcia gorzkich związków do ogórków? Dzieje się tak przede wszystkim w dwóch sytuacjach:

gdy uprawa ma za mało wody, jest przesuszona

gdy owoce ogórka są przejrzałe

Co zrobić, by ogórki nie były gorzkie?

Im młodsza odmiana ogórków, tym większe szanse na to, że ogórki będą miały łagodny, pozbawiony goryczki smak. Dlatego powinniśmy już na etapie wyboru nasion decydować się na takie odmiany, które nie będą zawierać goryczki. Warto wtedy zasięgnąć porady w sklepie ogrodniczym, albo wybrać stosunkowo nową odmianę. Polecane są np. polskie odmiany ogórków.

Należy też zadbać o podłoże, w którym rosnąc będą warzywa, dobrze się sprawdzi gleba wzbogacona kompostem. Ważne jest, żeby właściwie uprawiać ogórki. Dla rośliny ważnym minerałem, wpływającym na brak goryczki jest potas, bo pomaga on ogórkom pobierać odpowiednie ilości wody z gleby. Natomiast głównym powodem goryczkowatego smaku ogórków jest niedostateczna ilość wody. Jeśli roślina będzie przesuszona, zbyt rzadko podlewana, to wtedy jej owoce – ogórki staną się gorzkie. To warzywa, które lubią słoneczne stanowiska, ale też wodę, dlatego powinny mieć lekko wilgotną glebę. Można też stosować domowe sposoby nawożenia ogórków.

Rośliny należy regularnie, jednak nie zbyt obficie podlewać. Jeśli robimy to rzadko, co kilka dni, to wtedy ogórki gorzknieją.

Powinniśmy także sukcesywnie zbierać młode ogórki, a nie zostawiać na krzakach przejrzałych. Te duże, przerośnięte sztuki będą już miały gorzki smak, podczas gdy młode mogą być zupełnie pozbawione goryczki.

Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?

Najwięcej gorzkiej substancji może być zawarte w części zielonej, u nasady ogórka, natomiast część od strony kwiatu, jaśniejsza, może mieć mniej goryczki. Przyjęło się uważać, że obieranie ogórka od strony jaśniejszej i odcinanie zielonej końcówki sprawi, że ogórek nie będzie gorzki. Kierunek obierania od strony jaśniejszej powoduje, że nie przenosimy wtedy goryczki na całe warzywo. Jest to sposób, który czasami się sprawdza. Jednak bywa i tak, że nieprzyjemnego smaku nie da się pozbyć nawet stosując odpowiednią technikę obierania. Dodatkowo zwykle okazuje się, że gorzki jest cały zbiór, a nie pojedyncza sztuka.

Co można zrobić z takimi warzywami, gdy przeszkadza nam ich smark? Takie ogórki znakomicie nadają się do kiszenia. W trakcie procesu fermentacji ogórki stracą swój nieprzyjemny, gorzki smak.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny