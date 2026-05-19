Często na liściach gruszy zauważamy rdzawe plamy. To rdza gruszy - groźna choroba pojawiająca się jedynie na gruszach rosnących blisko jałowca sabińskiego. Obie te rośliny - grusz i jałowiec sabiński - są żywicielami grzyba Gymnosporangium sabinae.

Rdza gruszy występuje praktycznie tylko w ogrodach działkowych. W sadach towarowych rdza gruszy jest praktycznie niespotykana, gdyż nie rosną tam jałowce sabińskie.

Rdza gruszy: objawy

Pierwsze objawy rdzy gruszy pojawiają się najczęściej na przełomie maja i czerwca. Na górnej stronie liści gruszy można zaobserwować niewielkie, ale bardzo charakterystyczne, jaskrawopomarańczowe plamy. Z czasem plamy te powiększają się, a ich środek ciemnieje, tworząc czarne punkciki. Na spodniej stronie liścia latem, w miejscu plam, tworzą się stożkowate, żółtawe wyrośla, przypominające małe rogi. To skupiska zarodników grzyba, które jesienią zostaną uwolnione i z wiatrem przeniosą się na drugiego żywiciela.

Objawy mogą pojawiać się również (choć dużo rzadziej) na owocach, ogonkach liściowych i pędach. Porażone liście przedwcześnie opadają, co osłabia drzewo, hamuje wzrost i negatywnie wpływa na owocowanie w bieżącym i kolejnym sezonie.

Cykl życiowy rdzy gruszy

Rdza gruszy to patogen dwudomowy, co oznacza, że do pełnego cyklu rozwojowego potrzebuje dwóch różnych gospodarzy: gruszy i jałowca sabińskiego oraz jego licznych odmian ozdobnych, choć choroba może też występować na jałowcu pospolitym czy chińskim.

Wiosna - na pędach zainfekowanego jałowca pojawiają się pomarańczowe, galaretowate narośla. Produkują one zarodniki, które wiatr przenosi na odległość nawet kilkuset metrów, infekując młode liście gruszy.

Lato/jesień - na liściach gruszy rozwijają się wspomniane pomarańczowe plamy i stożkowate ecja. Uwalniają one inny typ zarodników, które z wiatrem wracają na jałowce, infekując je i zimując na ich pędach.

Cykl się zamyka. Bez obecności jednego z żywicieli, grzyb nie jest w stanie przetrwać.

Pierwsze objawy rdzy gruszy widoczne są już w maju na młodych liściach

Jak zapobiegać rdzy gruszy?

Zrozumienie cyklu życiowego choroby pozwala na skuteczne jej zapobieganie.

Izolacja przestrzenna - najskuteczniejszą metodą jest unikanie sadzenia w pobliżu grusz (w promieniu co najmniej 200-300 m) podatnych odmian jałowców, zwłaszcza jałowca sabińskiego. Jeśli już rosną w ogrodzie, należy je regularnie przeglądać i usuwać pędy z objawami choroby lub – w ostateczności – całkowicie je wykarczować.

- najskuteczniejszą metodą jest unikanie sadzenia w pobliżu grusz (w promieniu co najmniej 200-300 m) podatnych odmian jałowców, zwłaszcza jałowca sabińskiego. Jeśli już rosną w ogrodzie, należy je regularnie przeglądać i usuwać pędy z objawami choroby lub – w ostateczności – całkowicie je wykarczować. Wybór odpornych odmian gruszy - planując sadzenie grusz, warto wybrać odmiany uznawane za mniej podatne na rdzę, np. 'Paryżanka', 'Bera Hardy' czy 'Lukasówka'. Popularne odmiany, takie jak 'Faworytka' (Klapsa) czy 'Konferencja', są niestety bardziej wrażliwe.

- planując sadzenie grusz, warto wybrać odmiany uznawane za mniej podatne na rdzę, np. 'Paryżanka', 'Bera Hardy' czy 'Lukasówka'. Popularne odmiany, takie jak 'Faworytka' (Klapsa) czy 'Konferencja', są niestety bardziej wrażliwe. Higiena w ogrodzie - jesienią należy dokładnie wygrabić i usunąć (najlepiej spalić lub głęboko zakopać) wszystkie opadłe liście gruszy. To ogranicza ilość zarodników, które mogłyby przetrwać zimę.

Objawy rdzy gruszy na liściach

Zwalczanie rdzy gruszy – plan działania krok po kroku

Gdy choroba już zaatakowała, konieczne jest działanie kompleksowe.

Działania mechaniczne - gdy tylko zauważysz pierwsze plamy, natychmiast usuwaj porażone liście. Jeśli infekcja jest silna, usuń całe pędy. Ograniczy to dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

Opryski chemiczne – kiedy i czym pryskać? Opryski są najskuteczniejsze, gdy wykonuje się je zapobiegawczo i w kluczowych momentach rozwoju drzewa.

WAŻNE: Przed użyciem jakiegokolwiek środka zawsze sprawdzaj aktualny Program Ochrony Roślin Sadowniczych na dany rok! Rejestracje preparatów często się zmieniają. Skuteczne substancje czynne w walce z rdzą to m.in. difenokonazol czy kaptan.

Opryski wykonujemy w następujących terminach:

przed kwitnieniem: w fazie pękania pąków i ukazywania się zielonych końcówek liści,

w fazie białego pąka: tuż przed otwarciem się kwiatów,

po kwitnieniu: gdy opadną płatki kwiatowe.

Warto również profilaktycznie opryskać rosnące w pobliżu jałowce wczesną wiosną.

Metody ekologiczne i naturalne - dla zwolenników ekologicznej uprawy, wsparciem w walce z chorobami grzybowymi mogą być naturalne preparaty. Mają one głównie działanie wzmacniające i zapobiegawcze.

Oprysk ze skrzypu polnego - zawarta w skrzypie krzemionka wzmacnia ściany komórkowe roślin, utrudniając wnikanie patogenów. Przygotuj wywar lub gnojówkę i stosuj regularnie co 10-14 dni od wczesnej wiosny.

Wyciągi z czosnku i cebuli - mają właściwości grzybobójcze i mogą być stosowane pomocniczo.

