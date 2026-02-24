Kiedy przycinać grusze?

Sposób przycinania i formowania korony gruszy jest bardzo zbliżony do cięcia jabłoni i zabieg ten można przeprowadzić w podobnym terminie – od końca lutego do początków kwietnia (ostatecznie do momentu pękania pąków). Stara zasada sadownicza głosi, iż lepiej przyciąć drzewa owocowe późno, niż nie przyciąć ich wcale.

Jak prawidłowo przycinać grusze?

Zawiązywanie się pierwszych pąków kwiatowych i owoców ma miejsce zwykle po 4 latach od posadzenia drzew gruszy. Jednocześnie korona drzew zaczyna się coraz bardziej zagęszczać i wymaga prześwietlania – przerzedzania pędów, aby zapewnić, jak najlepszy dostęp światła do wszystkich gałązek.

Podczas cięcia gruszy nie należy usuwać krótkopędów, ponieważ właśnie na nich zawiązują się pąki kwiatowe, a później owoce. Ponadto, u owocujących grusz corocznie pojawia się w koronie sporo pionowo wyrastających młodych pędów. Te najdłuższe (powyżej 30 cm), powinno się usunąć, a pozostawić tylko krótsze i słabsze. W tym czasie (do piątego roku od posadzenia) prześwietlanie drzew polega przede wszystkim na regularnym usuwaniu drobniejszych gałązek, które rosną do wnętrza korony i krzyżują się. Trzeba jednak uważać, aby nie usunąć jednorazowo więcej niż 10-20% objętości korony.

Warto pamiętać o odpowiednim sposobie przycinania pędów, które tniemy zawsze lekko ukośnie, nie więcej niż 0,5–1 cm powyżej pąka lub rozgałęzienia. Unikamy także zostawiania długich kikutów (szczególnie po cięciu starszych gałęzi) - będą one zamierać, tworząc warunki do rozwoju chorób.

Od czego zależy intensywność cięcia gruszy?

Poza tym, intensywność cięcia gruszy należy także uzależnić od tempa wzrostu danej odmiany gruszy – te rosnące szybciej i mocniej wymagają silniejszego ciecia, niż te rosnące wolniej i słabiej. Jedno jest jednak pewne – drzewa zaniedbane i nie przycinane przez kilka lat mogą wymagać usunięcia nawet połowy gałęzi z korony.

Przy formowaniu gruszy ważne jest przyginanie

W przypadku grusz warto także pamiętać, że ważną rolę w formowaniu drzewek pełni przyginanie pędów – tak, by gałęzie układały się pod kątem możliwie jak najbardziej zbliżonym do prostego. Gałęzie gruszy z natury rosną pionowo i mają większą tendencję do wzrostu niż do owocowania. Jeśli wyrosną zbyt wysoko, utrudniony będzie to zbiór owoców i pielęgnację drzewa.

Zobacz galerię zdjęć: Cięcie drzew i krzewów owocowych

Cięcie starej gruszy. Kiedy i jak wycinać wilki gruszy?

Prześwietlenie starszych (nieprzycinanych) drzew gruszy polega, podobnie jak w przypadku jabłoni, na skróceniu wierzchołka drzewa oraz przerzedzeniu korony. Zbyt wysoki wierzchołek korony skraca się nawet około 3-4 m nad ziemią, ponad silną gałęzią boczną. Zabieg ten zwykle powoduje, że pojawi się sporo młodych, długich (nawet ponad metrowych) pędów, tzw. wilków – trzeba je wyciąć latem (od czerwca do sierpnia) lub kolejnej wiosny (w następnym cięciu zimowym).

Usuwanie wilków to ważny zabieg – jest konieczny, aby korona znów się nadmiernie nie zagęściła. Dodatkowo, pozostawienie wilków może spowodować powstanie nowego wierzchołka.

W odmłodzonym drzewie wystarczy pozostawić około 6-8 głównych konarów, w dwóch piętrach – po 3-4 konary na każdym piętrze. Jeśli mamy bardzo zaniedbane, długo nieprzycinane drzewa, należy z korony wyciąć od 1/3 do nawet połowy gałęzi, łącznie z wierzchołkiem. Warto także regularnie przerzedzać także drobniejsze gałązki owoconośne.

Jaki dzień wybrać na cięcie grusz?

Optymalne warunki atmosferyczne, w jakich wykonujemy ciecie, przyczynią się do szybszego gojenia się ran oraz zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych lub uszkodzeń drewna. Z tego względu do przeprowadzenia prześwietlania drzew owocowych, w tym gruszy, najkorzystniej jest wybrać niezbyt mroźny, bezdeszczowy (najlepiej słoneczny) dzień.

Czym przycinać grusze?

Bardzo ważne jest także przygotowanie odpowiednich narzędzi – ostrego sekatora, nożyc dwuręcznych (do grubszych pędów) lub piły (np. jednoręcznej typu „lisi ogon”).

Jak pielęgnować rany po cięciu pędów gruszy?

Większe rany powstałe po cięciu (np. po cięciu starszych konarów) warto zabezpieczyć przed wnikaniem patogenów. W tym celu wystarczy zasmarować powierzchnię rany farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu grzybobójczego co znacznie przyspieszy także gojenie się ran. Do tego celu można także użyć specjalnych preparatów dostępnych w sprzedaży (np. Funaben) albo specjalistycznych maści lub balsamów ogrodniczych do smarowania powierzchni ran powstałych po cięciach konarów.

