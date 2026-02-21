Budleja Dawida - motyli krzew

Budleja Dawida (Buddleja davidii), nazywana także motyli krzew, to okazały i dekoracyjny w czasie kwitnienia krzew ozdobny, sadzony w wielu ogrodach. Podobnie, jak w przypadku innych krzewów ogrodowych, warto przed cięciem zastanowić się, kiedy kwitnie dany gatunek.

Budleja Dawida należy do szybko rosnących krzewów, kwitnących na tegorocznych pędach w drugiej części lata (zakwita w czerwcu i kwitnie często aż do października), przyciągając przy okazji rzesze motyli (stąd inna nazwa „motyli krzew”) - to jedna z najbardziej miododajnych roślin.

Kiedy ciąć budleję? Ważny jest termin

W związku z tym, że budleja Dawida zakwita latem, potrzebuje cięcia wiosną i właśnie ten termin jest najlepszy. Nie zaleca się ciąć budlei zbyt wcześnie po zimie, ponieważ należy ona do roślin raczej wrażliwych na niskie temperatury i mogłaby po zbyt wczesnym cięciu ucierpieć.

Wiosenne cięcie budlei najlepiej przeprowadzić w drugiej połowie marca lub w kwietniu, gdy nie prognozuje się już przymrozków.

Nie należy ciąć budlei jesienią, ponieważ spowoduje to pobudzenie rośliny do wypuszczania młodych pędów, które najpewniej przemarzną, osłabiając także całą roślinę. Przed zimą można ewentualnie usunąć przekwitłe kwiatostany, a przy okazji warto zabezpieczyć krzew, wykonując kopczyk wysokości około 20 cm w dolnej części rośliny, by nie przemarzła. Najlepiej zaczekać aż na dobre zawita wiosna (np. przełom marca i kwietnia) i dopiero wtedy zabrać się za przycinanie budlei.

Zawsze warto stosować zasadę, że krzewy kwitnące latem, przycinamy wiosną, a te zakwitające wiosną przycinamy po kwitnieniu. Dzięki temu nie pozbawimy roślin pąków kwiatowych i kwitnienia w danym sezonie przez błędny termin cięcia.

Jak się przycina budleję na wiosnę?

Zanim chwycimy za sekator warto zawsze pamiętać o podstawowych zasadach cięcia roślin:

cięcie wykonujemy w suchy, najlepiej słoneczny dzień

do cięcia wybieramy ostre narzędzie, żeby ułatwić sobie prace i nie miażdżyć pędów rośliny

wykonujemy cięcia lekko skośnie (skos na zewnątrz rośliny), aby wilgoć nie zalegała na przyciętych fragmentach pędów - może powodować to rozwój chorób grzybowych.

Cięcie budlei nie jest skomplikowane, ale warto wziąć pod uwagę, że jej szybko przyrastające pędy mogą być grube i twarde. W takim wypadku sekator może okazać się za słaby i warto wyposażyć się w odpowiednie nożyce.

Nie należy bać się silnego ciecia, ponieważ krzew budlei bardzo dobrze się regeneruje, nawet jeśli zimą przemarzną jej pędy.

Przycinanie budlei Dawida polega na ścięciu wszystkich pędów na wysokość nie niższą niż około 20 cm nad ziemią. Poza tym warto wyciąć wszystkie pędy martwe, przemarznięte, słabe - cienkie, pokładające się itp. Po takim zabiegu budleja bardzo szybko odbija i wypuszcza pędy, na których zawiązuje kwiaty każdego roku. Z tego właśnie powodu, tak ważne jest coroczne, wiosenne cięcie budlei, które determinuje powstawanie młodych, jednorocznych pędów. Po silnym cięciu budleja szybko rośnie i w niedługim czasie może osiągnąć wysokość ok. 1,5 do grubo ponad 2 m.

Pamiętajmy, aby zawsze po cięciu zasilić rośliny nawozem azotowym (można także jesienią zasilić obornikiem lub kompostem) i podlać. W drugiej połowie lata warto dodatkowo systematycznie usuwać przekwitłe kwiatostany, co przedłuży okres kwitnienia krzewów.

Warto wiedzieć Co się stanie, jeśli nie przytniemy budlei? Oczywiście krzewy budlei mogą rosnąć w ogrodach bez regularnego cięcia, czy formowania i nie wpłynie to na ich żywotność. Jednak w takim przypadku należy się liczyć z tym, że zostaną one pozbawione swojego największego waloru ozdobnego – będą zdecydowanie słabiej kwitły, a kwiaty będą drobniejsze. Krzewy mogą być także bardzo mocno rozrośnięte i zagęszczone, jakby lekko zdziczałe. Warto więc corocznie wykonać nieskomplikowany w tym przypadku zabieg cięcia, aby cieszyć się różnokolorowymi, dużymi, stożkowymi kwiatami różnych odmian budlei i obecnością motyli wokół nich.

i Autor: Getty Images Niewłaściwie wykonane cięcie krzewu budlei Dawida może doprowadzić do braku kwitnienia

