Paciorecznik, zwany także kanną (od nazwy łacińskiej Canna) to jedna z najbardziej spektakularnych roślin uprawianych w ogrodzie. Ma wszechstronne zastosowanie, dlatego można ją sadzić w wielu ogrodowych zakątkach. Tworzy atrakcyjne kompozycje w obrębie gatunku (łączy się różne odmiany o zmiennej barwie kwiatów czy wielkości). To niesie za sobą konieczność pozyskania wielu sadzonek. Dlatego dobrym sposobem jest rozmnażanie generatywne kanny, czyli przez wysiew nasion. Jak i kiedy to robić?

Wady i zalety rozmnażania kanny z nasion?

Na początku trzeba zdać sobie sprawę, że rozmnażanie kanny przez wysiew nasion nie jest łatwe. Tylko część z nasion wykiełkuje, a produktów końcowych, czyli w pełni zdrowych, dobrze formowanych sadzonek będzie jeszcze mniej. W dodatku jest to metoda czasochłonna. W zależności od obranych terminów rozmnażania i efektywności uprawy istnieje szansa, że paciorecznik zakwitnie w pierwszym roku po posadzeniu. Jednakże nie można obierać tego jako pewnik, a raczej trzeba nastawić się, że bylina będzie kwitła od drugiego sezonu.

Warto wiedzieć, że przy rozmnażaniu kanny z nasion nie zawsze powiela się cechy roślin matecznych (np. oryginalny kolor kwiatów czy dwukolorowych liści). Może okazać się, że potomstwo różni się od nich, np. wygląda jak typowy gatunek. Tyle o mankamentach.

Jednocześnie dzięki rozmnażaniu generatywnemu może pojawić się coś nieoczekiwanego, niepowtarzalnego (inne niż roślina macierzysta, inne niż typowy gatunek). To pewnego rodzaju loteria i gratka dla osób lubiących eksperymentować z zielenią. Rozmnażanie kanny z nasion ma także inne zalety. Przede wszystkim w ten sposób można pozyskać dużą liczbę sadzonek (bardzo tanio). Oszczędza się na zakupie, a można wykonać nasadzenia na większej przestrzeni, ewentualnie wymienić się roślinami z innymi miłośnikami kwiatów.

Jak przygotować nasiona kanny przed wysiewem?

Nasiona paciorecznika mają bardzo twardą okrywę nasiennią (nieprzepuszczającą wody), co za tym idzie: w sposób naturalny kiełkują bardzo wolno. Proces należy usprawnić przez skaryfikację, czyli częściowe uszkadzanie okrywy nasiennej. Najbezpieczniejszą metodą (dla nasion, ale także naszych palców) jest szlifowanie skórki nasiona kanny pilnikiem bądź papierem ściernym.

Dodatkowo po skaryfikacji mechanicznej nasiona warto namoczyć w wodzie przez 1-2 doby. Są tak twarde i „zbite”, że od razu toną. Dzięki powyższym działaniom kiełkują szybciej i efektywniej (mniejsze straty).

Kiedy i jak wysiewać nasiona kanny?

Jednym z najlepszych terminów do wysiewu kanny jest przełom lutego i marca. Właściwym podłożem jest mieszanina uniwersalnej ziemi dla roślin doniczkowych z gruboziarnistym piachem (np. w proporcji 1:1). Takie podłoże jest co prawda mniej żyzne od jednorodnej kupnej ziemi, ale bardziej przepuszczalne, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Początkowo kanna nie wymaga dużych donic, dlatego nasiona wysiewa się do pojemników o średnicy 6-10 cm. Najlepiej siać pojedynczo, pomimo że część z nich nie wykiełkuje. Kiełkowanie jest nierównomierne. Zazwyczaj trwa od dwóch do sześciu tygodni. Pojemniki zaleca się ustawić na parapecie w najbardziej widnym pomieszczeniu w domu czy mieszkaniu. Opcjonalnie można korzystać ze szklarni bądź ogrodu zimowego. W wyższej temperaturze (np. temperaturze pokojowej) paciorecznik kiełkuje szybciej. Ważne jest, by temperatura utrzymywała się przynajmniej na poziomie 15-16°C.

Przesadzanie i pielęgnacja siewek kanny

Po około miesiącu od wykiełkowania (często przypada to na maj) sadzonki pacioreczników zaleca się przesadzić do donic (2-3-krotnie większych niż poprzednio). Przy sadzeniu grupowo w bardzo dużych pojemnikach (np. skrzyniach wykonanych na zamówienie u stolarza czy samodzielnie zbudowanych) trzeba pamiętać, że rośliny wymagają przynajmniej 30-40 cm przestrzeni (zanim zostaną posadzone w gruncie), a nawet 50-60 cm, jeśli pozostaną przez sezon w donicy. To i tak kompromis, gdyż paciorecznikom uprawianym w gruncie pozostawia się jeszcze więcej przestrzeni.

Rośliny można wystawić na zewnątrz od drugiej dekady maja. Po minięciu wiosennych przymrozków pozostawia się je w donicach lub sadzi w ogrodzie. Pierwszy sposób jest wygodniejszy, ale roślina jest bardziej uzależniona od człowieka, osiąga mniejsze rozmiary i słabiej kwitnie. W drugim przypadku paciorecznik osiąga pełnię swojej krasy, ale jesienią wymaga wykopania (często robi się to w październiku) i przeniesienia do chłodnego pomieszczenia.

Co zrobić, aby kanna pozyskana z nasion wytworzyła dorodne kłącze?

Przez pierwsze 2-3 lata uprawy kwiatostany po przekwitnięciu należy na bieżąco usuwać, gdyż jest to niepotrzebna strata energii dla paciorecznika. Dzięki temu roślina ma więcej sił, które przeznacza m.in. na budowę silnej bryły korzeniowej (kłączy). W kolejnych latach można czekać aż paciorecznik zawiąże nasiona, jeśli zamierza się ponownie rozmnażać go metodą generatywną. Oprócz tego nasiona kanny można pozyskać w sklepach, a także na forach branżowych (od innych miłośników kwiatów).

