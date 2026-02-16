Wiele osób zamiast kupować gotowe sadzonki kwiatów i warzyw do posadzenia w ogrodzie, przygotowuje rozsadę samodzielnie. Do wysiewu nasion wykorzystuje się nie tylko specjalistyczne skrzyneczki, wielodoniczki czy mnożarki, ale również rozmaite prowizoryczne pojemniki, takie jak kubeczki po jogurtach, serkach czy innych produktach spożywczych.

Ogrodnicy dbający o ekologię chętnie sięgają po produkty biodegradowalne, na przykład doniczki torfowe. W jakich jeszcze ekologicznych pojemnikach można wysiewać nasiona warzyw i kwiatów?

Przeczytaj też: Włókno kokosowe - co to jest i gdzie stosować? Wykorzystanie włókna kokosowego w uprawie roślin

Doniczki do wysiewu nasion z rolek po papierze toaletowym

Ekologicznym sposobem jest wykorzystanie do wysiewu nasion rolek po papierze toaletowym. Zamiast je wyrzucać do śmieci, możemy z powodzeniem zastąpić nimi inne pojemniczki, np. często używane plastikowe doniczki. To rozwiązanie tanie i dodatkowo wpisujące się w trend recyklingu i filozofię zero waste.

Przeczytaj też: Odkryj sekret zdrowej rozsady: doniczki torfowe idealne dla początkujących ogrodników!

Jak zrobić doniczki do rozsady z rolek po papierze toaletowym?

Z rolek po papierze toaletowym można zrobić jednorazowe doniczki do produkcji rozsady - ich rozmiar i kształt jest optymalny.

Do przygotowania rozsady używa się całych rolek albo przeciętych w połowie (wtedy z jednej rolki można zrobić dwie doniczki). Jedne rośliny wymagają głębszych pojemników, inne - płytszych. Całe rolki przydadzą się dla roślin, u których przygotowanie rozsady trwa długo (6-8 tygodni), a sadzonki dorastają do większych rozmiarów. Połówki rolek wykorzystuje się natomiast dla roślin, u których produkcja rozsady trwa krócej: 3-4 tygodnie.

Przeczytaj też: Jakie kwiaty uprawiamy z rozsady? Samodzielne przygotowanie rozsady kwitnących roślin jednorocznych

Wysiew nasion do doniczek z rolek po papierze toaletowym

Przygotowane rolki (całe lub połówki) należy z jednej strony zgiąć w ten sposób, aby utworzyły dno (zapobiegnie to wysypywaniu się ziemi podczas wypełniania nią doniczki).

Następnie do papierowych pojemników nasypujemy podłoża - może to być gotowe podłoże do wysiewu nasion, ewentualnie mieszanka podłoża torfowego i piasku.

Takie papierowe doniczki ustawiamy na tacy lub podstawce.

Następnie wysiewamy nasiona (na głębokość zależną od preferencji gatunku rośliny).

Po wysianiu delikatnie zwilżamy podłoże wodą.W jednej doniczce nie należy umieszczać zbyt wielu nasion.

i Autor: Getty Images Rolki po papierze toaletowym do przygotowania rozsady

Jak dbać o siewki w doniczkach z rolek?

Tace z doniczkami z rolek ustawiamy w ciepłym i nasłonecznionym miejscu (np. na parapecie okna). Wschodzące siewki należy pielęgnować podobnie jak rozsadę produkowaną w tradycyjnych pojemnikach. Pamiętajmy, by chronić je przed przeciągami i niskimi temperaturami.

Istotne jest regularne nawadnianie, nie wolno dopuścić do wysychania podłoża. W początkowej fazie wzrostu siewek najlepiej zraszać wschodzące rośliny przy pomocy zraszacza. Czasem trzeba to robić nawet dwa razy dziennie (najlepiej rano i wieczorem). Gdy rozsada będzie miała już kilka liści, zraszanie zastępujemy zwykłym podlewaniem.

Warto nakrywać rolki przezroczystą folią, by podnieść temperaturę kiełkowania. Nie zapominajmy jednak o odsłanianiu folii co jakiś czas, by wschodzące rośliny przewietrzyć (jeśli tego nie zrobimy, siewki zaczną gnić).

Czy sadzonki w rolkach można zakopać w ziemi?

Zwykle po kilku tygodniach rolki zaczną się rozkładać i stają się miękkie. Lepiej jednak nie sadzić sadzonek w tych papierowych doniczkach, ale przed sadzeniem delikatnie wyjąć je z rolek (przecinając je lub wypychając bryłę korzeniową do dołu) i sadzić do gruntu bez nich. Wtedy roślina ma lepsze warunki do rozwoju korzeni.

Przeczytaj też: Jak zrobić rozsadę w wytłaczankach po jajkach

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.