Przygotowując się do wysiewu nasion na rozsadę musimy zaopatrzyć się w nasiona, podłoże oraz pojemniki do wysiewu. Do wyboru mamy różnego rodzaju kuwety, skrzyneczki, tace oraz doniczki, wśród których bardzo popularne są doniczki torfowe.

Jak powstają doniczki torfowe?

Doniczki torfowe powstają głównie ze sprasowanego, a następnie wysuszonego torfu oraz pulpy drzewnej (celulozy), która działa jak naturalne spoiwo. Składniki miesza się z wodą, tworząc jednolitą masę. Następnie jest ona pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze wtłaczana do specjalnych form, które nadają im charakterystyczny kształt. Po wysuszeniu doniczki stają się sztywne, ale zachowują porowatą strukturę, która pozwala korzeniom oddychać i swobodnie przez nią przerastać po posadzeniu w ziemi.

Doniczki torfowe dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach:

Doniczki torfowe pojedyncze - okrągłe lub kwadratowe, idealne do przygotowania rozsady roślin większych oraz tych, które źle znoszą przesadzanie, jak arbuz, bakłażan, cukinia czy dynia.

Wielodoniczki torfowe, czyli połączone ze sobą zestawy kilku lub kilkunastu doniczek. Ułatwiają pracę przy dużej liczbie sadzonek – od siewu, przez pikowanie, aż po podlewanie. Należy jednak pamiętać, że przed wysadzeniem roślin do gruntu wielodoniczki trzeba ostrożnie rozdzielić, aby nie uszkodzić delikatnych korzeni. Ten typ jest polecany do uprawy m.in. papryki, pomidorów, pora czy kapusty pekińskiej.

Czy doniczki torfowe są dobre do przygotowania rozsady?

Doniczki torfowe są doskonałym wyborem do przygotowania rozsady, szczególnie w przypadku roślin, które mają wrażliwy system korzeniowy i źle znoszą przesadzanie. Należą do nich między innymi ogórki, dynie, cukinie, arbuzy, a także niektóre kwiaty. Dodatkowo porowata struktura doniczek torfowych pozwala na swobodny przepływ powietrza i wody, co sprzyja zdrowemu rozwojowi siewek i zapobiega gniciu korzeni.

Doniczki torfowe – zalety i wady

Do zalet doniczek torfowych należą:

Eliminacja szoku poprzesadzeniowego - roślinę sadzi się razem z doniczką.

Ochrona systemu korzeniowego - brak ryzyka uszkodzenia korzeni podczas sadzenia.

Biodegradowalność - doniczka rozkłada się w glebie, stając się jej częścią, nie generuje odpadów.

Dobra przepuszczalność - porowate ścianki zapewniają korzeniom dostęp do powietrza, zapobiegają przelaniu.

Niska cena i dostępność.

Do wad doniczek torfowych zaliczyć można:

Podatność na pleśń - przy zbyt dużej wilgotności i słabej cyrkulacji powietrza na ich powierzchni może pojawić się pleśń.

Szybkie wysychanie - torf szybko paruje, co wymaga regularnego kontrolowania wilgotności.

Jednorazowość - w przeciwieństwie do doniczek plastikowych, nie nadają się do wielokrotnego użytku.

Kwestie ekologiczne - wydobycie torfu budzi kontrowersje związane z ochroną torfowisk.

Kruchość – łatwo pękają, jeśli są suche.

Jak wysiewać nasiona w doniczkach torfowych?

Przygotujmy doniczki, podłoże i tacki czy kuwety, na których doniczki ustawimy.

Doniczki wypełniamy do 3/4 wysokości podłożem (zostawiamy około 1 cm wolnego miejsca od górnej krawędzi), bardzo delikatnie je ugniatając. Najlepsze będzie specjalistyczne podłoże do siewu i pikowania – jest lekkie, sterylne i ma niską zawartość składników odżywczych.

Doniczki ustawiamy ściśle obok siebie na plastikowych tacach, podstawkach czy kuwetach. Dzięki temu będą się nawzajem wspierać i wolniej tracić wilgoć.

Wysiewamy nasiona do doniczek - do każdej doniczki wysiewa się zazwyczaj 2-3 mniejsze nasiona (np. pomidora czy papryki - gdy pojawią się siewki, pozostawiamy w doniczce jedną, najsilniejszą, delikatnie usuwając pozostałe) lub jedno duże nasiono (np. dyni czy cukinii).

Na koniec nasiona przykrywamy cienką warstwą ziemi i zraszamy wodą (za pomocą spryskiwacza).

Doniczki z wysianymi nasionami ustawiamy w miejscu jasnym (bez bezpośredniego słońca), ciepłym i przewiewnym.

Trzeba mieć na uwadze, że doniczki torfowe zaczną się rozkładać krótko po wypełnieniu ziemią, dlatego w ciągu kilku tygodni należy rośliny wsadzić do gruntu, oczywiście razem z doniczkami.

i Autor: Ksenia Shestakova/ Getty Images Tace wypełnione doniczkami torfowymi z wysianymi nasionami ustawiamy najczęściej na okiennym parapecie

Jak podlewać rozsadę w doniczkach torfowych?

Podlewanie rozsady w doniczkach torfowych wymaga umiaru, by uniknąć przesuszenia lub zalania. W początkowej fazie kiełkowania utrzymujemy wysoką wilgotność - zapewniamy ją np. przykrywając doniczki z wysianymi nasionami folią (pamiętajmy o okresowym wietrzeniu!). Po wschodach zmniejszamy częstotliwość, podlewając co 2-3 dni, w zależności od warunków. Do podlewania używamy wody o temperaturze pokojowej. Podlewamy od dołu, wlewając wodę do kuwety – doniczki wchłoną tyle, ile potrzeba. Sprawdzamy wilgotność palcem: ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. Unikamy zraszania liści, by zapobiec chorobom grzybowym.

Kolor doniczki jest świetnym wskaźnikiem – ciemnobrązowy oznacza, że jest wilgotna, a jasny, że czas na podlewanie.

Jak sadzić rozsadę wyprodukowaną w doniczkach torfowych?

Gdy sadzonki osiągnęły już odpowiednie rozmiary i termin jest odpowiedni, wysadzamy je na miejsce stałe. Przed sadzeniem rośliny należy zahartować.

Rośliny sadzimy do gruntu razem z doniczkami torfowymi, w których rosną - to główny cel ich stosowania (minimalizująca stres dla rośliny). Sadzimy tak, by cała doniczka, łącznie z jej górną krawędzią, znalazła się pod powierzchnią ziemi. Zapobiegnie to tzw. efektowi knota, czyli wyciąganiu wilgoci z gleby przez wystającą krawędź doniczki.

Doniczki torfowe rozkładają się w ziemi w ciągu 1-3 miesięcy, w zależności od wilgotności i aktywności mikroorganizmów w glebie, wzbogacając ją w materię organiczną.

Warto wiedzieć Autor: Anastasia Babkina/ Getty Images Do produkcji rozsady można wykorzystywać doniczki plastikowe lub torfowe Doniczki torfowe czy plastikowe – co lepsze? Wybór zależy od priorytetów. Doniczki plastikowe są wielorazowe, tanie i świetnie trzymają wilgoć, ale wymagają wyjęcia rośliny, co zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia korzeni. Doniczki torfowe są idealne dla roślin wrażliwych na przesadzanie i dla osób ceniących ekologiczne, biodegradowalne rozwiązania.

