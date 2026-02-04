Kto chce mieć przez całe lato ogród pełen kwiatów, powinien uprawiać w nim rośliny jednoroczne. Kwitną długo, często do pierwszych przymrozków i zwykle są łatwe w uprawie. Wiele z nich sieje się wprost do gruntu, ale są też takie, które trzeba uprawiać z rozsady. Do obsadzenia dużego ogrodu potrzeba sporo roślin, a to niemały wydatek – warto więc trochę się potrudzić i wyhodować własne sadzonki na domowym parapecie. Podpowiadamy, jakie kwiaty uprawiamy z rozsady i jak samodzielnie przygotować rozsadę kwiatów.

Dlaczego niektóre kwitnące rośliny jednoroczne uprawiamy z rozsady?

Wiele gatunków roślin uprawianych w naszych ogrodach pochodzi z rejonów świata o łagodnym klimacie. Ich nasiona kiełkują w dość wysokiej temperaturze (18-20°C), a siewki rosną bardzo wolno. Po wysianiu wiosną nasion do gruntu trzeba by więc długo, czasami do jesieni, czekać na pierwsze kwiaty. Uprawianie w taki sposób wielu roślin jednorocznych, które giną wraz z nadejściem przymrozków, nie miałoby więc sensu. Dlatego ich rozsadę przygotowuje się wcześniej w ciepłym pomieszczeniu.

Galeria zdjęć: Rośliny jednoroczne kwitnące uprawiane z rozsady

Jakie kwiaty jednoroczne uprawiamy z rozsady?

Jeśli chcemy samodzielnie przygotować rozsadę roślin kwitnących, należy zabrać się do tego już zimą.

W styczniu i lutym należy wysiewać takich roślin jak: begonia stale kwitnąca, dalia zmienna, goździk ogrodowy, heliotrop peruwiański, koleus, lewkonia letnia, lobelia przylądkowa, petunia ogrodowa, szałwia błyszcząca i powabna, werbena ogrodowa, żeniszek meksykański.

W marcu wysiać należy: aster chiński, celozja srebrzysta, cynia wytworna, gazania lśniąca, lwia paszcza (wyżlin), niecierpek sułtański, rudbekia dwubarwna, szarłat zwisły, tytoń oskrzydlony.Większość tych roślin można też siać wprost do gruntu na początku maja, ale wówczas później kwitną.

Kiełkujące nasiona i siewki bardzo łatwo zapadają na choroby powodujące ich zamieranie. Można temu zapobiec, stosując właściwe podłoże i odpowiednio przygotowując nasiona.

Jakie podłoże do przygotowania rozsady?

Podłoże do wysiewu nasion i produkcji rozsady powinno być lekkie i przepuszczalne. Najlepsza jest mieszanka odkwaszonego torfu z piaskiem (na dwie części torfu jedna część piasku). Można kupić gotowe podłoże – ziemię do rozsady lub uniwersalną ziemię do roślin. Nie powinno się natomiast używać ziemi prosto z ogrodu, ponieważ są w niej bakterie i zarodniki grzybów powodujących choroby siewek. Taka ziemia bywa też zbyt zwięzła – w czasie podlewania na powierzchni gromadzi się woda i nasiona gniją.

Zaprawianie i wysiew nasion na rozsadę

Nasiona wysiewane na rozsadę powinny być zaprawione (czyli odkażone) przeciwko chorobom niszczącym siewki. W sprzedaży są nasiona już zaprawione (jest to oznaczone na etykiecie), ale można je też zaprawić samemu, wsypując do słoika z nasionami trochę Zaprawy nasiennej T, zakręcić słoik i potrząsać nim, żeby preparat oblepił nasiona.

Czasami, pomimo właściwego podłoża i nasion, niektóre siewki zamierają. Trzeba je usuwać, gdyż są prawdopodobnie porażone przez zgorzel siewek, a pozostałe rośliny należy opryskać preparatem grzybobójczym w stężeniu podanym na opakowaniu.

Hartowanie rozsady kwiatów przed posadzeniem w ogrodzie

Rośliny uprawiane w domu są delikatne, dlatego przed posadzeniem w ogrodzie powinny przejść hartowanie. Najpierw przez trzy-cztery dni przenosi się je na kilka godzin na dwór do cienia (nie wolno stawiać ich na słońcu, bo promienie mogą przypalić delikatne liście) lub szeroko otwierać okna w pomieszczeniu, w którym stoją. Przez następne trzy-cztery dni zapewnia się im kontakt ze świeżym powietrzem przez cały dzień, a na noc zabiera je do domu lub zamyka okna.

Kiedy sadzić rozsadę do gruntu?

Rośliny można sadzić w ogrodzie, gdy miną nocne przymrozki, czyli po 15 maja (po Zimnej Zośce). Najlepiej wybrać pochmurny i spokojny dzień, żeby promienie słońca i wiatr nie wysuszały wrażliwych, nieukorzenionych w nowym miejscu.

