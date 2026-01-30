Gdy zima jest bezśnieżna dużym zagrożeniem dla roślin w ogrodzie jest mróz. Dlatego w lutym należy zadbać, aby zwłaszcza bardziej wrażliwe gatunki roślin były dobrze osłonięte. Rośliny pokojowe i rośliny przechowywane w pomieszczeniach także wymagają zimą szczególnej troski. Zadbajmy o nie! Oto kalendarz prac na luty.

Jak dbać w lutym o drzewa i krzewy?

Podobnie jak w styczniu, także w lutym należy co jakiś czas sprawdzać osłony na krzewach ozdobnych i jeśli to konieczne poprawić je i uzupełnić. Jeśli są duże opady śniegu, regularnie oczyszczamy z niego drzewa i krzewy, aby się nie połamały. Karczujemy stare i chore egzemplarze.

Jeżeli nie ma mrozu, można ciąć:

żywopłoty z krzewów iglastych – trzeba to zrobić przed rozwojem pąków,

krzewy ozdobne kwitnące późną wiosną lub latem – usuńmy pędy suche, chore, rosnące do wewnątrz krzewu.

Prace w lutym przy drzewach i krzewach owocowych

Bielenie drzew

W lutym w ogrodzie pobielmy jeszcze raz wapnem pnie drzew owocowych, aby uzupełnić warstwę zmytą przez opady. Jeżeli nie bieliliśmy ich w styczniu – zróbmy to w lutym – jeszcze nie jest za późno, bo najczęściej słoneczne, mroźne dni zdarzają się właśnie w tym miesiącu.

Sprawdzanie zimowych osłon

Sprawdzamy osłony założone na pnie drzewek ochraniające je przed ogryzaniem przez zwierzęta. Sprawdzamy, czy gryzonie nie uszkodziły nasady pni drzewek owocowych posadzonych jesienią, jeśli zauważymy oznaki żerowania, rozłóżmy trutki. Oczyszczamy pnie drzew – usuwamy popękaną korę; zdejmujemy i palimy opaski lepowe założone jesienią (jeśli to konieczne możemy założyć nowe). Zbierajmy i niszczmy zimujące na drzewach i krzewach formy szkodników. Jeśli nie zrobiliśmy tego w poprzednich miesiącach – w lutym usuwamy z drzew owocowych zeschnięte i zgniłe owoce oraz pozostałe liście – mogą na nich rozwijać się grzyby chorobotwórcze.

Cięcie krzewów i drzew w lutym

W drugiej połowie lutego rozpoczynamy cięcie porzeczek i cięcie agrestu (zabieg ten należy wykonać, zanim rozwiną się nowe pączki), a pod koniec miesiąca, jeśli dni są cieplejsze – cięcie winorośli. Porzeczki, które posadziliśmy jesienią, przycinamy nad czwartym oczkiem – przyczyni się to do lepszego rozkrzewienia rośliny. Natomiast ze starszych roślin, już owocujących, wycinamy pędy najstarsze, pokładające się, cienkie i słabe. Usuwamy także pędy chore i porażone przez szkodniki wycinając je tuż przy ziemi. Pamiętajmy, że porzeczka czarna tworzy pączki kwiatowe wyłącznie na pędach jednorocznych, dlatego nie wolno ich usuwać, wycinamy tylko pędy stare. Porzeczka czerwona i biała kwitną na krótkopędach – aby dobrze się rozkrzewiały, wszystkie pędy jednoroczne skracamy na wysokości 50 cm nad ziemią.

Także w drugiej połowie lutego wykonujemy cięcie prześwietlające drzew owocowych. Jako pierwsze zabiegowi temu poddajemy wytrzymałe na mróz odmiany jabłoni. Wszystkie rany zabezpieczamy smarując je preparatem grzybobójczym (np. Funaben T). Przy zabiegu cięcia zawsze usuwamy wszystkie gałęzie z objawami chorób. Wycinamy pędy pokładające się na siebie i zachodzące na siebie, wzajemnie się cieniujące – wszystko po to, aby do pozostałych gałęzi docierało jak najwięcej światła. Usuwamy także pędy, które konkurują z przewodnikiem oraz wszystkie wilki i odrosty. Zabieg cięcia należy przeprowadzać w suche, ciepłe dni, gdy temperatura jest wyższa niż -5 st. C. W lutym karczujemy stare i chore krzewy i drzewa.

Jakie opryski w lutym w ogrodzie?

Już zimą rozpoczynamy zwalczanie szkodników i chorób roślin. Przeczytaj jakie opryski przeprowadza się w lutym.

Rośliny cebulowe w lutym

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, przeglądamy przechowywane cebule, bulwy i karpy dalii, mieczyków, pacioreczników, begonii i innych roślin niezimujących w gruncie. Wszystkie chore egzemplarze usuwamy. Jeśli zima jest łagodna, to już pod koniec lutego mogą zakwitnąć śnieżyczki (przebiśniegi), krokusy i ciemiernik.

Co wysiewamy w lutym?

W mieszkaniu wysiewamy do pojemników nasiona roślin jednorocznych uprawianych z rozsady (aster chiński, begonia stale kwitnąca, gazania lśniąca, heliotrop peruwiański, lwia paszcza, lobelia przylądkowa, lewkonia letnia, petunia ogrodowa, szałwia błyszcząca, żeniszek meksykański, a pod koniec miesiąca kobea pnąca). Pojemniki wypełniamy mieszaniną ziemi z piaskiem i torfem w proporcji 2:1:1 lub gotową ziemią zakupiona w sklepie ogrodniczym bądź kwiaciarni (na rynku dostępne są specjalne podłoża do siewu). Po wysianiu nasiona przysypujemy warstwą podłoża o grubości 3–5 mm i zakrywamy pojemniki folią, aby zapewnić wilgotność. Optymalna temperatura kiełkowania ozdobnych roślin jednorocznych wynosi 20–22 st. C.

Co robić w lutym na balkonach i tarasach?

Zimozielone rośliny rosnące w pojemnikach, które na zimę pozostawiliśmy na zewnątrz, wymagają teraz szczególnej opieki. Gdy tylko przyjdzie odwilż, musimy je podlewać, ponieważ inaczej grozi im susza fizjologiczna. Jeśli jest bardzo zimno i do tego bezchmurnie, rośliny trzeba osłonić cieniówką (np. papierem lub agrowłókniną), aby ograniczyć bezpośrednią operację słoneczną i parowanie.

W lutym sprawdzamy rośliny przechowywane w pomieszczeniach

Rośliny uprawiane w pojemnikach, a przechowywane w chłodnych pomieszczeniach, takie jak fuksje, lantany, oleandry, zacznijmy obficiej podlewać i po paru dniach przenieśmy w cieplejsze miejsce. Rośliny te już niedługo rozpoczną wegetację, dlatego dobrze przesadzić je do świeżego podłoża. Jeśli mamy egzemplarze o dużych rozmiarach, nie wymieniamy w donicy całej ziemi, a tylko jej wierzchnią warstwę. Dwa tygodnie po przesadzeniu rozpoczynamy zasilanie nawozem dla roślin kwitnących.

Pod koniec miesiąca przygotowujemy sadzonki pelargonii, fuksji, surfinii i innych roślin wieloletnich, które nie zimują na zewnątrz. Pobrane sadzonki ukorzeniamy w mieszaninie torfu z piaskiem utrzymując temperaturę 18–20 st. C. Po ukorzenieniu sadzimy je do doniczek. Pamiętajmy o zapewnieniu dostępu światła, aby młode rośliny nadmiernie się nie wyciągały.

Jak dbać o trawnik w lutym?

Rozbijajmy skorupę śnieżną, która tworzy się na trawniku, gdy nocą zamarza roztopiony w dzień śnieg. W ten sposób nie dopuścimy do powstawania pleśni śniegowej. Jeśli śniegu jest dużo, to zgarniamy go z trawnika, najlepiej pod drzewa. Nie wolno chodzić po trawniku, na którym zalega warstwa mokrego śniegu, ponieważ pozostaną widoczne wydeptane ścieżki, a nawet miejsca pozbawione trawy (tam, gdzie przechodzenie było intensywne). Po stopnieniu śniegu nawozimy trawnik ziemią kompostową z dodatkiem fosforu i potasu. Gdy murawa jest już wolna od śniegu, a ziemia rozmarznięta, wygrabiamy kępki mchu i sfilcowane źdźbła traw. Wykonujemy aerację, ewentualnie wertykulację oraz piaskowanie, jeżeli podłoże jest zbyt zwięzłe.

Kalendarz prac w lutym: staw i oczko wodne, kompost

Postępujmy tak samo, jak w poprzednich zimowych miesiącach: staramy się nie dopuścić do zamarznięcia lustra wody, a jeśli to się stanie, odpompujmy trochę wody, aby powstała pod lodem poduszka powietrzna, odgarniajmy śnieg nad najgłębszą częścią stawu, a jeżeli mróz trzyma kilka dni – zróbmy przerębel. Uzupełniajmy wyparowaną wodę w pojemnikach, w których zimują rośliny wodne w pomieszczeniach.

Dokładamy resztki organiczne do pryzmy kompostowej. Jeśli jest mróz – okrywamy pryzmę słomianą matą.

Domowe rośliny doniczkowe - kalendarz prac luty

Rośliny pokojowe podlewamy umiarkowanie, nie dopuszczając do przesuszenia bryły korzeniowej i jednocześnie nie zalewając jej. Liście spryskujemy wodą i odkurzamy. Pamiętajmy, że spryskiwania nie lubią rośliny o liściach pokrytych drobnymi włoskami, np. fiołki afrykańskie. Pod koniec miesiąca możemy zacząć przesadzanie roślin doniczkowych do świeżego podłoża. Średnica nowej doniczki powinna być większa o około 2 cm. Starym egzemplarzom o dużych rozmiarach można wymienić tylko wierzchnią warstwę ziemi.

