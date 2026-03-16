Truskawki należą do najbardziej lubianych owoców. Można uprawiać je zarówno gruncie w ogrodzie, jak i w doniczkach lub skrzynkach na balkonach i tarasach. W zależności od odmiany i typu sadzonki, można sadzić je od wiosny do nawet późnej jesieni. Jakie truskawki sadzi się wiosną i na co zwrócić uwagę przy wiosennym sadzeniu truskawek w ogrodzie?

Kiedy sadzi się truskawki do gruntu?

Sadzonki truskawek można sadzić przez większość sezonu (z wyjątkiem zimy i okresu letnich upałów), czyli od wczesnej wiosny do nawet późnej jesieni. Trzeba pamiętać jednak, że należy chronić je przed przymrozkami, np. przykrywając białą agrowłókniną.

Ogólnie uznaje się, że najlepiej posadzić truskawki wiosną – w marcu i kwietniu, ponieważ tak posadzone rosną najszybciej i wydają najbardziej obfity plon. Jednak zanim posadzimy truskawki, warto wiedzieć jaki termin sadzenia będzie najlepszy dla danego rodzaju sadzonek truskawek.

Termin sadzenia truskawek a rodzaje sadzonek

Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy sadzonek truskawek, a niektóre z nich najlepiej posadzić w konkretnym okresie w trakcie sezonu:

Wiosna (ale też wczesna jesień) jest zwykle najlepszym okresem do sadzenia sadzonek truskawek tzw. frigo, czyli z gołym korzeniem. Nazwą frigo określane są sadzonki pozyskane (wykopane z gruntu) w okresie spoczynku zimowego i umieszczone w chłodni. Ujemna temperatura zabezpiecza i konserwuje sadzonki, dzięki czemu można przechowywać je nawet przez wiele miesięcy. Odkryte korzenie i dostępność głównie wiosną sprawiają, że najlepiej posadzić je od razu do gruntu, czyli optymalnie od marca do maksymalnie pierwszych tygodni maja.

W amatorskiej uprawie truskawek bardzo popularnym rodzajem sadzonek są tzw. sadzonki zielone, czyli pozyskane ze starszych, już rosnących roślin matecznych. Zwykle sadzonki takie pozyskuje się i rozsadza głównie pod koniec okresu wegetacyjnego, czyli w sierpniu/wrześniu i wtedy sadzi, ale można zrobić to także wiosną.

Innym, prostym sposobem posadzenia truskawek jest zakupienie ukorzenionych sadzonek w doniczkach. Można kupić i posadzić je niemal przez cały sezon (wiosna-lato), ale lepiej unikać okresu największych letnich upałów.

Przeczytaj też: Truskawki na balkonie - uprawa truskawek w pojemnikach

Zobacz galerię zdjęć: Wiosenna pielęgnacja truskawek

Na co uważać przy sadzeniu truskawek wiosną?

Choć wiosna to optymalny czas na sadzenie truskawek w ogrodzie, to najlepiej poczekać, aby za oknem panowały już korzystne warunki atmosferyczne.

Temperatura dla truskawki. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy ziemia w ogrodzie jest już rozmarznięta. Przyjmuje się, że dla sadzonek truskawek sadzonych wiosną (np. z gołym korzeniem) idealne, czyli bezpieczne warunki to temperatura na poziomie 15 °C.

Zabezpieczenie sadzonek truskawek. Gdy jednak wciąż zdarzają się przymrozki, a wypada już termin sadzenia sadzonek truskawek, warto odpowiednio je zabezpieczyć. W czasie sadzenia można najpierw rozłożyć na powierzchni gleby czarną agrowłókninę, a następnie w wyznaczonych miejscach na sadzonki naciąć ją i dopiero posadzić truskawki. Dzięki temu szybciej będzie nagrzewać się gleba i rośliny szybciej „wystartują”. Jako dodatkową osłonę przed wczesnowiosennymi przymrozkami i wsparcie szybszego ukorzeniania można zastosować przykrycie (osłonę) białą agrowłókniną od góry.

Jakość sadzonek truskawek. Trzeba pamiętać, ze powodzenie uprawy, w dużej mierze zależy także od wyboru dobrej jakości sadzonek. Powinny mieć one zdrowe, ładnie wybarwione liście oraz dobrze rozwinięte, mocne korzenie. Sadzonki słabe, przesuszone lub z plamami na liściach najlepiej od razu odrzucać i nie brać ich pod uwagę.

Przeczytaj też: Liście truskawek usychają, mają plamy, owoce pokrył nalot? Twoje truskawki chorują!

i Autor: Getty Images Sadzenie truskawek wiosną – w marcu i kwietniu - daje to, że rosną one najszybciej i wydają obfity plon

Gdzie sadzić truskawki?

W pierwszej kolejności należy przygotować stanowisko do uprawy truskawek - najlepiej będą rosły i owocowały w miejscu słonecznym lub ewentualnie lekko ocienionym, osłoniętym od silnych wiatrów i z dala od wysokich, rozłożystych drzew.

Przy wyborze miejsca warto też pamiętać, aby nie sadzić truskawek w miejscu gdzie poprzednio także rosły truskawki, ani bezpośrednio po pomidorach lub ziemniakach. Z kolei sadzone w zupełnie nowym, specjalnie przygotowanym miejscu mogą rosnąć nawet przez 3-4 lata. W celu przygotowania podłoża, najprościej po prostu wcześniej przekopać (spulchnić) glebę, mieszając ją przy okazji z nawozem organicznym (np. kompostem lub obornikiem). Optymalne do uprawy truskawek jest podłoże przepuszczalne, ale żyzne o lekko kwaśnym odczynie.

Jak sadzić truskawki? Jaki rozstaw między sadzonkami?

Przed sadzeniem zwilżamy dobrze korzenie sadzonek (lub podlewamy sadzonki uprawiane w doniczkach), a następnie sadzimy je w rzędach co 30 cm, pozostawiając między rzędami odległość około 60 cm.

Należy uważać, by nie sadzić za głęboko i nie zasypywać ziemią najmniejszego środkowego liścia (tzw. "serduszka") - szyjka korzeniowa (miejsce, z którego rozwijają się pąki kwiatowe) powinna znajdować się ponad powierzchnią gleby.

Po posadzeniu, glebę wokół sadzonek lekko ugniatamy i zawsze obficie podlewamy rośliny. Później trzeba je nawadniać przynajmniej dwa razy w tygodniu (najlepiej bezpośrednio pod roślinę do gleby, aby nie polewać liści), dopóki się nie ukorzenią. Później, w czasie wzrostu podlewamy młode truskawki w miarę regularnie, tak by gleba nie przesychała.

W pierwszym roku uprawy truskawek, przed kwitnieniem i owocowaniem, warto również wyściółkować glebę słomą między rzędami, dzięki czemu owoce nie będą się brudzić i gnić. Zabezpiecza to także sadzonki przed wysychaniem i przymrozkami, a dodatkowo z czasem słoma rozłoży się i wzbogaci glebę w próchnicę, co odżywi rośliny.

Nie przegap:

QUIZ. Truskawki bez tajemnic? Test dla prawdziwych miłośników i znawców truskawek Pytanie 1 z 14 Kiedy dojrzewają truskawki? W marcu Na przełomie maja i czerwca Jesienią Następne pytanie

Ściółkowanie truskawek ściętą trawą