Czy pomidory zapylają się same?

Kwitnące krzewy pomidorów to zwykle sygnał, że niedługo pojawią się liczne owoce. Jednak by do tego doszło, kwiaty powinny zostać zapylone. Jeśli tak się nie stanie, to owoców nie będzie. W przypadku pomidorów rosnących w gruncie problem z zapylaniem rzadko się pojawia. A to dlatego, że pomidor jest rośliną dwupłciową i samopylną - wystarczy podmuch wiatru, by zapylić kwiat. U rośliny wprawionej w delikatny ruch pyłek z pręcików kwiatów spada i dociera do słupka, by zapylić znamię słupka. Pomidory gruntowe są stale poruszane przez wiatr, deszcz, ale i odwiedzane przez owady, które przenoszą pyłek, więc zwykle owoce łatwo się zawiązują. Inaczej jest w szklarni czy tunelu. W takiej uprawie roślinom trzeba pomóc w zapylaniu.

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Kiedy pomidory uprawiane pod osłonami zawiążą owoce?

Pomidory pod osłonami powinny mieć zapewnione określone warunki, które pomogą do zawiązaniu owoców. Przede wszystkim szklarnie czy tunele w ciągu dnia powinny być otwarte, by dostarczyć do wnętrza świeżego powietrza, obniżyć wysoką temperaturę i wilgotność.

Należy zadbać o:

wilgotność powietrza, która powinna wynosić co najmniej 50 proc., ale nie więcej jak 70 proc. Gdy powietrze jest zbyt wilgotne, to pyłek się będzie sklejał i nie dojdzie do związania. W przypadku dużego poziomu wilgoci trzeba wietrzyć i wentylować szklarnię;

temperaturę, która nie powinna spaść poniżej 15ºC i wzrosnąć powyżej 35ºC. Do zmniejszenia temperatury najlepsze jest wietrzenie, a w okresie dużych upałów dobrze jest szklarnie zacienić, wówczas temperatura może spaść nawet o kilka stopni. Najlepsza temperatura do zawiązania owoców pomidorów panuje w granicach od 20 do 27°C.

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Jak zapylać pomidory domowymi sposobami?

Pomidory najlepiej zapylają się bardzo wcześnie rano albo późnym popołudniem, gdy minie okres najbardziej intensywnej pracy słońca. Dobrze jest więc wybrać te pory dnia, by zabiegi zapylania przyniosły jak najlepszy efekt.

By zapylić pomidory można zastosować różne sposoby, najbardziej skuteczne są w niewielkich szklarniach czy tunelach:

potrząsanie gałązek ręką to najbardziej popularna metoda na wsparcie pomidorów w zawiązaniu owoców. Poruszając krzakiem wzruszamy też pyłek z kwiatów i wspieramy roślinę w zawiązywaniu owoców;

głaskanie kwiatów niewielkim pędzelkiem – dzięki temu przenosimy na włosiu pędzla pyłek i pomagamy w zapyleniu;

dotykanie elektroniczną szczoteczką do zębów (szczoteczką soniczną) poszczególnych gałązek pomidorów. Szczoteczka poprzez drgania wprawia pomidory w delikatny ruch i dzięki temu dochodzi do strącania pyłku z kwiatów. Szczoteczka do zębów pełni tu rolę "elektrycznej pszczoły";

zachęcenie owadów do odwiedzin – w małych szklarniach i tunelach trzeba zadbać o to, by pomieszczenia miały dwie pary drzwi. Dzięki temu owady będą się swobodnie przemieszczać we wnętrzu. Natomiast przed wejściem do szklarni dobrze jest posadzić kwiaty, zachęci to owady, a przede wszystkim trzmiele do odwiedzin. Trzmiele bowiem wytwarzają rodzaj wibracji, która uwalnia pyłek z kwiatów;

zwilżanie kwiatów roztworem wody z cukrem – w szklance wody należy rozpuścić niecałe dwie łyżki cukru i w tym płynie zmoczyć po kolei kwiaty pomidorów. Można też użyć roztworu w inny sposób, wystarczy wlać go do spryskiwacza i popryskać kwiaty wodą z cukrem.

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Chemiczne wsparcie w zawiązywaniu owoców

W sytuacjach, gdy warunki w szklarni lub tunelu są wyjątkowo niesprzyjające dla naturalnego zapylania, na przykład z powodu utrzymujących się niskich temperatur lub problemów z wilgotnością, można sięgnąć po metodę hormonizacji. Polega ona na opryskiwaniu gron kwiatowych specjalnymi preparatami zawierającymi regulatory wzrostu, które stymulują roślinę do zawiązywania owoców nawet bez zapylenia. Jest to rozwiązanie stosowane częściej w uprawach towarowych, ale dostępne również dla hobbystów.

Zabieg należy przeprowadzać regularnie, średnio co 3-5 dni, w miarę rozkwitania kolejnych kwiatów w gronach. Ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta, ponieważ zbyt wysokie stężenie preparatu może prowadzić do zniekształcenia owoców i pogorszenia ich jakości. Warto też pamiętać, że pomidory uzyskane w ten sposób nie mają nasion i mogą zawierać mniej wapnia niż te zapylone w sposób naturalny.

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