Właściwości drożdży cenne dla roślin

Często stosowane w kuchni i dostępne w każdym sklepie spożywczym drożdże piekarskie są pożytecznymi organizmami jednokomórkowymi (należącymi do grzybów), które zawierają wiele cennych składników odżywczych (np. potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo, selen, witaminy z grupy B, białka i aminokwasy). Są one łatwo przyswajalne przez rośliny, co powoduje, że drożdże są bardzo cenną, naturalną alternatywą dla sztucznych nawozów mineralnych.

Odżywki przygotowane na bazie drożdży wspierają wzrost roślin oraz tworzenie zdrowego systemu korzeniowego pomidorów i ogórków, a także poprawia pobieranie przez nie substancji odżywczych. Ponadto, ich stosowanie odżywia podłoże oraz sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów glebowych, co podnosi odporność na infekcje grzybowe, ataki szkodników i różnego rodzaju stresy (np. susza). Z tego względu proste preparaty z drożdży, będące ich wodnym roztworem mogą być zarówno nawozem, jak i profilaktycznym środkiem ochrony roślin.

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Uprawa pomidorów – zobacz zdjęcia

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Odżywka z drożdży do pomidorów i ogórków

Wykorzystanie drożdży w ogrodzie jest świetną i tanią metodą naturalnego wspomagania roślin w ogrodzie. Nawóz oraz oprysk drożdżowy zaleca się stosować przede wszystkim w uprawie warzyw, np. pomidorów, ogórków, ale także krzewów i drzew owocowych oraz ozdobnych, w tym roślin doniczkowych w domu.

Odżywka z drożdży niefermentowanych

Najprostszym i najszybszym sposobem przygotowania preparatu wspomagającego wzrost ogórków lub pomidorów jest zastosowanie drożdży w formie niesfermentowanej. Jak to zrobić?

100 g (kostka) drożdży piekarskich, które można zakupić w każdym sklepie spożywczym, rozpuszczamy w 10 litrach ciepłej wody, dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka godzin. Po tym czasie roztwór z drożdży można już stosować (bez rozcieńczania) do podlewania ogórków lub pomidorów.

Odżywka z drożdży fermentowanych

Nieco inaczej przygotowujemy odżywkę z drożdży fermentowanych. Do rozdrobnionych 100 g drożdży dodajemy szklankę cukru, mieszamy, a następnie zalewamy całość ciepłą wodą i mieszamy. Roztwór pozostawiamy na dłuższy czas (około tygodnia) - aż zajdzie proces fermentacji. Przed zastosowaniem należy pamiętać, aby odżywkę rozcieńczyć z wodą (np. 1 litr roztworu na 5 litrów wody).

Takie odżywki z drożdży można stosować przez cały sezon (szczególnie w okresie wiosennego wzrostu ogórków i pomidorów oraz w czasie ich dojrzewania (co 2-3 tygodnie). Co ważne, odżywką taką możemy zarówno podlewać rośliny, jak i stosować ją jako nawóz dolistny.

Uprawa ogórków w ogrodzie. Zdjęcia

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Oprysk z drożdży na choroby i szkodniki pomidorów i ogórków

Dzięki swoim właściwościom, drożdże piekarskie możemy stosować też jako naturalny, ekologiczny środek ochrony roślin. Po sporządzeniu prostego preparatu w formie roztworu wodnego, rozpylamy go na rośliny przy pomocy opryskiwacza. Zawarte w nim drożdże osiadają na liściach, pędach i owocach roślin, tworząc naturalną barierę ograniczającą rozwój szkodliwych mikroorganizmów oraz chorób grzybowych.

Jak przygotować i stosować oprysk ochronny z drożdży?

Do przygotowania prostego, naturalnego oprysku ochronnego, potrzebnych jest 100 g, czyli kostka drożdży. Rozdrabniamy je, dodajemy do nich około 0,5 litra tłustego mleka i całość mieszamy w 10 l ciepłej wody. Dodatek mleka, bogatego w białko wzmaga działanie drożdży, co zwiększa skuteczność oprysku na roślinach. Dla poprawienia przyczepności oprysku, do roztworu warto dodać też kilka kropel płynu do mycia naczyń lub mydła w płynie.

Tak przygotowany roztwór roboczy należy dokładnie wymieszać, a następnie przy pomocy opryskiwacza rozpylić na roślinach. Zabieg taki najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, by nie narażać liści roślin na poparzenia słoneczne w trakcie dnia. Oprysk profilaktyczny można powtarzać co tydzień lub dwa w trakcie sezonu, ale jeśli zauważymy niepokojące objawy (szkodniki lub choroby) można pryskać częściej bez obawy, że zaszkodzimy roślinom.

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Oprysk z drożdży nie tylko do pomidorów i ogórków

Odżywki i opryski z drożdży można z powodzeniem stosować nie tylko w uprawie pomidorów i ogórków, ale też innych warzyw, szczególnie warzyw liściastych, np. sałaty czy szpinaku, a także ziół i roślin przyprawowych (bazylia, tymianek, pietruszka naciowa). Ta metoda wspomagania i ochrony roślin sprawdzi się też w przypadku roślin ozdobnych w donicach na balkonach i tarasach (np. pelargonii, petunii, surfinii) oraz popularnych kwiatów cebulowych, takich jak tulipany, krokusy czy hiacynty, poprawiając ich wzrost i kwitnienie.