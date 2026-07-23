Długotrwałe opady to duże wyzwanie dla trawnika

Choć woda jest niezbędna do wzrostu trawy, jej nadmiar może przynieść więcej szkody niż pożytku. Po kilku dniach intensywnych opadów gleba staje się mocno nasiąknięta, a znajdujące się w niej pory wypełniają się wodą. Korzenie mają wtedy ograniczony dostęp do tlenu, co osłabia całą darń i spowalnia jej regenerację.

Wilgotne środowisko sprzyja również rozwojowi mchów oraz chorób grzybowych. Jeżeli dodatkowo temperatura utrzymuje się na poziomie kilkunastu lub ponad dwudziestu stopni Celsjusza, na trawniku mogą pojawić się pierwsze przebarwienia, place żółknącej trawy czy charakterystyczny biały nalot świadczący o rozwoju pleśni śniegowej lub innych chorób grzybowych.

Nie oznacza to jednak, że po każdym tygodniu deszczu konieczna jest kosztowna renowacja trawnika. W większości przypadków wystarczy kilka prostych zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych we właściwym czasie.

Nie wchodź na mokry trawnik

To pierwszy i jednocześnie jeden z najczęściej popełnianych błędów. Mokra darń jest wyjątkowo podatna na uszkodzenia mechaniczne. Każdy krok powoduje ugniatanie gleby, a w miejscach częstego chodzenia mogą powstawać koleiny i trwałe nierówności.

Jeszcze większym problemem jest poruszanie się po trawniku ciężkim sprzętem, np. kosiarką samojezdną, taczką z ziemią czy samochodem. Mokra gleba łatwo się zagęszcza, co utrudnia późniejszy rozwój systemu korzeniowego.

Najlepiej odczekać przynajmniej jeden lub dwa dni od zakończenia opadów. Im cięższa i bardziej gliniasta gleba, tym dłużej warto poczekać z wejściem na trawnik.

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Nie koś trawy od razu po ulewie

Pokusa jest duża, szczególnie gdy trawa po deszczu zaczyna intensywnie rosnąć. Koszenie mokrego trawnika nie jest jednak dobrym pomysłem.

Mokre źdźbła sklejają się, przez co kosiarka nie ścina ich równomiernie. Efektem są poszarpane końcówki, które łatwiej ulegają chorobom i przesychaniu. Dodatkowo mokra trawa przykleja się do noży oraz wnętrza kosiarki, utrudniając jej pracę.

Najlepiej poczekać, aż trawnik przeschnie. Dobrym momentem będzie dzień, w którym gleba nie jest już grząska, a źdźbła są suche w dotyku. Warto także pamiętać, aby po okresie intensywnych opadów nie skracać trawy zbyt mocno. Bezpieczniej pozostawić wysokość około 5–6 cm, dzięki czemu darń szybciej się zregeneruje.

Usuń liście i gałęzie

Silny wiatr i deszcz często pozostawiają na trawniku liście, gałązki oraz inne zanieczyszczenia. Nie warto ich zostawiać na dłużej.

Warstwa mokrych liści ogranicza dostęp światła i powietrza do trawy, a jednocześnie tworzy idealne warunki do rozwoju pleśni oraz chorób grzybowych. Im szybciej zostaną usunięte, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia darni.

Do sprzątania najlepiej wykorzystać lekkie grabie wachlarzowe lub dmuchawę do liści, która nie naruszy mokrego podłoża.

Sprawdź, czy na trawniku nie stoi woda

Jeżeli nawet kilka godzin po zakończeniu opadów na trawniku nadal znajdują się kałuże, może to świadczyć o problemach z przepuszczalnością gleby lub niewłaściwym ukształtowaniu terenu.

Długotrwałe zastoiska wodne powodują zamieranie trawy i sprzyjają gniciu korzeni. W takich miejscach warto po ustąpieniu wilgoci wykonać aerację, czyli napowietrzenie podłoża. W bardziej problematycznych ogrodach konieczne może być wykonanie drenażu lub poprawienie spadków terenu.

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Autor: Inna-Sokolovska/ Getty Images

To dobry moment, aby napowietrzyć trawnik

Jeżeli gleba zdążyła już lekko przeschnąć, warto wykonać aerację. Polega ona na nakłuwaniu darni specjalnymi kolcami lub aeratorem.

Dzięki temu do korzeni dociera więcej powietrza, a woda podczas kolejnych opadów łatwiej wnika w głąb gleby zamiast pozostawać na powierzchni. Zabieg poprawia również rozwój systemu korzeniowego i zwiększa odporność trawnika na suszę.

Aeracja szczególnie dobrze sprawdza się na ciężkich, gliniastych glebach, które łatwo ulegają zagęszczeniu.

Uważaj na choroby grzybowe

Po długotrwałych opadach warto dokładnie obejrzeć trawnik. Żółte lub brunatne plamy, biały nalot albo śliskie fragmenty darni mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie.

Nie zawsze konieczne jest stosowanie środków ochrony roślin. Często wystarczy poprawić przewiewność trawnika, ograniczyć podlewanie oraz usunąć zalegający filc. Jeżeli jednak objawy szybko się nasilają, warto zastosować preparat przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych trawników zgodnie z zaleceniami producenta.

Czy po deszczu trzeba nawozić trawnik?

To zależy od jego kondycji. Jeżeli trawa jest intensywnie zielona i rośnie prawidłowo, nawożenie można odłożyć na później.

Inaczej wygląda sytuacja po bardzo intensywnych opadach. Duże ilości wody mogą wypłukać część składników pokarmowych z gleby. Gdy trawnik wyraźnie traci kolor lub rośnie wolniej niż zwykle, po ustabilizowaniu pogody można zastosować nawóz przeznaczony do letniej pielęgnacji trawników. Należy jednak unikać nawożenia bezpośrednio przed kolejnymi zapowiadanymi ulewami.

Jak zapobiegać problemom po kolejnych ulewach?

Choć na pogodę nie mamy wpływu, odpowiednia pielęgnacja może znacząco ograniczyć skutki intensywnych opadów.

Regularna aeracja, okresowa wertykulacja, usuwanie filcu oraz właściwe koszenie poprawiają kondycję darni i zwiększają jej odporność na nadmiar wilgoci. Ważne jest również unikanie zbyt niskiego koszenia, ponieważ dłuższe źdźbła lepiej chronią glebę i system korzeniowy.

Jeżeli w ogrodzie często tworzą się zastoiska wodne, warto rozważyć poprawę drenażu lub dosypanie piasku podczas piaskowania trawnika. To zabieg, który zwiększa przepuszczalność podłoża i ogranicza ryzyko powstawania kałuż.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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