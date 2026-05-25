Nawożenie trawnika podczas upałów – czy to dobry pomysł?

Ogólna zasada mówi jasno: podczas silnych upałów lepiej unikać nawożenia trawnika. Dotyczy to szczególnie dni, gdy temperatura przekracza 28–30 stopni Celsjusza, a ziemia jest mocno przesuszona.

Wysoka temperatura sprawia, że trawa znajduje się pod dużym stresem. Intensywne słońce powoduje szybkie odparowywanie wody, a korzenie mają utrudnione pobieranie składników odżywczych. Dodanie nawozu w takim momencie może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego. Największym zagrożeniem są nawozy azotowe. Azot pobudza trawę do intensywnego wzrostu, ale w czasie upałów murawa często nie jest w stanie wykorzystać tych składników w prawidłowy sposób. W rezultacie dochodzi do uszkodzenia źdźbeł i korzeni.

Czy to oznacza, że latem należy całkowicie zrezygnować z nawożenia? Niekoniecznie. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy i jak robić to bezpiecznie.

Dlaczego nawóz może „spalić” trawnik?

Wielu ogrodników przynajmniej raz spotkało się z charakterystycznymi żółtymi lub brunatnymi plamami pojawiającymi się po nawożeniu. To właśnie efekt przypalenia trawy. Dzieje się tak dlatego, że granulat nawozu pozostający na suchych źdźbłach działa bardzo agresywnie w wysokiej temperaturze. Substancje mineralne w połączeniu z mocnym słońcem mogą dosłownie uszkodzić tkanki rośliny.

Ryzyko jest jeszcze większe, gdy:

trawnik jest przesuszony,

nawóz został rozsypany nierównomiernie,

po nawożeniu nie wykonano podlewania,

użyto zbyt dużej dawki preparatu.

W czasie upałów nawet niewielki błąd może szybko stać się widoczny.

Co zrobić, jeśli nawożenie jest konieczne w upalne dni?

Jeśli jednak z jakiegoś powodu musisz nawozić w palne dni (np. zbliża się dłuższy okres deszczowy, a to jedyny moment), zastosuj następujące środki ostrożności:

Wybierz odpowiednią porę - nawozy rozsyp wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy słońce nie jest już tak intensywne, a temperatura zaczyna spadać. Nigdy nie należy rozsypywać nawozu w pełnym słońcu, szczególnie w godzinach południowych. Rozgrzana ziemia i suche źdźbła znacznie zwiększają ryzyko uszkodzeń.

Obficie podlej trawnik po nawożeniu, aby granulki nawozu rozpuściły się i przeniknęły w głąb gleby, z dala od źdźbeł trawy. Podlewanie powinno być tak intensywne, aby gleba była wilgotna na głębokość kilku centymetrów.

Unikaj nawożenia podczas ekstremalnych upałów - jeśli prognoza pogody przewiduje długotrwałe upały powyżej 28-30°C, lepiej jest wstrzymać się z nawożeniem i poczekać na spadek temperatury lub opady deszczu.

Jakie nawozy sprawdzają się podczas nawożenia trawników w upały?

Podczas letnich upałów najlepiej wybierać nawozy o łagodniejszym działaniu. Bardzo ważne jest ograniczenie dużych dawek azotu.

W okresie wysokich temperatur dobrze sprawdzają się:

nawozy długo działające, które uwalniają składniki stopniowo i są mniej agresywne,

nawozy organiczne,

preparaty z większą ilością potasu (potas wzmacnia odporność trawy na suszę i stres cieplny. Dzięki temu murawa lepiej radzi sobie podczas gorących dni),

nawozy przeznaczone specjalnie do letniego nawożenia trawnika.

Warto także pamiętać, że latem trawnik nie potrzebuje już tak intensywnego pobudzania wzrostu jak wiosną. Zbyt mocne nawożenie może sprawić, że trawa zacznie szybko rosnąć, ale jednocześnie stanie się bardziej podatna na przesuszenie.

Kompost to bardzo wartościowy, naturalny nawóz, który w łatwy sposób może przygotować każdy ogrodnik

Czy podlewanie po nawożeniu jest konieczne?

Tak – i to absolutnie kluczowe. Jeśli nawóz został rozsypany podczas ciepłej pogody, trawnik należy od razu obficie podlać.

Woda pomaga:

rozpuścić granulat,

przetransportować składniki do gleby,

zmniejszyć ryzyko poparzenia źdźbeł,

poprawić wchłanianie składników odżywczych.

Bez podlewania nawóz może długo zalegać na trawie i działać zbyt agresywnie.

Najlepiej podlewać trawnik rano lub wieczorem. Podlewanie w pełnym słońcu powoduje szybkie parowanie wody i może dodatkowo osłabiać murawę.

Podlanie trawnika po zastosowaniu nawozu w upały jest konieczne

Jak rozpoznać, że trawnik cierpi z powodu upałów?

Nie każdy żółknący trawnik oznacza brak nawozu. Bardzo często problemem jest po prostu niedobór wody i stres cieplny.

Objawy przeciążenia upałem to między innymi:

matowy kolor trawy,

żółknięcie końcówek,

wolniejszy wzrost,

suche i kruche źdźbła,

widoczne ślady po chodzeniu po trawie.

W takiej sytuacji najważniejsze jest regularne podlewanie, a nie natychmiastowe nawożenie.

Czy lepiej poczekać z nawożeniem aż miną upały?

W wielu przypadkach tak. Jeśli temperatura utrzymuje się przez kilka dni powyżej 30 stopni, rozsądniej jest odłożyć nawożenie do czasu ochłodzenia. Trawnik szybciej zregeneruje się po krótkim niedoborze składników odżywczych niż po przypaleniu nawozem. Uszkodzona murawa może wymagać później dosiewania trawy i długiej regeneracji.

Ogrodnicy często podkreślają, że latem mniej znaczy więcej. Delikatna pielęgnacja i odpowiednie podlewanie zwykle przynoszą lepsze efekty niż intensywne nawożenie.

Najważniejsze zasady nawożenia trawnika podczas upałów

Jeśli planujesz nawożenie latem, warto zapamiętać kilka podstawowych zasad:

nie nawoź w pełnym słońcu,

unikaj nawożenia podczas ekstremalnych upałów,

stosuj mniejsze dawki nawozu,

wybieraj preparaty długo działające,

zawsze podlewaj trawnik po nawożeniu,

najlepiej wykonuj zabieg rano lub wieczorem.

Dzięki temu murawa zachowa zdrowy wygląd i lepiej przetrwa najbardziej gorące dni sezonu.

Warto wiedzieć Nawożenie trawnika podczas upałów jest możliwe, ale wymaga ostrożności. Największym błędem jest rozsypywanie nawozu na suchą, rozgrzaną murawę w środku dnia. W takich warunkach łatwo o przypalenie trawy i trwałe uszkodzenia. Jeśli temperatury są bardzo wysokie, lepiej wstrzymać się z nawożeniem i skupić na regularnym podlewaniu. Gdy warunki staną się bardziej sprzyjające, można bezpiecznie zasilić trawnik odpowiednio dobranym nawozem.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika