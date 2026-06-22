Susza jest dla trawy wyzwaniem, murawa wtedy intensywnie rośnie. Żeby stale cieszyć się ładnym trawnikiem, trzeba o niego szczególnie dbać. W upalne dni trawnik potrzebuje życiodajnej wody. Jej niedobór, nawet w przypadku standardowych letnich temperatur i stopnia nasłonecznienia, źle wpływa na jakość trawy. Powoduje żółknięcie i zasychanie źdźbeł. A co z koszeniem trawnika w upały? Jak i kiedy to robić, żeby trawie nie zaszkodzić?

Koszenie trawy w czasie suszy - czy w ogóle to robić?

Trzeba wiedzieć, że podczas bardzo gorących i słonecznych dni trawa rośnie wolniej. Można by przypuszczać, że w takich warunkach nie trzeba jej kosić. Jednak, niezależnie od aury, koszenie trawnika należy wykonywać systematycznie (np. raz w tygodniu). Trawnik koszenia potrzebuje regularnie. Nie da się tego robić na zapas, bo za niskie koszenie sprawia, że odsłonięte zostają delikatne części trawy, które słońce przypala, i darń zaczyna przypominać ściernisko. Kosiarka musi mieć ostry nóż, bo tępy poszarpie źdźbła, które będą na końcach zasychały.

Głównym powodem zalecanego koszenia, nawet gdy darń jest niska, jest niedopuszczenie do zakwitnięcia źdźbeł trawy. Celem rośliny jest wytworzenie nasion, ale w przypadku trawy, przekwitnięta darń zasycha i bardzo trudno jest ją odbudować, przywrócić do życia. Dlatego, pomimo upału, pomimo niewielkiej wysokości trawy, należy ją skosić. Dzięki temu uchronisz trawnik przed tworzeniem się na nim wysuszonych "łysych" plam. Po koszeniu trawnik należy nawodnić. Trzeba to robić już po wygrabieniu pokosu.

Kiedy kosić trawnik w upał? Rano czy wieczorem?

Trawę można kosić zarówno rano, jak i wieczorem, kiedy słońce nie operuje. Ale, uwaga. Rano jest rosa - mokrą trawę trudniej się kosi, tępią się wtedy tez ostrza kosiarki. Lepiej więc trawę kosić wieczorem. Poza tym, trawnik skoszony późnym popołudniem czy wieczorem będzie miał całą noc na regenerację.

Jak kosić trawę w upalne dni? Na jaką wysokość?

W czasie gorącego lata nie wolno ścinać więcej niż 1/3-1/2 wysokości źdźbeł. Zostawiajmy je więc dłuższe. Nieco rzadziej starajmy się kosić trawę, nie raz w tygodnia, a raz na 2 tygodnie. Nie zostawiajmy też skoszonej trawy na ziemi – jeśli nie mamy kosiarki z koszem, powinniśmy ja zgrabić.

Podlewanie trawnika w upały - ważne zasady

Podczas upałów trawa szczególnie potrzebuje wody. Bez niej narażona jest na rozwój kolonii mrówek (zwłaszcza na glebach lekkich). Najbardziej wrażliwe na przesychanie są młode trawniki, bo ich korzenie rosną jeszcze płytko. Ostrożność w nawodnieniu trzeba zachować w deszczowe lato, bo utrzymująca się przez dłuższy czas nadmierna wilgotność gleby może być przyczyną rozwoju mchów i chorób grzybowych.

Trawnik latem potrzebuje 20-30 l wody na 1 m² na tydzień. Kiedy jest sucho, dostarcza się ją w dwóch dawkach, czyli 10-15 l co trzy-cztery dni. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, a obficie, niż codziennie małą ilością wody (powinna ona dotrzeć na głębokość 20 cm). Należy to robić rano, gdy gleba nie jest jeszcze nagrzana, a parowanie jest minimalne. Wieczorne nawadnianie też jest dopuszczalne, ale trzeba być bardzo wyczulonym na pierwsze objawy chorób grzybowych w porę im przeciwdziałając. Bardzo istotne jest również, aby różnica temperatur pomiędzy rośliną a wodą była niewielka oraz by zminimalizować parowanie.

Należy pamiętać, że trawy nie należy podlewać w palących promieniach słońca, ze względu właśnie na dużą różnicę temperatur i natychmiastowe parowanie wody, która nie zdąży wsiąknąć w podłoże. Ostre promienie słońca mogą też przypalać darń skupiając się w kroplach wody jak w soczewce.

Autor: Mykola Sosiukin/ Getty Images W przypadku dużego ogrodu warto zainwestować w podziemny system nawadniający

Jak dbać o trawnik w czasie suszy - nie tylko podlewanie

Śledząc prognozy pogody i spodziewając się fali upałów, możesz pomóc trawie przetrwać ten trudny okres zasilając trawnik nawozem zawierającym potas. Szczególnie istotne jest dostarczanie tego pierwiastka w sytuacjach „stresujących” dla roślin, a taką jest susza. Wnikający do komórek potas pozwala roślinom utrzymać wodę.

Z punktu widzenia dobrej kondycji trawnika, kluczowym elementem koszenia jest precyzja cięcia i ostrość noży. Zapewniają one cięcie, które nie rani darni. Trawa uszkodzona przez tępe ostrza traci więcej wody, dlatego zawsze, nie tylko w upalnym okresie, warto zadbać o sprzęt wysokiej jakości, wyposażony w ostrza zapewniające precyzję cięcia oraz opcje regulowania wysokości koszenia.

Najnowocześniejszym rozwiązaniem, gwarantującym prawidłowe skoszenie trawnika o wybranej porze jest robot koszący. Inteligentny i samodzielny, kosi trawnik wedle życzenia właściciela, który po zaprogramowaniu robota, nie musi martwić się ani o kondycję trawy w upalne dni, ani o koszenie podczas urlopu.

Warto wiedzieć Podlewanie trawnika podczas upałów: system zraszaczy Najwygodniejszym sposobem nawadniania trawników, zwłaszcza o dużej powierzchni, są różnego rodzaju systemy zraszaczy. Nie wymagają stałej obsługi, a te nowoczesne można ustawić na automatyczne włączenie o konkretnej godzinie. Systemy te mogą być zasilane wodą z motopomp przystosowanych do łączenia z systemami zraszającymi.

Letnie nawożenie trawnika

Szybko rosnąca murawa potrzebuje dokarmienia, czyli nawozów mineralnych. Częstotliwość zabiegu zależy od zastosowanego nawozu. Preparat wolno działający stosuje się tylko raz – wiosną. Jednak większość popularnych środków aplikuje się co cztery-sześć tygodni. Darń zasilamy po koszeniu, najlepiej przy pochmurnej pogodzie i przed deszczem. Nawóz należy rozsiewać równo, a następnie podlać trawnik, by spłukać go z trawy (sole z nawozu mogą uszkodzić źdźbła). Należy się stosować do zalecanych dawek, bo przenawożenie jest niekorzystne – powoduje wybujałość traw, ich osłabienie i podatność na choroby.

Autor: evgenyb/ Getty Images Wiosenne nawożenie trawnika jest bardzo ważne dla dalszego wzrostu murawy