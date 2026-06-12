Zwalczanie os należy traktować jako ostateczność, gdy rzeczywiście sprawiają problem w ogrodzie. Gdy już zdecydujemy się to zrobić, działania powinny być skuteczne. Jednym ze sposobów (niejedynym) jest montaż samodzielnie wykonanych pułapek na osy.

Osy - owady niepożądane

Osy uchodzą za niepożądane w ogrodzie ze względu na ryzyko użądlenia, które jest bolesne, a groźne u osób uczulonych na jad. I rzeczywiście niepokojone owady, np. odganiane gwałtownymi ruchami mogą reagować właśnie w ten sposób. Jeszcze większy problem pojawia się, gdy owady nie przybywają do ogrodu pojedynczo, lecz zakładają gniazdo, np. w obiektach małej architektury, w dziuplach, budkach lęgowych czy pod zadaszeniem tarasu. Wtedy można spodziewać się częstych odwiedzin, zwłaszcza podczas spożywania posiłków na świeżym powietrzu.

Pewnym zabezpieczeniem jest instalacja moskitier (w oknach, a nawet w altanach). To może być dobra alternatywa (ochrona) dla bardziej inwazyjnych metod zwalczania.

Jaką rolę pełnią osy w ogrodzie?

Osy są nie tylko intruzami w ogrodzie, lecz pełnią ważną rolę przyrodniczą. To drapieżniki, które atakują inne owady, często będące szkodnikami roślin uprawnych. Żywią się nawet... żarłocznymi gąsienicami, które dokonują spustoszenia w warzywniku czy sadzie. Zwalczają także mszyce i mączliki. Co istotne, zapylają rośliny, w tym gatunki trujące, niechętnie odwiedzane przez pszczoły i trzmiele. Nie mają dużego znaczenia jako zapylacze, raczej są „uzupełnieniem”. Dokładają swoją cegiełkę do równowagi biologicznej w przyrodzie.

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Kiedy powinno się zwalczać osy w ogrodzie?

Pierwszy przypadek to występowanie dużej populacji os (gniazd), które rzeczywiście stają się uciążliwe i nie pozwalają cieszyć się przebywanie w ogrodzie. Drugi przypadek to uczulenie na jad osy któregoś z domowników. Wiadomo, że w takiej sytuacji stawia się przede wszystkim na bezpieczeństwo.

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Jak zrobić i zamontować pułapkę na osy?

Najprostsze pułapki na osy wykonuje się z butelek PET. Butelkę z tworzywa sztucznego (np. o pojemności 1,5 l) po wodzie mineralnej należy przeciąć na 1/3 wysokości. Następnie górną część umieszcza się w dolnej (gwintem do dołu). Tworzy się charakterystyczny i śliski lejek, przez który owady wpadają do pułapki, a rzadko udaje się im wydostać.

Dodatkowo na połowie wysokości po obu stronach butelki należy wykonać drobne otwory i przełożyć przez nie sznurek. Dzięki temu pułapkę można przywiesić do gałęzi drzew bądź obiektów małej architektury.

Do pułapki wlewa się płyn przyciągający osy i inne owady. „Wabik” można sporządzić samodzielnie. Przepis jest bardzo łatwy. Należy dokładnie wymieszać pół szklanki wody, pół szklanki cukru, pół szklanki octu i kilka kropel płynu do naczyń (dla zagęszczenia płynu – co utrudnia wydostanie się owadom z pułapki). Następnie tak przygotowaną mieszaninę wlewa się do wnętrza pułapki (prawie do wysokości szyjki butelki). Dobrym rozwiązaniem jest również połączenie piwa z cukrem (z dodatkiem płynu do naczyń).

Pułapka na osy może pomóc ograniczyć szerszenie w ogrodzie. Zdarza się również, że do pułapki wpadają owady neutralne (dla człowieka) bądź nawet pożyteczne. Niestety wiele działań ochronnych wykonywanych w ogrodzie niesie ryzyko powodowania „nieplanowanych” szkód.

W sprzedaży dostępne są także gotowe pułapki na osy i szerszenie. Zasada działania jest podobna, tj. ciecz przyciąga zapachem, a konstrukcja pułapki utrudnia lub uniemożliwia wydostanie się owadowi, który znalazł się wewnątrz. Jednak za samoróbkami przemawia oszczędność. Pułapkę buduje się za darmo, jedyny koszt dotyczy sporządzenia cieczy wabiącej.

Autor: Antony Robinson, pryzmat/ Getty Images Jak zrobić prostą pułapkę na osy?

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Gdzie zamontować pułapki na osy?

Pułapkę na osy najczęściej montuje się w pobliżu (w odległości 2-3 m) tarasu, balkonu, altany lub po prostu mebli ogrodowych. Zwierzęta najbardziej dokuczają w czasie spożywania posiłków i właśnie w takich miejscach (w strefie rekreacyjnej) zachodzi największe prawdopodobieństwo, że zainteresują się butelką z płynem wabiącym. Ogólnie wabią je owoce (zwłaszcza przejrzewające), słodkie napoje, a także piwo.

Jak usunąć gniazdo os?

W przypadku, gdy w ogrodzie czy na części gospodarczej odkryje się gniazdo os, zaleca się skorzystać z usług odpowiednich, profesjonalnych jednostek. Wzywa się specjalistyczne firmy (na prywatnych posesjach) bądź straż pożarną (jeśli owady stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia). Straż pożarna ogólnie odpowiada za usuwanie zagrożeń w miejscach publicznych. Pozbycie się os przez skorzystanie z usług prywatnej firmy to zazwyczaj koszt rzędu kilkuset złotych.

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