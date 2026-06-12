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Zwalczanie os należy traktować jako ostateczność, gdy rzeczywiście sprawiają problem w ogrodzie. Gdy już zdecydujemy się to zrobić, działania powinny być skuteczne. Jednym ze sposobów (niejedynym) jest montaż samodzielnie wykonanych pułapek na osy.
Osy - owady niepożądane
Osy uchodzą za niepożądane w ogrodzie ze względu na ryzyko użądlenia, które jest bolesne, a groźne u osób uczulonych na jad. I rzeczywiście niepokojone owady, np. odganiane gwałtownymi ruchami mogą reagować właśnie w ten sposób. Jeszcze większy problem pojawia się, gdy owady nie przybywają do ogrodu pojedynczo, lecz zakładają gniazdo, np. w obiektach małej architektury, w dziuplach, budkach lęgowych czy pod zadaszeniem tarasu. Wtedy można spodziewać się częstych odwiedzin, zwłaszcza podczas spożywania posiłków na świeżym powietrzu.
Pewnym zabezpieczeniem jest instalacja moskitier (w oknach, a nawet w altanach). To może być dobra alternatywa (ochrona) dla bardziej inwazyjnych metod zwalczania.
Jaką rolę pełnią osy w ogrodzie?
Osy są nie tylko intruzami w ogrodzie, lecz pełnią ważną rolę przyrodniczą. To drapieżniki, które atakują inne owady, często będące szkodnikami roślin uprawnych. Żywią się nawet... żarłocznymi gąsienicami, które dokonują spustoszenia w warzywniku czy sadzie. Zwalczają także mszyce i mączliki. Co istotne, zapylają rośliny, w tym gatunki trujące, niechętnie odwiedzane przez pszczoły i trzmiele. Nie mają dużego znaczenia jako zapylacze, raczej są „uzupełnieniem”. Dokładają swoją cegiełkę do równowagi biologicznej w przyrodzie.
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Kiedy powinno się zwalczać osy w ogrodzie?
Pierwszy przypadek to występowanie dużej populacji os (gniazd), które rzeczywiście stają się uciążliwe i nie pozwalają cieszyć się przebywanie w ogrodzie. Drugi przypadek to uczulenie na jad osy któregoś z domowników. Wiadomo, że w takiej sytuacji stawia się przede wszystkim na bezpieczeństwo.
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Jak zrobić i zamontować pułapkę na osy?
Najprostsze pułapki na osy wykonuje się z butelek PET. Butelkę z tworzywa sztucznego (np. o pojemności 1,5 l) po wodzie mineralnej należy przeciąć na 1/3 wysokości. Następnie górną część umieszcza się w dolnej (gwintem do dołu). Tworzy się charakterystyczny i śliski lejek, przez który owady wpadają do pułapki, a rzadko udaje się im wydostać.
Dodatkowo na połowie wysokości po obu stronach butelki należy wykonać drobne otwory i przełożyć przez nie sznurek. Dzięki temu pułapkę można przywiesić do gałęzi drzew bądź obiektów małej architektury.
Do pułapki wlewa się płyn przyciągający osy i inne owady. „Wabik” można sporządzić samodzielnie. Przepis jest bardzo łatwy. Należy dokładnie wymieszać pół szklanki wody, pół szklanki cukru, pół szklanki octu i kilka kropel płynu do naczyń (dla zagęszczenia płynu – co utrudnia wydostanie się owadom z pułapki). Następnie tak przygotowaną mieszaninę wlewa się do wnętrza pułapki (prawie do wysokości szyjki butelki). Dobrym rozwiązaniem jest również połączenie piwa z cukrem (z dodatkiem płynu do naczyń).
Pułapka na osy może pomóc ograniczyć szerszenie w ogrodzie. Zdarza się również, że do pułapki wpadają owady neutralne (dla człowieka) bądź nawet pożyteczne. Niestety wiele działań ochronnych wykonywanych w ogrodzie niesie ryzyko powodowania „nieplanowanych” szkód.
W sprzedaży dostępne są także gotowe pułapki na osy i szerszenie. Zasada działania jest podobna, tj. ciecz przyciąga zapachem, a konstrukcja pułapki utrudnia lub uniemożliwia wydostanie się owadowi, który znalazł się wewnątrz. Jednak za samoróbkami przemawia oszczędność. Pułapkę buduje się za darmo, jedyny koszt dotyczy sporządzenia cieczy wabiącej.
Gdzie zamontować pułapki na osy?
Pułapkę na osy najczęściej montuje się w pobliżu (w odległości 2-3 m) tarasu, balkonu, altany lub po prostu mebli ogrodowych. Zwierzęta najbardziej dokuczają w czasie spożywania posiłków i właśnie w takich miejscach (w strefie rekreacyjnej) zachodzi największe prawdopodobieństwo, że zainteresują się butelką z płynem wabiącym. Ogólnie wabią je owoce (zwłaszcza przejrzewające), słodkie napoje, a także piwo.
Jak usunąć gniazdo os?
W przypadku, gdy w ogrodzie czy na części gospodarczej odkryje się gniazdo os, zaleca się skorzystać z usług odpowiednich, profesjonalnych jednostek. Wzywa się specjalistyczne firmy (na prywatnych posesjach) bądź straż pożarną (jeśli owady stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia). Straż pożarna ogólnie odpowiada za usuwanie zagrożeń w miejscach publicznych. Pozbycie się os przez skorzystanie z usług prywatnej firmy to zazwyczaj koszt rzędu kilkuset złotych.
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