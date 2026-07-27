Po posadzeniu rozsady ogórków, kiedy rośliny ukorzenią się i zaczynają intensywnie rosnąć, częstym kłopotem jest żółknięcie liści. Przyczyny mogą być różne i są zwykle związane z niewłaściwymi warunkami uprawy, błędami w pielęgnacji lub z infekcjami, ale nie zawsze musi to oznaczać potrzebę wymiany roślin. Co najczęściej jest powodem żółknięcia liści ogórków i jak temu zapobiegać?

Liście ogórków żółkną, bo są niewłaściwe warunki uprawy

Trzeba pamiętać, że ogórki należą do warzyw ciepłolubnych, potrzebujących regularnego nawadniania i żyznego podłoża, zasobnego w niezbędne makro- i mikroelementy, w tym głównie w azot, potas, fosfor.

Brak zapewnienia podstawowych wymagań roślin, niedobór ważnych składników mineralnych (np. azotu, potasu) lub zbyt niska temperatura powietrza mogą powodować osłabienie i różne reakcje fizjologiczne roślin, w tym także żółknięcie liści.

Ogórki lubią gleby szybko się nagrzewające, dlatego miejsce do ich uprawy powinno być ciepłe i najlepiej słoneczne. Choć zwykle udają się na przeciętnej, piaszczysto-gliniastej ogrodowej glebie, to najkorzystniej będzie przygotować (zasilić) ją wcześniej do planowanej uprawy. W tym celu najprościej jest dobrze spulchnić, przekopać podłoże w ogrodzie (np. jesienią poprzedniego roku lub wczesną wiosną przed sadzeniem rozsady), dodając do niego nawozy organiczne, np. kompost lub przerobiony albo granulowany obornik (świeży się nie nadaje!). Naturalne nawożenie gleby, najbardziej kompleksowo odżywi glebę w niezbędne składniki pokarmowe, a jednocześnie jest bezpieczne - nie ma ryzyka przenawożenia i unikamy sztucznego wspomagania roślin nawozami mineralnymi.

Galeria zdjęć: Uprawa ogórków w ogrodzie

14

Żółknięcie liści ogórków to efekt niewłaściwego podlewania

Częstą przyczyną żółknięcia liści ogórka jest zbyt skąpe i nieregularne nawadnianie. Dodatkowo, polewanie liści ogórków wodą może powodować poparzenia słoneczne, co też prowadzi do żółkniecie i zasychania liści, ale też może sprzyjać rozwojowi chorób, co kończy się podobnie.

Ogórki należy podlewać bezpośrednio do gleby, nie polewając liści. Ponadto, należy podlewać regularnie i jednorazowo dość obficie, tak by nasączona była warstwa gleby do głębokości około 10 cm. Do podlewania lepiej także używać wody o temperaturze pokojowej (lub odstanej), ponieważ ogórki nie lubią podlewania zimną wodą z wodociągów lub studni i w wyniku szoku temperaturowego także mogą różnie reagować, a nawet zamierać. Bezpieczna, optymalna temperatura wody do nawadniania ogórków to zazwyczaj 22-25 °С.

Przeczytaj też: Kiedy podlewać warzywa - rano czy wieczorem? Jak prawidłowo podlewać warzywa?

Liście ogórków żółkną ze względu na niekorzystne warunki pogodowe

Żółknięcie liści ogórków może być także spowodowane nagłą zmianą pogody, w tym głównie temperatury powietrza. Jeśli wzrasta ona nagle i zbliża się do 28-30°C, przy jednoczesnym silnym promieniowaniu słonecznym, liście mogą żółknąć i więdnąć.

Reakcja ogórków może być także podobna przy sytuacji odwrotnej, czyli nagłym spadku temperatury powietrza, np. nocnego ochłodzenia. Jeśli zapowiadane jest ochłodzenie, warto chronić ogórki np. przez osłonięcie ich improwizowaną konstrukcją (z wbitych palików lub drutów) nakrytą białą agrowłókniną. Podobnie można osłaniać ogórki przed bardzo silnym słońcem podczas upałów.

Przeczytaj też: Uprawa ogórków na balkonie. Jak uprawiać ogórki w pojemnikach?

Żółknięcie liści ogórka z powodu chorób (mącznika, fuzarioza, mozaika ogórka)

W uprawie ogórka mogą pojawić się też choroby grzybowe, które także powodują powstawanie różnego rodzaju odbarwień i żółknięcie, czy nawet zasychanie i zamieranie liści. Do najczęściej występujących chorób na ogórku należy mączniak prawdziwy lub rzekomy oraz fuzarioza, a także wirus mozaiki ogórka.

Mączniak prawdziwy ogórka - na liściach tworzą się plamy z czasem pokrywające się jasnym nalotem. Mączniak rzekomy, to żółtawe plamy na wierzchu liści i nalot na ich spodniej stronie. W obu przypadkach najlepiej prowadzić profilaktykę – nie moczyć liści w czasie podlewania, unikać zagęszczenia roślin i usuwać jak najszybciej liście z objawami choroby. Można także stosować opryski zapobiegawcze, np. środkami naturalnymi na bazie skrzypu, preparatami miedziowymi (np. Miedzian), cieczą bordoską albo specjalnymi środkami na mączniaki (np. Scorpion), a także naturalnym preparatem Limocide.

Fuzarioza ogórka, nazywana też fuzaryjnym więdnięcia ogórka powodowane jest przez grzyb Fusarium. Choroba szybko postępuje, atakuje korzenie, co prowadzi do ich gnicia i zamierania roślin. Wczesne objawy tej groźnej, trudnej do zwalczenia, odglebowej choroby, to więdnięcie, żółknięcie i zasychanie głównie dolnych liści (z czasem także innych). Aby unikać fuzariozy należy zapewnić zdrowe podłoże i kupować niezainfekowane nasiona z pewnych źródeł. Nie należy także przelewać roślin oraz unikać zbyt gęstego ich sadzenia. Aby zwalczać chorobę można podlewać rozsadę preparatem Previcur Energy albo stosować środki biologiczne, np. Polyversum. Należy jednak liczyć się z tym, że silnie zaatakowane rośliny będą zamierały i należy je usunąć i odkazić podłoże.

Na ogórkach można spotkać także objawy mozaiki ogórka, czyli choroby wirusowej powodującej powstawanie charakterystycznych objawów – żółtozielonych plam w kształcie mozaiki na liściach. Choroba szybko się rozprzestrzenia i jest trudna do zwalczenia, dlatego należy przede wszystkim jej zapobiegać. Wirus może być przenoszony przez szkodniki, zainfekowane narzędzia do pielęgnacji roślin, resztki roślin z innych upraw lub nasiona. Aby ograniczyć występowanie i rozwój mozaiki wato także zwalczać szkodniki, które go roznoszą (np. mszyce).

Żerowanie szkodników przyczyną żółknięcia liści ogórka

Odbarwianie, żółknięcie i nawet zasychanie liści ogórka może także pododawać żerowanie szkodników, w tym głównie przędziorków i mszyc. Te drobne owady często kryją się na spodniej stronie liści i tam wysysają sok z komórek, przez co na liściach tworzą się żółte, drobne plamki, stopniowo obejmujące całą blaszkę, która z czasem zasycha. Najlepiej odstraszać i zwalczać te szkodniki metodami naturalnymi, np. preparatami na bazie czosnku lub cebuli. Można także zastosować dostępne obecnie w sprzedaży preparaty specjalistyczne (np. w sprayu) do zwalczania przędziorków i mszyc – najlepiej biologiczne lub na bazie naturalnych komponentów.

Nie przegap: Przetwory z ogórków - jak zrobić najlepsze ogórki małosolne, kwaszone i konserwowe

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy