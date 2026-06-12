Jak wygląda mączlik szklarniowy?

Mączlik szklarniowy jest niewielkim owadem (2-3 mm). Trudno go pomylić z jakimkolwiek innym szkodnikiem gdyż przypomina białą muszkę – tak też jest nazywany. Nie jest jednak muchą, a pluskwiakiem. Mączlik szklarniowy ciało ma podłużne, walcowate i w charakterystyczny sposób pokryte białymi, mączystymi wydzielinami woskowatymi. Osobniki dorosłe mączlika są mało ruchliwe, latają powoli, często siadają na dolnej stronie liści. Gdy podchodzimy do rośliny masowo wzlatują w powietrze. Larwy mączlika są żółtozielone, owalne i spłaszczone. Najczęściej można je zobaczyć na spodniej stronie blaszki liściowej.

Autor: Getty Images Mączlik szklarniowy

Skąd biorą się białe muszki na roślinach balkonowych?

Najczęściej przynosimy je sami, ukryte na nowo zakupionych roślinach. Wystarczy jedna pelargonia czy surfinia z kilkoma niezauważonymi jajami na liściu, by dać początek całej inwazji. Drugą drogą jest powietrze. Gdy latem robi się gorąco, przeludnione kolonie mączlików w szklarniach czy ogrodach sąsiadów ruszają na podbój nowych terytoriów. Te drobne owady są słabymi lotnikami, ale doskonale unoszą się na wietrze niczym pyłek, lądując na kwiatach i rozpoczynając cykl niszczenia od nowa.

Jakie rośliny mączlik szklarniowy atakują najczęściej?

Mączlik szklarniowy to szkodnik, który najczęściej atakuje popularne kwiaty balkonowe: pelargonie, surfinie lub fuksje. Jednak jego apetyt na tym się nie kończy. Jego łupem padają też gerbery, werbeny, szałwie i żeniszki. Prawda jest taka, że mączlik nie jest wybredny. Jeśli nie znajdzie swojego ulubionego gatunku, zadowoli się niemal każdą inną rośliną w zasięgu, włączając w to zioła, a nawet warzywa w doniczkach.

Autor: Tomasz Klejdysz/ Getty Images Mączlik szklarniowy

Objawy uszkodzenia powodowanego przez białe muszki

Dorosłe mączliki oraz ich larwy wysysają soki z liści. W miejscu ich żerowania początkowo pojawiają się żółtawe plamy, a liście delikatnie się marszczą i zwijają. Masowe występowanie szkodników szybko prowadzi do żółknięcia całych liści, a ostatecznie do ich zasychania i opadania.

Mączliki (białe muszki), podobnie jak mszyce (z którymi są spokrewnione), wydzielają lepką rosę miodową, która oblepia całe rośliny. Rośliny są osłabione i oszpecone, a w skrajnych przypadkach zamierają.

Autor: Getty Images Mączlik szklarniowy żeruje na kwiatach balkonowych i domowych

Jak pozbyć się mączlika szklarniowego?

Do zwalczania mączlików można zastosować np. preparaty Admiral 100 EC, Mospilan 20 SP, Karate Spray, Karate Gold i Karate Zeon 050 CS. Najtrudniej zwalcza się jaja mączlika, gdyż są one pokryte białym woskowym nalotem, który ogranicza znacznie wnikanie preparatu chemicznego do wnętrza.

Mączliki można zwalczać także preparatami na mszyce. Oba te szkodniki roślin mają podobny aparat gębowy – kłująco ssący. Podczas zabiegu szczególnie dokładnie należy opryskać dolną stronę liści. Środki ochrony roślin stosujemy w dawkach i terminach podanych przez producenta na etykiecie-instrukcji stosowania dołączonej do opakowania.

Pełna lista środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz etykiety - instrukcje stosowania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Żółte pułapki lepowe na mączlika

Dla osób, które nie chcą stosować chemii na mączliki pozostają żółte pułapki lepowe, które skutecznie wyłapują dorosłe mączliki, nie wabią jednak larw, które aż do przeobrażenia pozostają na dolnej stronie liścia. To łatwy sposób na zwalczanie mączlika bez użycia chemii.

Naturalny preparat na mączlika

Warto stosować też zabiegi profilaktyczne, by chronić rośliny przed atakiem mączlika. Domowym sposobem można przygotować specjalny roztwór - w wodzie rozpuścić mydło potasowe z dodatkiem czosnku - wystarczy dorzucić do wody rozgnieciony ząbek czosnku lub też wsypać odrobinę przyprawy. Mieszanką przecierać liście delikatną szmatką. Raz w tygodniu.

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