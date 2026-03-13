Jaśminowiec wonny to krzew liściasty, który kwitnie późną wiosną i latem. Przycina się go w celu ograniczenia rozrastania się korony i by pobudzić kwitnienie, ale krzew nie wymaga corocznego przycinania. Warto jednak pamiętać o usuwaniu kwiatów po kwitnieniu.

Pierwsze cięcie jaśminowca wonnego

Najważniejsze jest pierwsze cięcie krzewu, które wykonuje się po posadzeniu. Wpływa ono znacząco na rozkrzewienie się rośliny. Niezależnie od tego, kiedy posadzono krzew jaśminowca, pierwsze cięcie zawsze wykonuje się wczesną wiosną. Przycina się pędy 15–20 cm nad ziemią.

Cięcie pielęgnacyjne jaśminowca wonnego

Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji, wykonuje się cięcie pielęgnacyjne, polegające na usunięciu wszystkich pędów suchych, połamanych, chorych i rosnących do środka krzewu i nadmiernie zagęszczających krzew, a także gałęzi najstarszych. Po takim cięciu krzew powinien mieć o około połowę mniej gałęzi.

Cięcie regulujące jaśminowca wonnego

Cięcie regulujące jaśminowca wykonuje się tuż po tym, jak zakończy on kwitnienie, czyli najczęściej na przełomie czerwca i lipca. Krzew ten kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego wykonanie cięcia w tym terminie pozwala mu na wytworzenie nowych pędów, które zakwitną w kolejnym sezonie. Przycięcie pędów jaśminowca wiosną to najczęstszy błąd, który powoduje usunięcie pąków kwiatowych i całkowity brak kwitnienia w danym roku.

Przy cięciu regulującym skraca się pędy o około 1/3 długości, nad pączkiem skierowanym na zewnątrz korony.

i Autor: Getty Images Jaśminowiec wonny

Cięcie odmładzające jaśminowca wonnego

Zaleca się odmładzanie krzewu jaśminowca co kilka lat, przycinając wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji) jak najniżej przy ziemi wszystkie pędy, które mają więcej niż 5 lat oraz pędy słabe. Dodatkowo po przekwitnięciu należy przyciąć pozostałe pędy około 30 cm nad powierzchnią ziemi (krzewy o grubych gałęziach przycina się wyżej – około 50 cm nad ziemią).

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną?