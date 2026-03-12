Wiosna to czas intensywnych prac w ogrodzie, a cięcie drzew i krzewów w tym okresie jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych. Pozwala utrzymać rośliny w dobrej kondycji, pobudza je do wzrostu, a także wpływa na obfite kwitnienie i owocowanie. Jednak nie wszystkie gatunki roślin dobrze reagują na wiosenne przycinanie. W przypadku niektórych drzew i krzewów może ono osłabić roślinę, ograniczyć kwitnienie, a nawet doprowadzić do chorób. Dlatego przed rozpoczęciem wiosennych prac w ogrodzie warto dowiedzieć się, jakich drzew i krzewów lepiej nie ciąć wiosną.

Dlaczego niektórych roślin nie powinno się przycinać wiosną?

Wiosną wiele drzew i krzewów rozpoczyna intensywny wzrost i transport soków. Cięcie w tym czasie może spowodować:

wyciek soków (tzw. płacz roślin, czyli wypływanie soków z ran), który osłabia roślinę i zwiększa ryzyko infekcji grzybowych i bakteryjnych;

brak kwitnienia - wiele krzewów ozdobnych zawiązuje pąki kwiatowe w poprzednim roku. Jeśli przytniemy je wiosną, usuniemy pędy z pąkami, co oznacza, że w danym roku roślina nie zakwitnie;

zwiększone ryzyko chorób - wiosną patogeny są bardziej aktywne, a cięcie w tym czasie może stworzyć otwarte rany, przez które łatwo wnikają grzyby i bakterie, powodując choroby roślin.

Jakich drzew nie powinno się ciąć wiosną?

Do grupy drzew szczególnie wrażliwych na wiosenne cięcie należą przede wszystkim gatunki, które intensywnie "płaczą" po cięciu, czyli tracą duże ilości soków. Należą do nich:

brzoza - wypływające soki mogą znacznie osłabić drzewo, dlatego cięcie najlepiej wykonywać latem lub wczesną jesienią, gdy przepływ soków jest mniejszy;

- wypływające soki mogą znacznie osłabić drzewo, dlatego cięcie najlepiej wykonywać latem lub wczesną jesienią, gdy przepływ soków jest mniejszy; klon - z ran po cięciu przez długi czas wypływa sok, co utrudnia gojenie się tkanek i zwiększa ryzyko chorób. Cięcie najlepiej wykonać w lipcu lub sierpniu;

- z ran po cięciu przez długi czas wypływa sok, co utrudnia gojenie się tkanek i zwiększa ryzyko chorób. Cięcie najlepiej wykonać w lipcu lub sierpniu; grab - na wiosenne cięcie drzewo reaguje intensywnym wypływem soków, co może spowodować znaczne osłabienie rośliny, dlatego zabieg warto przeprowadzić dopiero latem;

- na wiosenne cięcie drzewo reaguje intensywnym wypływem soków, co może spowodować znaczne osłabienie rośliny, dlatego zabieg warto przeprowadzić dopiero latem; orzech włoski - jest szczególnie wrażliwy na przycinanie wiosną. Rany po cięciu goją się wtedy bardzo wolno, a drzewo może zostać narażone na infekcje. Najlepszym terminem cięcia orzecha włoskiego jest koniec lata i początek jesieni;

- jest szczególnie wrażliwy na przycinanie wiosną. Rany po cięciu goją się wtedy bardzo wolno, a drzewo może zostać narażone na infekcje. Najlepszym terminem cięcia orzecha włoskiego jest koniec lata i początek jesieni; buk - wiosenne cięcie może zwiększyć ryzyko infekcji. Buki najlepiej ciąć w lipcu/sierpniu;

- wiosenne cięcie może zwiększyć ryzyko infekcji. Buki najlepiej ciąć w lipcu/sierpniu; winorośl - wiosenne cięcie, gdy soki zaczynają już krążyć, opóźnia gojenie się ran po cięciu, a to z kolei przyczynia się do osłabienia rośliny i wystąpienia ryzyka infekcji chorobami. Winorośl najlepiej ciąć w fazie spoczynku, najlepiej pod koniec zimy, przed rozpoczęciem krążenia soków, aby uniknąć tzw. "płaczu łozy".

Niewskazane jest także cięcie wiosną wiśni i czereśni - popularnych drzew owocowych. Przez rany po cięciu łatwo wnikać mogą patogeny, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób drewna i kory. Dlatego te drzewa zaleca się przycinać po zbiorze owoców.

Krzewy ozdobne, których nie przycinamy wiosną

Wiele popularnych w naszych ogrodach krzewów ozdobnych zakwita na pędach, które rośliny wytworzyły w poprzednim roku, a to oznacza, że pąki kwiatowe uformowały się jesienią, jeszcze przed nadejściem zimy. Jeśli takie krzewy zostaną przycięte wiosną, wraz z pędami usunięte zostaną także zawiązane wcześniej pąki kwiatowe, co sprawi, że w danym sezonie krzewy nie zakwitną (albo kwitnienie będzie bardzo słabe). Do krzewów, których nie przycinamy wiosną należą:

forsycja - jeden z najwcześniej kwitnących krzewów, jej intensywnie żółte kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści. Przycina się ją dopiero po zakończeniu kwitnienia;

- jeden z najwcześniej kwitnących krzewów, jej intensywnie żółte kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści. Przycina się ją dopiero po zakończeniu kwitnienia; lilak pospolity (bez lilak) - zazwyczaj kwitnie w maju, wiosenne jego cięcie sprawi, że krzew nie zakwitnie lub będzie miał znacznie mniej kwiatów. Najlepszym momentem na przycinanie jest okres tuż po przekwitnięciu;

(bez lilak) - zazwyczaj kwitnie w maju, wiosenne jego cięcie sprawi, że krzew nie zakwitnie lub będzie miał znacznie mniej kwiatów. Najlepszym momentem na przycinanie jest okres tuż po przekwitnięciu; hortensja ogrodowa - tworzy pąki kwiatowe w sierpniu, dlatego przy wiosennym cięciu możemy usunąć pędy z zawiązanymi już pąkami. U hortensji ogrodowej usuwa się jedynie uszkodzone lub przemarznięte pędy lub ich fragmenty;

- tworzy pąki kwiatowe w sierpniu, dlatego przy wiosennym cięciu możemy usunąć pędy z zawiązanymi już pąkami. U hortensji ogrodowej usuwa się jedynie uszkodzone lub przemarznięte pędy lub ich fragmenty; jaśminowiec wonny - kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego jeśli krzew wymaga korekty pokroju, przycinamy go po kwitnieniu;

- kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego jeśli krzew wymaga korekty pokroju, przycinamy go po kwitnieniu; migdałek trójklapowy - wiosenne cięcie pozbawi roślinę uroczych, różowych kwiatów, dlatego przycina się go po kwitnieniu;

- wiosenne cięcie pozbawi roślinę uroczych, różowych kwiatów, dlatego przycina się go po kwitnieniu; wiciokrzew - niektóre gatunki wiciokrzewów (np. wiciokrzew przewiercień, wiciokrzew Tellmanna) kwitną na pędach zeszłorocznych, ich wiosenne cięcie może ograniczyć kwitnienie;

- niektóre gatunki wiciokrzewów (np. wiciokrzew przewiercień, wiciokrzew Tellmanna) kwitną na pędach zeszłorocznych, ich wiosenne cięcie może ograniczyć kwitnienie; kalina - wiele gatunków kaliny zawiązuje pąki kwiatowe na pędach zeszłorocznych i wiosenne cięcie może je usunąć;

- wiele gatunków kaliny zawiązuje pąki kwiatowe na pędach zeszłorocznych i wiosenne cięcie może je usunąć; pigwowiec japoński – zawiązuje pąki kwiatowe latem. Zaleca się ciąć krzew po kwitnieniu.

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną?