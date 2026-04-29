Mszyce to szkodniki roślin, które mogą pojawić się niemal na każdej roślinie w ogrodzie. Tworzą bardzo duże kolonie, początkowo zasiedlając wierzchołki roślin, a później także inne ich części. Żerując na roślinach mszyce nie tylko im szkodzą, ale również przenoszą rozmaite choroby, w tym wirusowe.

Jak wyglądają mszyce?

Mszyce to owady niewielkich rozmiarów, ich miękkie ciało jest okrągławe bądź wydłużone (zazwyczaj mają od 2 do 5 mm długości), ze szpiczasto zakończonym odwłokiem. Mogą być przeźroczyste lub koloru kremowego, zielonego, żółtego, pomarańczowego lub czarnego. W zależności od gatunku (i fazy rozwoju) występują formy uskrzydlone lub bezskrzydłe. Młode mszyce nie różnią się wyglądem od osobników dorosłych, są tylko mniejsze.

Gdzie żerują mszyce?

Mszyce najchętniej żerują na młodych, soczystych wierzchołkach pędów, ale także na kwiatostanach oraz pąkach kwiatowych. Niektóre gatunki mszyc żerują na szyjce korzeniowej, a nawet na korzeniach.

Zwalczając mszyce na porzeczkach najlepiej opryskiwać je ekologicznymi preparatami

Jakie szkody wyrządzają mszyce roślinom?

Wszystkie gatunki mszyc charakteryzują się dużą szkodliwością. Są niebezpieczne dlatego, że rozmnażają się nieprawdopodobnie szybko - w ciągu jednego sezonu mszyca wydaje kilka lub kilkanaście pokoleń, w każdym po kilkadziesiąt osobników potomnych! Zatem w jednym sezonie mogą się pojawić ogromne ilości tych szkodników!

Mszyce zerując na roślinie, powodują wiele szkód. Owady te wkłuwają się w roślinę aparatem gryząco-ssącym i wysysają z niej sok, co prowadzi do osłabiania wzrostu i kondycji rośliny (gorzej rośnie i staje się podatna na choroby i atak innych szkodników). Żerowanie mszyc prowadzi do uszkodzeń pędów i liści. Wzrost silnie zaatakowanych roślin ulega zahamowaniu, tworzą się narośla i zrakowacenia.

Dodatkowo liście i pędy roślin, na których żerują mszyce, są oblepione spadzią (słodkimi kropelkami odchodów), która jest pożywką dla grzybów sadzakowych (to one tworzą na roślinie czarny nalot). Spadź utrudnia też roślinie procesy życiowe.

Niektóre mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe roślin.

Dlatego mszyce należy zwalczać. Jeśli nie chcemy w ogrodzie stosować chemii, spróbujmy pozbyć się mszyc domowymi sposobami.

Przeczytaj też:

Zobacz galerię zdjęć: Mszyce w ogrodzie

8

Naturalne sposoby na mszyce - rośliny odstraszające mszyce

Między grządkami warzyw i roślinami ozdobnymi, które są szczególnie lubiane przez mszyce, warto posadzić rośliny, które je odstraszają. Są to między innymi:

cebula,

czosnek,

lawenda,

mięta.

Trzeba pamiętać, że rośliny tego samego gatunku posadzone w dużych skupiskach tworzą wymarzone miejsce do żerowania i rozwoju szkodników, podczas gdy rozproszone w ogrodzie są dla nich znacznie mniej dostępne. Dlatego na przykład zamiast na grządkach, lepiej posiać koper między roślinami ozdobnymi, traktując jego delikatne, strzępiasto ulistnione pędy jako dekorację.

Jeśli szkodniki już się zadomowiły w ogrodzie, można je opryskać roślinnymi preparatami, które łatwo jest wykonać samemu. Mają one tę zaletę, że są nieszkodliwe dla ludzi i dla środowiska naturalnego.

Preparaty z czosnku - domowy sposób na mszyce

Przeciwko mszycom działają naturalne preparaty przygotowane z czosnku:

wyciąg z czosnku - 200 g roztartych ząbków czosnku zalać 10 litrami wody i pozostawić na 24 godziny,

wywar z czosnku - wyciąg gotować przez 20 minut.

Stosuje się je bez rozcieńczania, także przeciwko innym szkodnikom oraz chorobom roślin.

Domowy sposób na mszyce - wywar z cebuli

Aby przygotować wywar z cebuli należy 75 g pociętej cebuli zalać 10 litrami wody i gotować przez 30 minut. Taki preparat stosuje się na mszyce bez rozcieńczania, również przeciwko chorobom grzybowym.

Domowy wyciąg z mniszka na mszyce

Do zwalczania mszyc można też wykorzystać wyciąg z mniszka lekarskiego. Przygotowujemy go zalewając 400 g liści 10 litrami wody. Zostawiamy na trzy godziny, po czym stosujemy bez rozcieńczania. Taki preparat niszczy również inne szkodniki.

Preparaty z pokrzywy domowym sposobem na mszyce

Aby zrobić wyciąg z pokrzywy na mszyce 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem!) zalewamy 10 litrami wody i pozostawiamy na 24 godziny. Stosujemy bez rozcieńczania.

Skuteczny na mszyce jest także oprysk z gnojówki z pokrzywy. Aby ją zrobić trzeba 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem) zalać 10 litrami wody i pozostawić na dwa-trzy tygodnie, aż roztwór stanie się klarowny). Fermentujący roztwór trzeba codziennie mieszać. Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, należy do niego dodać 500 g dolomitu. Gnojówkę z pokrzywy trzeba przed użyciem rozcieńczyć, mieszając 0,5 l roztworu z 10 litrami wody.

Wyciągi roślinne należy zużyć w ciągu jednego dnia, gnojówkę można przechowywać przez jeden-dwa miesiące, a wywary przez trzy-cztery miesiące (gorące należy przelać do szczelnych butelek lub słoików i trzymać w ciemnym miejscu).

Roztwór z szarego mydła – sprawdzony sposób na mszyce

Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo skutecznych domowych sposobów na mszyce jest przygotowanie oprysku na bazie mydła. Najlepiej sprawdzi się szare mydło potasowe, które można nabyć w sklepach ogrodniczych, jednak zwykłe szare mydło w kostce również będzie odpowiednie. Roztwór mydlany działa na szkodniki mechanicznie – rozpuszcza ich woskową warstwę ochronną i zatyka aparaty oddechowe, co prowadzi do ich unieruchomienia i wyeliminowania.

Aby przygotować preparat, należy rozpuścić około 20 g startego na tarce szarego mydła w 1 litrze ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu i całkowitym ostygnięciu roztwór jest gotowy do użycia. Taki oprysk warto stosować również jako dodatek do innych domowych preparatów, na przykład z czosnku czy cebuli, ponieważ zwiększa ich przyczepność do liści i pędów, a tym samym przedłuża ich działanie.

Murowane starcie Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE