Jak długo "robi się " kompost?

Okres tworzenia kompostu zależy od różnych czynników, najważniejsze z nich to temperatura i wilgotność. Poza tym duże znaczenie mają proporcje poszczególnych frakcji roślinnych, z których składają się pryzmy. Materiały węglowe (np. patyki) rozkładają się dużo wolniej niż azotowe (liście). Zwykle nie w pełni przerobiony kompost, który stosuje się jako ściółkę, uzyskuje się po 3-4 miesiącach. Na przefermentowany wartościowy nawóz o ziemistej strukturze, który później wymiesza się z ziemią, trzeba poczekać dłużej. Czas kompostowania można skrócić przez stosowanie aktywatorów do kompostu. Jednocześnie to sposób na wzbogacenie produkowanego nawozu.

Czym są aktywatory kompostu?

Aktywatory kompostu to preparaty najczęściej zawierające mikroorganizmy bądź enzymy. Mogą mieć formę stałą lub ciekłą. Przyśpieszają rozkładanie się poszczególnych pryzm i sprzyjają powstawaniu próchnicy. Jednocześnie niwelują brzydkie zapachy, co ma duże znaczenie (kompost z reguły wydziela nieprzyjemną, czasem intensywną woń). Prawidłowe stosowanie aktywatorów kompostu pozwala na skrócenie produkcji do 4-5 miesięcy.

Jak stosować aktywator kompostu?

Dokładny sposób stosowania aktywatorów kompostu zależy od rodzaju produktu – trzeba kierować się zaleceniami producenta. Można jednak znaleźć kilka wspólnych mianowników.

Resztki organiczne przeznaczone do kompostowania powinno się układać cienkimi warstwami (średnio 15-25 cm).

Stosowanie aktywatorów jest bardzo proste - środki z formie stałej po prostu wysypuje się na każdą pryzmę cienkimi warstwami, np. 30g/m 2 – tu istotne są instrukcje zamieszczone na opakowaniu; preparaty ciekłe rozrabia się w wodzie i podlewa każdą warstwę.

Zwykle jedno zastosowanie wystarcza na 4-6 tygodni.

Każdy aktywator zaleca się stosować używając ochronnych rękawic (np. gumowych).

Co pewien czas kompost należy także podlewać wodą (nie od razu w przypadku aktywatorów w formie cieczy).

Kompost nie może być suchy.

Jednocześnie trzeba zadbać, aby nie stworzyły się w nim warunki beztlenowe (np. pryzmy przewraca się używając wideł amerykańskich).

Popularne aktywatory dostępne na rynku

Florovit. Pro natura . Aktywator kompostu do wszystkich kompostowników – to produkt w formie płynu. Zawiera azot oraz inne składniki pokarmowe, które przyśpieszają rozwój mikroorganizmów.

Florovit aktywator kompostu – produkt ma formę stałą. Jedno opakowanie wystarcza na ok. 4m3 kompostu. Pobudza rozwój mikroorganizmów i użyźnia kompost

– produkt ma formę stałą. Jedno opakowanie wystarcza na ok. 4m3 kompostu. Pobudza rozwój mikroorganizmów i użyźnia kompost Sumin Pryzmatix . Preparat do kompostowania – zawiera naturalne mikroorganizmy glebowe. W jego skład wchodzi bacillus amyloliqusfaciens, B. licheniformis, B. megaterium i B. pumilus. Zawiera 70% substancji organicznej, 9,0% N, 3,0% P2O5 , 5,0% K2O, 3,0% S, 0,5% Fe, 1,0% Na. Opakowanie 0.9 kg wystarcza na 1,8m3 pryzmy.

Zielony Dom. Komposter – to nawóz przyśpieszający fermentację kompostu. Ma formę stałą. Poprawia strukturę gleby i pozwala na rzadsze podlewanie. Zawiera: N - 2,5%, P2O5 - 3,6%.

– to nawóz przyśpieszający fermentację kompostu. Ma formę stałą. Poprawia strukturę gleby i pozwala na rzadsze podlewanie. Zawiera: N - 2,5%, P2O5 - 3,6%. Villmorin. Aktywator kompostu na bazie guano – przyśpiesza dojrzewanie i roszenie kompostu, sprzyja tworzeniu naturalnej próchnicy. Został wyprodukowany przy użyciu guano ptaków morskich. Ma formę granulowaną. Jedno opakowanie (1kg) ma wydajność 10m2! Zawiera: N – 1,6%, P – 2,8%, K – 2,5%, Mg – 0,83%.

TRIGGER-4. Biopreparat do kompostowania – zawiera enzymy i mikroorganizmy, które przyśpieszają rozkład materiałów organicznych i wspierają tworzenie biomasy. W szczególności zaleca się go wykorzystywać przy tworzeniu kompostu w workach.

Ekologiczny dom. Komposter EB. Enzymatyczno-bakteryjny koncentrat do kompostowania odpadów organicznych – jak wskazuje nazwa zawiera enzymy i mikroorganizmy (a ponadto składniki odżywcze), które przyśpieszają czas produkcji kompostu oraz zwiększają jego jakość. Jedno opakowanie (0,5kg) wystarcza na ok 5m3 pryzm kompotowych.

Poza wymienionymi produktami kompost można użyźnić (i przyśpieszyć produkcję) przez dodawanie obornika, wapna (zapobiega pleśnieniu), mączki rogowej i mączki bazaltowej. Zamiast wody do podlewania warto używać gnojówek z roślin.

