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Żółciak siarkowy – co to za grzyb i jak wygląda?

Żółciak siarkowy to grzyb nadrzewny, zaliczany do hub. Wyrasta bezpośrednio z pni, konarów lub ran w drewnie, tworząc duże, wachlarzowate, mięsiste owocniki. Młode egzemplarze mają intensywną żółtą, pomarańczowożółtą albo siarkową barwę, często układają się dachówkowato jeden nad drugim i mogą tworzyć naprawdę okazałe skupiska. Z wiekiem bledną, twardnieją, stają się kruche, korkowate i mniej atrakcyjne wizualnie. To właśnie młode, jaskrawe owocniki najczęściej przyciągają uwagę właścicieli ogrodów, którzy nagle zauważają na starym pniu lub konarze „półki” w widocznym z daleka kolorze.

Warto pamiętać, że owocnik widoczny na zewnątrz jest tylko częścią problemu. Grzybnia żółciaka rozwija się w drewnie, a jej obecność może przez dłuższy czas pozostawać niezauważona. Gdy na pniu pojawiają się owocniki, oznacza to zwykle, że proces rozkładu drewna już trwa. Żółciak siarkowy powoduje brunatną zgniliznę drewna, czyli rozkład jego wewnętrznych tkanek. Drzewo z zewnątrz może jeszcze wyglądać stosunkowo dobrze, mieć liście, kwitnąć lub owocować, a jednocześnie w środku stopniowo tracić wytrzymałość mechaniczną.

Gdzie występuje żółciak siarkowy i kiedy można go spotkać?

Żółciak siarkowy występuje w lasach, parkach, sadach, przy drogach, na terenach zieleni miejskiej i w przydomowych ogrodach. Najczęściej pojawia się na drzewach liściastych, zarówno żywych, osłabionych, jak i martwych. Można go znaleźć na pniach, grubych konarach, pniakach oraz w miejscach uszkodzeń kory. Lubi drzewa starsze, z ranami po cięciu, pęknięciami, uszkodzeniami mrozowymi, ubytkami kominowymi albo miejscami, przez które zarodniki mogą dostać się do wnętrza drewna. W ogrodach szczególną uwagę warto zwrócić na stare drzewa owocowe oraz duże drzewa ozdobne rosnące blisko domu, altany, ogrodzenia, podjazdu lub miejsca zabaw dzieci.

Owocniki żółciaka najczęściej pojawiają się w cieplejszej części roku, od późnej wiosny do jesieni, choć dokładny termin zależy od pogody i kondycji drzewa. Po deszczach i okresach wilgoci mogą wyrastać bardzo szybko, dlatego właściciele ogrodów nierzadko mają wrażenie, że grzyb pojawił się „z dnia na dzień”. Nie oznacza to jednak, że infekcja rozpoczęła się dopiero wtedy. Widoczna huba jest sygnałem ostrzegawczym, że grzyb działał w drewnie już wcześniej. Samo odcięcie owocnika nie rozwiązuje problemu, bo nie usuwa grzybni z wnętrza pnia.

Dlaczego żółciak siarkowy jest groźny dla drzew w ogrodzie?

Największe zagrożenie związane z żółciakiem siarkowym polega na tym, że osłabia drzewo od środka. Grzyb rozkłada drewno twardzielowe, prowadząc do brunatnej zgnilizny, a porażone tkanki stopniowo tracą spoistość. W praktyce oznacza to większe ryzyko wyłamania konarów, pęknięcia pnia albo przewrócenia się drzewa podczas wichury, ulewy lub pod ciężarem mokrego śniegu. W ogrodzie taki problem ma nie tylko wymiar estetyczny, lecz także wpływa na bezpieczeństwo. Drzewo z żółciakiem rosnące nad tarasem, przy ścieżce, placu zabaw, szklarni, garażu lub nad linią ogrodzenia może stać się realnym zagrożeniem dla ludzi i mienia.

Obecność żółciaka może też oznaczać koszty. Sama konsultacja specjalisty w sprawie tego grzyba zaczyna się od około 150 zł, pielęgnacja porażonych drzew i krzewów z ziemi od około 200 zł, a prace alpinistyczne przy wyższych drzewach od około 800 zł. Jeszcze drożej będzie, jeśli żółciak tak uszkodzi drzewo, że konieczna okaże się jego wycinka. Taka usługa potrafi już kosztować od około 400–600 zł w przypadku małych drzew do około 800–1500 zł w przypadku większych okazów. Dlatego szybka reakcja ma znaczenie. Im wcześniej oceni się stan drzewa, tym większa szansa, że zamiast kosztownej wycinki wystarczy cięcie sanitarne, odciążenie korony, zabezpieczenie albo stała obserwacja.

Jakie drzewa atakuje żółciak siarkowy?

Żółciak siarkowy najczęściej atakuje drzewa liściaste. W ogrodach i sadach szczególnie niepokojąca jest jego obecność na jabłoniach, gruszach, śliwach, czereśniach, wiśniach i innych starszych drzewach owocowych. Może pojawiać się również na dębach, wierzbach, topolach, robiniach, bukach i kasztanowcach. W praktyce warto zachować czujność wobec każdego starego drzewa liściastego, zwłaszcza jeśli ma rany po źle wykonanym cięciu, uszkodzoną korę, pęknięcia pnia, dziuple albo widoczne zamieranie konarów.

Szczególnie narażone w przypadku pojawienia się żółciaka siarkowego są stare sady, w których drzewa mają liczne ubytki, były cięte nieregularnie albo przez lata nie przechodziły przeglądu zdrowotnego. Młode, zdrowe drzewa są stosunkowo odporne na tego grzyba, choć oczywiście i one nie będą w pełni bezpieczne. Warto pamiętać, że niezauważony żółciak potrafi doprowadzić do śmierci drzewa w ciągu zaledwie kilku lat.

Autor: Jerzy Opioła/ CC BY-SA 4.0 Młode owocniki

Autor: Jerzy Opioła/ CC BY-SA 4.0 Stare owocniki

Czy żółciak siarkowy jest jadalny?

Żółciak siarkowy bywa opisywany jako grzyb jadalny, ale warto pamiętać, że nie w każdej sytuacji. Do jedzenia nadają się wyłącznie młode, miękkie, soczyste owocniki, i to dopiero po odpowiedniej obróbce termicznej. Surowego żółciaka nie należy spożywać. Starsze egzemplarze są twarde, łykowate, korkowate i zwykle uznawane za niejadalne. Nie powinno się też zbierać grzybów rosnących na drzewach przy ruchliwych drogach, terenach przemysłowych, opryskanych sadach czy w miejscach, gdzie mogły chłonąć zanieczyszczenia.

To, że żółciak siarkowy w pewnych warunkach jest jadalny, nie powinno być zachętą do samodzielnego zbierania i jedzenia tego grzyba. Osoby bez doświadczenia grzyboznawczego powinny zachować ostrożność – w razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej zostawić grzyb samemu sobie. Trzeba mieć świadomość, że u części ludzi żółciak może powodować dolegliwości żołądkowe, nawet jeśli został zebrany jako młody okaz i ugotowany. Bezpieczniej potraktować jego pojawienie się na drzewie przede wszystkim jako oznakę choroby, a nie okazję do zbiorów.

Jak smakuje żółciak siarkowy?

Młody żółciak siarkowy jest znany pod angielską nazwą „chicken of the woods”, czyli „kurczak z lasu”. To określenie wzięło się z jego konsystencji i łagodnego smaku. Po obróbce termicznej młode owocniki mogą mieć włóknistą, sprężystą strukturę przypominającą mięso drobiowe. Smak opisywany jest najczęściej jako delikatny, lekko kwaskowaty, czasem orzechowy, ale wiele zależy od wieku owocnika, drzewa, na którym wyrósł i sposobu przygotowania.

Jak wspomniano, starszy żółciak smaczny już nie jest. Twardnieje, staje się suchy, kruszy się albo trudno go pogryźć. Może też mieć mniej przyjemny, kwaśnawy lub nijaki smak. Ponownie należy jednak podkreślić, że jedzenie żółciaka zawsze jest ryzykowne i należy zachować daleko posuniętą ostrożność. Lepiej zbierać grzyby, co do których jadalności nie ma żadnych wątpliwości: podgrzybki czy kurki.

Z czym można pomylić żółciaka siarkowego?

Żółciaka siarkowego najłatwiej rozpoznać po intensywnym żółtopomarańczowym kolorze, bocznym przyrośnięciu do drewna i charakterystycznym układzie owocników, ale pomyłki są możliwe, szczególnie u osób początkujących i słabo znających się na grzybach. Można go pomylić z innymi hubami rosnącymi na pniach, zwłaszcza gdy owocnik jest stary, wyblakły i utracił charakterystyczną barwę. Niekiedy mylony bywa także z innymi gatunkami żółciaków. Dlatego przy ocenie drzewa w ogrodzie nie warto kierować się wyłącznie zdjęciem znalezionym w internecie. Jeśli grzyb wyrasta z żywego drzewa, najważniejsze jest sprawdzenie, czy pień i konary nie zostały osłabione przez zgniliznę. W razie wątpliwości lepiej skonsultować się z arborystą lub grzyboznawcą, niż usuwać owocniki i uznać problem za rozwiązany.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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