Turkuć podjadek – dlaczego pojawia się w ogrodzie i czemu tak trudno go zauważyć?

Turkuć podjadek to jeden z najbardziej problematycznych szkodników glebowych w polskich ogrodach, a także jeden z największych owadów w Polsce – najczęściej osiąga rozmiar ok. 6 cm, ale zdarzają się też osobniki o długości aż 10 cm. Mimo imponujących rozmiarów rzadko go widać, ponieważ niemal całe życie spędza pod ziemią. Preferuje gleby wilgotne, próchniczne i bogate w materię organiczną, dlatego szczególnie często pojawia się w zadbanych ogrodach warzywnych i na rabatach.

Jego obecność długo pozostaje niezauważona, bo nie zjada liści ani nie zostawia widocznych śladów na powierzchni. Szkody powstają pod ziemią – w systemie korzeniowym roślin.

Objawy, które łatwo pomylić z suszą lub chorobą roślin

Pierwszym sygnałem jest zwykle nagłe więdnięcie roślin, mimo że gleba pozostaje wilgotna. Rośliny tracą stabilność, a po ich wyciągnięciu okazuje się, że system korzeniowy jest uszkodzony lub niemal całkowicie zjedzony. Charakterystyczne są także lekko wyniesione, spękane fragmenty gleby oraz podłużne korytarze biegnące tuż pod powierzchnią.

W praktyce wielu ogrodników początkowo błędnie diagnozuje problem jako brak wody lub chorobę grzybową, co opóźnia właściwe działania.

i Autor: Getty Images/ Getty Images Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa)

Cykl życia turkucia podjadka – kiedy działa najintensywniej?

Zwalczanie turkucia jest skuteczne tylko wtedy, gdy uwzględnia jego cykl życia. Największa aktywność przypada na maj i czerwiec, kiedy dorosłe osobniki wychodzą bliżej powierzchni, aby się rozmnażać. W tym okresie samice zakładają gniazda i składają nawet kilkaset jaj.

Larwy rozwijają się przez całe lato, a jesienią schodzą głębiej, gdzie zimują. Co istotne, pełny cykl rozwojowy trwa nawet dwa–trzy lata, dlatego problem rzadko znika po jednym sezonie. To jeden z powodów, dla których doraźne działania zwykle nie przynoszą trwałego efektu.

Gdzie szukać gniazd i jak je rozpoznać?

Gniazda turkucia znajdują się najczęściej kilka centymetrów pod powierzchnią gleby, na końcach korytarzy. W ich pobliżu rośliny zamierają, a ziemia może się delikatnie zapadać. Charakterystyczne jest to, że wokół gniazda brakuje korzeni – samica celowo je podgryza, aby zapewnić odpowiednie warunki termiczne dla jaj. Zlokalizowanie gniazda jest kluczowe, bo to właśnie tam skupia się największa liczba młodych osobników.

Jak skutecznie pozbyć się turkucia podjadka krok po kroku

Najlepsze efekty daje połączenie kilku metod i działanie w odpowiednim czasie. W pierwszej kolejności warto potwierdzić obecność szkodnika i określić skalę problemu. Następnie należy regularnie kontrolować miejsca, w których widoczne są objawy, i mechanicznie usuwać zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy.

Dużą skuteczność mają pułapki umieszczane w glebie, szczególnie w okresie największej aktywności owadów. W praktyce oznacza to konieczność systematycznych działań przez kilka tygodni, a często nawet przez kolejne sezony. To nie jest problem, który da się rozwiązać jednorazowo.

Eksperci murator.pl polecają kilka skutecznych metod, dzięki którym można się pozbyć samego turkucia podjadka i jego larw bez użycia środków chemicznych:

w pobliżu widocznych korytarzy warto wkopać w ziemię naczynia o gładkich ściankach . Powinny być przykryte ukośnie ustawioną deseczką, a w ich wnętrzu oraz wokół nich dobrze jest umieścić niewielkie ilości nawozu końskiego, który działa jak wabik . Zwabione owady wpadają do środka i nie są w stanie się wydostać.

w okresie godowym, przypadającym na maj, skuteczne jest także zakopywanie doniczek tuż poniżej powierzchni gleby i łączenie ich deseczką lekko wciśniętą w ziemię. Turkucie, natrafiając na taką przeszkodę, przemieszczają się wzdłuż niej i wpadają do przygotowanych pułapek. Należy je codziennie kontrolować i usuwać znajdujące się w nich owady.

na przełomie czerwca i lipca szczególnie ważne jest wyszukiwanie i niszczenie gniazd . O ich obecności świadczą lekko wyniesione pasma ziemi oraz rośliny, które zaczynają zamierać. Gniazdo znajduje się zwykle na końcu korytarza – w miejscu, gdzie gleba się zapada. W takiej sytuacji można wlać do środka niewielką ilość wody z dodatkiem oleju jadalnego, co zmusza owady do wyjścia na powierzchnię i ułatwia ich odłowienie.

jesienią, zwłaszcza we wrześniu, w miejscach największej aktywności turkucia warto wykopać doły o wymiarach około 50x50×50 cm i wypełnić je obornikiem . Następnie należy je przysypać ziemią i oznaczyć. Zimą lub wczesną wiosną obornik trzeba odkopać – zgromadzone w nim owady można wtedy łatwo zebrać.

miejsca, gdzie pod ziemią znajdują się gniazda turkucia, można też zalać olejem jadalnym zmieszanym z wodą. To zmusi turkucie do wychodzenia na powierzchnię.

naturalne preparaty biologiczne, zawierające nicienie, atakujące larwy i osobniki dorosłe turkucia podjadka. Najskuteczniejsze są w wilgotnej glebie (powyżej 12°C), najlepiej stosować je od lipca do września.

naturalne preparaty i odstraszacze produkowane na bazie roślinnej (np. Natur Bloker, SOLTEX, Talpax, Bros Naturalnie). Zmieniają strukturę gleby, stwarzając niekorzystne warunki bytowania i żerowania szkodników.

Czy naturalne metody naprawdę działają?

Naturalne sposoby mogą ograniczyć liczebność turkucia, ale rzadko prowadzą do jego całkowitego wyeliminowania. Ich skuteczność zależy od warunków w ogrodzie, przede wszystkim wilgotności gleby i dostępności pokarmu.

Pomocne jest wspieranie naturalnych wrogów turkucia, takich jak ptaki czy jeże, oraz częste spulchnianie gleby, które niszczy korytarze. Warto jednak traktować te działania jako element strategii, a nie jedyne rozwiązanie.

Chemiczne zwalczanie – kiedy warto je rozważyć

Środki chemiczne mogą być skuteczne, ale ich stosowanie wiąże się z realnym ryzykiem dla gleby i organizmów pożytecznych. Dlatego nie ma obecnie prawie żadnych zarejestrowanych silnych środków chemicznych (np. na bazie diazynonu, chloropiryfosu czy innych klasycznych insektycydów) przeznaczonych specjalnie do zwalczania turkucia podjadka w ogrodach przydomowych i na działkach.

Te, które kiedyś były dostępne, zostały w dużej części wycofane lub mocno ograniczone ze względu na toksyczność dla środowiska, pożytecznych owadów i gleby. Chemia pojawia się czasem w poradach jako "ostateczność", ale nie jest to standardowa i łatwo dostępna opcja dla amatorów.

Czy turkuć podjadek zawsze jest szkodnikiem?

Choć może powodować poważne straty, nie jest wyłącznie organizmem szkodliwym. Zjada także inne bezkręgowce glebowe (nicienie, dżdżownice, roztocza, owady), w tym część szkodników roślin. Z tego względu całkowite jego wytępienie nie zawsze jest korzystne dla równowagi biologicznej ogrodu. W praktyce celem powinna być kontrola liczebności, a nie całkowita eliminacja.

Kiedy działać, żeby było najskuteczniej

Najlepszy moment na walkę z turkuciem przypada na późną wiosnę i początek lata, kiedy owady są najbardziej aktywne i znajdują się bliżej powierzchni gleby. Jesienne działania również mają sens, ale są mniej efektywne, ponieważ owady schodzą wtedy głębiej. Kluczowa jest regularność – jednorazowe działania rzadko przynoszą zauważalny efekt.

